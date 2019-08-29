Все хотят «Бенфику». Группы «жизни» и «смерти» для «Зенита» и «Локомотива» в ЛЧ

«Зенит». Группа «жизни»

- «Бенфика»

- «Динамо» Загреб

- «Славия»

Благодаря победе в РПЛ «Зенит»оказался в первой корзине и получил солидные преференции. При удачном раскладе ему могут достаться вполне проходимые соперники. Например, из такой группы питерский клуб должен выходить с закрытыми глазами и связанными ногами, возможно даже, с первого места. Единственным серьезным конкурентом стала бы «Бенфика», да и та лишилась летом главной звезды Жоау Фелиша.

Год назад команда Сергея Семака в 6-м туре группового этапа Лиги Европы проиграла в Праге (0:2), но к тому моменту уже решила все вопросы по выходу в 1/16 финала и играла полудублирующим составом. Из вышедших в той игре в основе футболистов остались только Игорь Смольников и Олег Шатов. Не говоря уж о том, что с тех пор «Зенит» стал только сильнее. А в Петербурге единственный мяч с передачи Леандро Паредеса забил Александр Кокорин.

«Зенит». Группа «смерти»

- «Реал»

- «Интер»

- «РБ Лейпциг»

«Сливочные» – лидеры рейтинга УЕФА. Во вторую корзину они попали только потому, что место в первой отдается победителям еврокубков прошлого сезона («Ливерпулю» и «Челси») и чемпионам шести лучших лиг Европы. «Реал» в любом состоянии выходит в плей-офф Лиги чемпионов, поэтому одна вакансия в 1/8 финала забронирована за ним.

Тяжело было бы и с двумя другими конкурентами. «Интер» с приходом Антонио Конте обещает выдать один из лучших сезонов за долгие годы, а «РБ Лейпциг» трижды за последние четыре сезона финишировал в бундеслиге на пьедестале. Оба клуба, по оценке трансфермаркт, имеют более чем двукратно более дорогой состав, чем самый богатый клуб России. В этом квартете за счастье было бы пробиться и в Лигу Европы.

«Локомотив». Группа «жизни»

- «Челси»

- «Бенфика»

- «Динамо» Загреб

«Железнодорожники», в отличие от «Зенита», оказались только в четвертой корзине, поэтому гарантированно привезут в Москву как минимум одного гранда. Пожалуй, наиболее слабым из них выглядит обескровленный «Челси». Пусть, будет и непросто, но при удачном стечении обстоятельств красно-зеленые могли бы побороться с лондонцами и «Бенфикой» за выход в следующий раунд и уж по меньшей мере финишировать в тройке.

«Локомотив». Группа «смерти»

- «Манчестер Сити»

- «Атлетико»

- «Интер»

А это расклад, при котором «Локо» окажется в Лиге чемпионов лишь статистом. «Манчестер Сити» фаворит вообще всего турнира, поэтому за благо было бы избежать хотя бы разгромов в матчах с ним. То же касается «Атлетико», которому «железнодорожники» чуть больше года назад проиграли в 1/8 финала Лиги Европы с общей разницей мячей 1-8. Да и «Интер», превосходящий «Локомотив» в рейтинге УЕФА всего на 2,5 очка, в матчах с российским клубом будет очевидным фаворитом.

Напомним, что жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов начнется в 19:00 по московскому времени.