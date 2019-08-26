«Других писателей у меня для вас нет». Кого и почему выбирает Черчесов

Черчесов любит проверенных бойцов. Это аксиома, она не нуждается в доказательствах. Он вернул в сборную Жиркова, настойчиво вызывает Беляева и Семенова, не видит альтернатив Дзюбе и Смолову. Комличенко, если кто-то вдруг задумался о нем - не альтернатива. Это дополнение в линию атаки.

Сильно сомневаюсь, что Николай сыграет против Шотландии. Выездной матч (победа в нем практически открывает путь на Евро-2020) наверняка проведут проверенные люди. С Казахстаном - может быть, Комличенко шанс и получит. А время Чалова, Соболева, Игнатьева и Сулейманова придет еще позже.

Шапи, кстати, невызову совершенно не удивлен - по его собственным словам, он рассчитывает на него в следующем сезоне. Пока нужно продолжать борьбу за постоянное место в основе клуба. Игнатьев и Соболев вообще тактично молчат. Как и Чалов.

Но не молчат болельщики ЦСКА, которых невнимание главного тренера сборной к своему бомбардиру начинает раздражать. Особенно на фоне вызова Комличенко, которым тот же ЦСКА всерьез интересуется. Я, откровенно говоря, недовольства совсем не понимаю - но отрицать его наличие было бы глупо.

Вообще молодежная сборная - тоже серьезный вызов. У нее есть цели, задачи. Кому-то они могут видеться второстепенными, но это не так. И как раз с ее помощью Чалов, Игнатьев и Шапи (Соболев «молодежке» не подходит по возрасту) могут доказать: они способны быть успешными не только в привычных схемах своих клубов, но и в новом коллективе.

Состав нашей отборочной группы к Евро-2020 требует от Черчесова движения без осечек. Представьте себе, что он выпустил Чалова в Шотландии, а тот потерялся на поле? Может такое случиться? Элементарно. Черчесов никаких сюрпризов не хочет.

Тренер, правда, объяснил свое решение «стилем игры предстоящих соперников», но, как обычно, своим ответом ничего не сказал. Тем более, что Казахстан на Шотландию совсем не похож. Так что это, скорее всего, отговорка. В отличие от других слов Черчесова: «Если игрок, подходящий по возрасту молодежной сборной - не планируется в основной состав главной команды - он едет в молодежку». Здесь все понятно.

Ну, и наконец, Черчесову просто так хочется. И он на это имеет право.

Да, возможно, Дзюба, как и Смолов - сейчас в чем-то уступают более молодым коллегам. Наверняка уступает Нойштетер, скорее всего - Беляев и Семенов, но их Черчесов знает давно. И точно знает, чего от них ждать.

Можно, конечно, возразить - мол, получил же вызов Зелимхан Бакаев? Но, во-первых, его позиция на поле не настолько фундаментально важна, во-вторых, не факт, что его выпустят в Глазго.

Станислав Черчесов не хуже нас понимает, что сборной нужно обновление. Но не факт, что мы его увидим до чемпионата Европы. А после - возможно, проводить его будет уже не Черчесов.

Интересно другое - в сборной России нет ни одной оборонительной пары из клуба - каждая команда представлена единственным футболистом. Не то, чтобы это имело большое значение, но факт любопытный. Впрочем, игроки сборной уже прекрасно друг друга знают, так что вопрос сыгранности Черчесова беспокоить не должен.

Как и нас, в принципе, не должен беспокоить его выбор. Вполне возможно, что Джанаева, например, тренер зовет по тем же причинам, что ранее - Габулова. Чтож, его право. Абсолютно понятно, что номер Джанаева - третий, и он, скорее, нужен для тренировок.

Главный тренер сборной будет прав с своем решении до тех пор, пока он дает результат. А Чалову и компании не нужно расстраиваться. В конце концов, успехов молодежной сборной мы тоже заждались.