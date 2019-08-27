Мариу идеален для «Локо». Он добавит команде креатива, баланса и вариативности - Советский спорт
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27 августа 2019 16:20ФутболЗибрак Артем

Мариу идеален для «Локо». Он добавит команде креатива, баланса и вариативности

Новичка «Локомотива» Жоау Мариу многое объединяет с этим клубом. Он играл у Коусейру, вместе с Эдером становился чемпионом Европы и заставлял Хеведеса краснеть в Лиге чемпионов.

Во вторник вечером «Локомотив» представит четвертого новичка (после Дмитрия Живоглядова, Мурило и Луки Джорджевича). Им станет португальский полузащитник «Интера» Жоау Мариу. Разбираемся, что он за футболист, и как с его приходом изменится игра железнодорожников.

В 21 год – в Лиге чемпионов со «Спортингом»

Мариу 26 лет. Он прошел школы «Порту» и «Спортинга», в Лиссабоне в 18-летнем возрасте и дебютировал в большом футболе, проведя 14 минут против «Лацио» в Лиге Европы. Однако пробиться в первую команду ему все же было сложно, поэтому, просидев два года в дубле, в январе 2014-го он отправился в аренду в «Виторию Сетубал».

В «Витории» он сходу обосновался в основе, выдал в 15 матчах шесть результативных передач и помог команде финишировать на седьмом месте, что до сих пор является для нее лучшим показателем с сезона-2007/08. Между прочим, работал он под руководством Жозе Коусейру, приехавшего в Сетубал как раз из «Локомотива». Так что вполне мог поинтересоваться у своего бывшего патрона, что его ожидает в Москве.

Уже через полгода только что принявший «Спортинг» Марку Силва доверил 21-летнему парню место в основе и позволил набраться лигочемпионского опыта. Здесь он, кстати, пересекся с будущим партнером по «Локомотиву» Бенедиктом Хеведесом. Более того, именно ошибка немецкого защитника позволила Мариу записать на свой счет первое результативное действие в еврокубках. В безумном матче в Гельзенкирхене («Шальке» его выиграл 4:3 за счет гола в компенсированное время) Нани открыл счет как раз с передачи Мариу после того, как Хеведес промахнулся мимо мяча. Интересно, вспомнят ли новые партнеры об этом эпизоде?

В 23 года – напарник Роналду и чемпион Европы

В сборной Португалии Мариу играл за юношеские и молодежные команды всех возрастов, начиная с U15, а в первой сборной дебютировал в октябре 2014 года, то есть почти сразу после появления в основе «Спортинга». Российским болельщикам он знаком по товарищескому матчу против нашей национальной команды в 2015 году, завершившейся победой подопечных Леонида Слуцкого с минимальным счетом. Мариу отыграл в той встрече 90 минут и был заменен в компенсированное время.

Год спустя на триумфальном для португальцев Евро-2016 он провел все семь матчей, из которых шесть – в основе. Здесь он играл на правом фланге полузащиты и отметился результативной передачей на Криштиану Роналду в матче с Венгрией (3:3).

А в финале против Франции Мариу провел на поле все 120 минут, то есть находился на поле в тот момент, когда будущий «железнодорожник» Эдер забил победный мяч на 109-й минуте. С тех пор партнеры встречались в сборной считанное число раз, зато теперь получат уйму возможностей наверстать упущенное уже в Москве.

Кубок Конфедераций-2017 он пропустил из-за невразумительной концовки сезона в «Интере», куда перешел за 40 млн сразу после чемпионата Европы, зато приезжал в Россию на ЧМ-2018. Тогда он впервые составил личное впечатление о нашей стране. Наверняка этот факт сыграл не последнюю роль в его решении согласиться на переезд в «Локомотив».

С тех пор карьера его перестала развиваться, если не сказать – пошла под откос. И после чемпионата мира в сборную он вызывался считанное число раз. Всего Мариу надевал футболку национальной команды 43 раза и отметился за это время двумя голами и девятью результативными передачами.

Неудачный трансфер в «Интер»

Поначалу переезд в «Интер» благотворно сказался на Мариу. Он получил позицию в центре поля и играл довольно много, по ходу сезона даже переместившись из центра полузащиты ближе к нападению. Однако в клубе был настоящий хаос – за сезон-2016/17 с командой успели поработать аж четыре тренера: Роберто Манчини, Франк де Бур, Стафано Векки (дважды) и Стефано Пиоли.

«Интер» трясло, и сезон он завершил на седьмом месте за пределами еврокубковой зоны. В итоге Мариу за тур до конца, оставшись на скамейке запасных, психанул и не стал досматривать матч с «Лацио» (3:1), за что был наказан и заключительный матч смотрел по телевизору.

Летом команду возглавил Лучано Спаллетти. Поначалу у Мариу сложились отличные отношения с тренером. Он хвалил бывшего наставника «Зенита» за то, что тому удалось стабилизировать состав и игру команды. Нерадзурри классно стартовали, выиграв в первых 16 турах 13 раз, а первое поражение потерпели только в декабре.

Сам Мариу выдал в первых шести турах четыре результативные передачи, но по каким-то причинам доверием Спаллетти не пользовался, и уже зимой отправился в аренду в «Вест Хэм». В АПЛ он провел 13 матчей, забил два мяча и, почувствовав вкус английского футбола, уже не хотел возвращаться в серию А.

Конфликт со Спаллетти

Перед возвращением в «Интер» к не ждавшему его Спаллетти летом 2018-го Мариу уверенно заявлял, что «итальянское приключение без сомнений завершено». Ему не понравились «постоянные изменения в команде, в том числе на тренерском мостике» и «обстановка во всем итальянском футболе». В этом контексте довольно забавно, что из «Интера» португалец в конце концов перебрался в Россию. Тем более, что сам он хотел вернуться в АПЛ или на худой конец отправиться в Испанию.

И все же права на футболиста принадлежали нерадзурри, так что выбора у него особого не было. Начав сезон-2018/19 на скамейке запасных, своего шанса он дождался лишь в конце октября, зато уже во втором матче против «Дженоа» (5:0) устроил сольный концерт, приняв непосредственное участие в четырех голах из пяти – гол плюс три передачи.

Однако впоследствии результативными действиями ему отметиться так и не удалось. Поверивший было в Мариу Спаллетти, быстро в нем разочаровался, и уже с февраля португалец на поле появлялся лишь периодически. В тот период «Интер» опять сотрясали скандалы, и полузащитник, вновь лишившись игровой практики, окончательно потерял мотивацию. Насколько, что перестал выкладываться даже на тренировках. Зачем, если тренер все равно предпочтет других? В итоге терпение у Спаллетти лопнуло – в мае он выгнал игрока с занятий и с того момента не дал сыграть ни минуты.

«Локомотив» вместо «ПСЖ» и «Шальке»

У Антонио Конте в товарищеских матчах Мариу играл регулярно, однако еще в конце июня нерадзурри стали искать ему вариант для продолжения карьеры для того, чтобы отбить затраты на планировавшуюся трансферную кампанию. Когда в Милан за 65 млн евро прибыл Ромелу Лукаку, судьба Мариу была решена.

Он много раз мог покинуть «Интер». Год назад им интересовались «Шальке» и «Вест Хэм», нынешней зимой – «ПСЖ», а летом – «Монако». Однако ни один из этих трансферов не состоялся, и Мариу согласился перебраться в Москву. По неофициальной информации, сделка оформлена через аренду с правом выкупа за 18 млн евро. В такую сумму его и оценивает transfermart.com.

Мариу – топ-футболист для РПЛ

Основная позиция Мариу – в центре поля. Здесь он провел львиную долю своей карьеры – 9+22 в 89 матчах. Однако легко может сыграть и атакующего полузащитника (4+9 в 58 матчах), и на правом фланге (4+9 в 25 матчах), и даже второго нападающего (здесь он был наиболее результативен – 1+5 в 6 матчах, пусть, выборка и невелика).

Жоау невысок ростом (172 см) и не слишком хорош в верховой борьбе. Его футбол – когда игра идет низом. Он здорово контролирует мяч и умело прикрывает его корпусом, а от себя отпускает только в том случае, если обыгрывает соперника на скорости, которой у него в избытке.

Португалец очень техничен, часто берет игру на себя, с высокой эффективностью лезет в обводку, умеет протащить мяч на приличное расстояние вне зависимости от сопротивления оппонентов и подставиться под фол. При этом умеет обострить не только за счет индивидуальных действий, но и проникающей передачей в штрафную, что особенно важно, когда впереди такой зависимый форвард, как Федор Смолов. Здорово поддерживает контратаки и позиционные атаки вторым темпом, умело находит свободные зоны в непосредственной близости от штрафной.

И при всем при этом Мариу не является чисто атакующим футболистом. Без мяча он также мобилен, хорош в отборе и отлично работает в прессинге. Всегда готов встретить оппонента на его половине поля и вступить в единоборство. В общем, очень полезный игрок середины поля, придающий команде баланс. Для чемпионата России Мариу – топ-игрок.

Из недостатков отметим, что он ярковыраженный правша.

Заменит Жемалетдинова и добавит тактической гибкости

«Локомотив» в нынешнем сезоне испытывает адские кадровые проблемы. Достаточно сказать, что в семи турах Юрий Семин использовал по ходу матчей все три замены всего однажды – в игре с «Уралом», да и то уже после того, как счет стал 4:0. Поэтому любой квалифицированный новичок в среднюю линию игровой практикой будет обеспечен. А Мариу, ко всему прочему, имеет все шансы застолбить место в основе.

Скорее всего, он вытеснит из состава Рифата Жемалетдинова, чей уровень заметно ниже, чем у партнеров. Таким образом, в оптимальной расстановке Семин может использовать Мариу или на правом фланге, или под Федором Смоловым. В последнем случае Антон Миранчук без потери качества передвинется направо. То есть в матчах, где Семин решит доминировать, Мариу составит атакующий квартет со Смоловым и Миранчуками.

Однако с учетом длинного сезона и выступлений в еврокубках стоит говорить и о том, что у Семина появится возможность для ротации. В матчах с соперниками ниже классом Жемалетдинов вернется направо, а Мариу может подменить в случае необходимости Гжегожа Крыховяка или Дмитрия Баринова. Причем, в опорной зоне его использовать не обязательно (хотя такая опция тоже существует). Достаточно акцентировать партнера на оборонительных действиях, что позволит Жоау менее активно участвовать в обороне и принести больше пользы в атаке. С мячом он сильнее, креативнее и опаснее обоих опорников.

Особенно актуальна данная возможность в матчах против конкурентов по РПЛ и в Лиге чемпионов. Например, в Краснодаре Семин использовал 3-4-2-1 с двумя латералями. Чтобы не снижать атакующий потенциал в центре поля, Мариу может составить очень гармоничную пару с Крыховяком.

Таким образом, с приездом Мариу «Локо» получил в так нуждающуюся в усилении среднюю линию универсального футболиста, позволяющего не только сбалансировать игру команды в центре поля, но и добавить Семину тактической вариативности в зависимости от соперника. Главное, максимально быстро адаптировать новичка к требованиям Семина и не дать ему в Москве заскучать. С последней задачей наверняка справится его давний знакомый Эдер.

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