Ваш котелок сварил бы этот суп не хуже. Колонка Юрия Цыбанева - Советский спорт
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26 августа 2019 21:21ФутболЦыбанев Юрий

Ваш котелок сварил бы этот суп не хуже. Колонка Юрия Цыбанева

Почему Станислав Черчесов не вызвал Максименко и Соболева

…И вот что я вам скажу в первых строках своего комментария:задача набрать искомый состав сборной посильна нынче для любого котелка, который более или менее варит. Ну правда, что тут обсуждать, господа?

Разве что нюансы. Посмотрим вот на реестр вратарей, допустим. Гилерме – проверен? Да. На такие матчи годится вполне. Лунев? Как дублер тоже сойдет. Вы спросите, а где Максименко или Сафонов? Но тут Станислав Саламович вам веско парирует: почувствуйте, как говорится, разницу между весенним солнышком всеохватным в воротах «Краснодара» и летним! И будет прав. Потому что Сафонов со всей очевидностью переживает синдром второго взрослого сезона. А у Максименко, быть может, такой синдром даже и впереди еще. Поэтому третьим номером в тылу назначен надежный парень Джанаев, в доску, как говорится, свой для главного тренера сборной…

Нет, ну правда – чего тут обсуждать? Кто на новенького? Зелимхан Бакаев. Как такого удальца не приветить? Быстренько заделался одним из новоявленных кинжалов атаки «Спартака», наряду с Шюррле и Тилем. Обводит так, что исключает любые сомнения на предмет способности проникновения во вражеские тылы.

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Еще замечается предмет для полемики в атакующей линии. Почему Комличенко призван, а Соболеву предложено повременить с этой честью? Так смотрите пример из вратарской линии. Та же самая логика. Николай Комличенко назабивал выше крыше в предыдущем чешской сезоне, а новоявленный страйкер Самары только оттачивает сноровку и прицел. Вот такой Станислав Саламыч у нас с вами консерватор, требующий более или менее долговременных подтверждений уровня.

А в остальном подвижная среднекачественная среда отечественного футбола предоставляет нормальные возможности для оперативного выбора. Лично мне приятно, что в обойме сборной, похоже, закрепляется Сергей Петров из «Краснодара» - игрок, действительно заслуживший это право долговременной уже истовой службой на своем посту. Очень, замечу, добросовестный, исполнительный и разумный игрок, и мне бы хотелось, чтобы он сделался основным в главной команде страны.

Если коснуться средней линии, то здесь интересна перспектива Миранчуков. Как-то до сей поры Станислав Саламович с настороженностью к ним относился. Надо понимать, из-за недостаточных объемов проделываемой братьями черновой работы. Но нынче Антон заделался таким снайпером, что почему бы и не выдвинуть его на главные роли – окупит доверие с лихвой.

Словом, господа, обойма как обойма. Нужная «движуха», в силу вполне доброкачественной кадровой конкуренции, можно считать, гарантирована. На Казахстан хватит с лихвой. Возможно, достанет и на Шотландию, тоже не Бог весть какая машина.

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