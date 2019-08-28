«Уход Миранчука не станет для «Локо» катастрофой» - Советский спорт
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28 августа 2019 22:00ФутболГригорьевская Юлия

«Уход Миранчука не станет для «Локо» катастрофой»

В среду опять поползли слухи о возможном уходе из «Локомотива» в «Зенит» – не летом, разумеется, а предстоящей зимой – Алексея Миранчука.

Информацию прокомментировал ведущий защитник команды Соломон Кверквелия, который пока в этом сезоне не играет из-за травмы.

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На церемонии, посвященной премьере сериала «Вене игры», 26-летний грузин попросил не делать интриг из своего отсутствия на поле в стартовых турах РПЛ. Кверквелия продолжает плановое восстановление после полученного еще в прошлом сезоне повреждения – и когда будет полностью здоров, наверняка вернется в стартовый состав. При этом Соломон не делает трагедии из возможного ухода из «Локо» Миранчука-старшего.

– Ну, уйдет, допустим, Алексей или Антон из команды – и что? Такова жизнь футболиста. Трансферы происходят постоянно. И большие клубы – такие, как «Локомотив» – не зависят от одного или нескольких игроков. Любому лидеру оперативно находится замена.

– Но сейчас игру «Локо» без Миранчуков представить невозможно…
– Сейчас – да. Но мы же не знаем, что будет зимой или в более отдаленной перспективе. Ребята за последние годы действительно сильно прибавили. У Миранчуков есть все, чтобы стать лучшими в России. И я желаю им когда-нибудь перебраться в большой европейский клуб вроде «Барселоны» или «Реала». Потенциал позволяет.

– Но сейчас пишут, что Алексей может оказаться в «Зените». Дескать, для питерского клуба – это приоритетная трансферная цель.
– Я читал про «Барсу». И повторюсь, спокойно восприму, если в итоге Леша куда-то уйдет. Для «Локо» это катастрофой не станет. Ну а если в той же «Барсе» не заладится, всегда же можно вернуться обратно. Например, в аренду.

«ХОТЕЛ БЫ «ЛИВЕРПУЛЬ» ИЛИ «ЮВЕНТУС» В НАШУ ГРУППУ»

– Юрий Семин назвал вас лучшим защитником чемпионата России…
– Спасибо главному тренеру за такие слова. Семин очень много для меня сделал. Юрий Павлович – лучший тренер. И он входит в топ-10 в мире.

– А кого считаете сильнейшими защитниками РПЛ?
– В «Локо» их несколько. В «Спартаке» отмечу Георгию Джикию. У «Зенита» оба центральных хороши.

– Успели пообщаться с новичком «Локо» Жоау Мариу?
– За полтора часа трудно близко познакомиться. Но я уверен: Жоау – такой же хороший человек, как и игрок.

– В четверг пройдет жеребьевка Лиги чемпионов? В какую группу хотели бы попасть?
– Предпочел бы «Ливерпуль» или «Ювентус». Чем сильнее противники, тем лучше.

«ИНТЕРЕС ЗВЕЗД К РОССИИ ЛОГИЧЕН»

– Ваш контракт действует еще два года. За границу не уедете?
– У меня были варианты, но я решил продолжать играть у Семина – и не жалею. А доработаю ли два года контракта, время покажет.

– Как расцениваете пятивластие вверху таблицы РПЛ?
– Нормально. Мне все равно, сколько клубов претендует на чемпионство. Главное – что «Локомотив» в это число входит.

– Вас не удивляет, что в премьер-лигу так охотно едут игроки с именем и еще в расцвете сил?
– РПЛ – на хорошем счету в Европе. После чемпионата мира в России появилось много классных стадионов. И они заполняются. Так почему сюда не ехать? Это естественно.

– Как относитесь к фильмам о спорте?
– Перед премьерой я много слышал о сериале «Вне игры». Посмотрел сегодня серию – очень понравилось. В футболе – как в жизни. На пути к цели надо преодолевать трудности. И в меня в молодости не верили. Говорили, с моим ростом надо не в футбол идти, а в баскетбол. Но я продолжал тренироваться – и многого добился.

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