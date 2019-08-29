«Зенит» и «Локо» устроит «Бенфика» - Советский спорт
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29 августа 2019 00:00ФутболБезъязычный Алексей

«Зенит» и «Локо» устроит «Бенфика»

Сегодня состоится жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов.

Окончательный состав четырех корзин был сформирован по итогам заключительных матчей раунда плей-офф, которые завершились в среду вечером. Однако судьба «Зенита» от результатов игр «Аякс» - «АПОЭЛ», «Славия» - «Клуж» и «Брюгге» - «Ласк» никак не зависела. Питерцы автоматом посеяны в первой корзине, как чемпионы страны, занимающей в рейтинге УЕФА шестое место. Таким образом, соперниками команды Сергея Семака по группе точно не станут «Ливерпуль», «Челси», «Барселона», «Ман Сити», «Ювентус», «Бавария» и «ПСЖ».

«Локомотив» оказался в четвертой корзине. Чтобы подняться чуть выше, москвичам нужно было, чтобы либо «Аякс» проиграл «АПОЭЛу» либо «Ласк» одолел «Брюгге». Этого не произошло. А ведь разница между корзинами принципиальна. В третьей присутствуют «Интер» и «Валенсия» и «Лион». Конечно, лучше было бы заранее обезопасить себя от встреч с такими монстрами.

Ну а в первых двух «сеяных восьмерках» немонстров, по сути, нет. И нас, прежде всего, интересует вторая корзина, команды из которой могут достаться как «Зениту», так и «Локомотиву». Все - за исключением «Шахтера», разумеется, так как Россию и Украину в турнирах УЕФА по-прежнему разводят. Наиболее выгодный вариант здесь - пожалуй, «Бенфика». Все-таки чемпионы Португалии летом лишились нескольких лидеров, включая новую звезду «Атлетико» Жуана Фелиша. Да и в свете борьбы за шестое место в континентальном клубном рейтинге соседство в группе с лиссабонцами желательно. Можно не только самим очки набирать, но и отбирать их у прямого конкурента.

Добавим, что жеребьевка групповой стадии Лиги Европы, в которой, хочется верить, к ЦСКА и «Краснодару» добавится «Спартак», состоится в пятницу.

ПОСЕВ ПРИ ЖЕРЕБЬЕВКЕ ГРУППОВОГО ЭТАПА ЛЧ-2019/20

Корзина 1: «Ливерпуль» (Англия), «Челси» (Англия), «Барселона» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Бавария» (Германия), «ПСЖ» (Франция), «Зенит» (Россия).

Корзина 2: «Реал» (Испания), «Атлетико» (Испания), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Наполи» (Италия), «Шахтёр» (Донецк, Украина), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Аякс» (Нидерланды), «Бенфика» (Португалия).

Корзина 3: «Лион» (Франция), «Байер» (Германия), «Зальцбург» (Австрия), «Олимпиакос» (Греция), «Брюгге» (Бельгия), «Валенсия» (Испания), «Интер» (Италия), «Динамо» (Загреб, Хорватия).

Корзина 4: «Локомотив» (Москва, Россия), «Генк» (Бельгия), «Галатасарай» (Турция), «РБ Лейпциг» (Германия), «Славия» (Чехия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Аталанта» (Италия), «Лилль» (Франция)

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