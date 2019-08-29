Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 8-го тура РПЛ

В восьмом туре РПЛ общедоступный «Матч» покажет одну игру, зато какую!
19.00 (мск)
«Спартак» - «Зенит» (комментаторы - Кривохарченко, Казанский)
Остальные семь матчей будет транслировать платный канал «Матч Премьер»:
20.00 (мск)
«Крылья Советов» - «Динамо» (комментаторы - Жичкин, Качанов)
11.30 (мск)
«Уфа» - «Оренбург» (комментаторы - Нагучев, Кочешев)
14.00 (мск)
«Рубин» - «Сочи» (комментаторы - Титов, Богданов)
16.30 (мск)
«Локомотив» - «Ростов» (комментаторы - Журавель, Зигаев)
19.00 (мск)
«Ахмат» - «Тамбов» (комментаторы - Меламед, Аксенов)
14.00 (мск)
«Урал» - «Краснодар» (комментатор - Аболин)
16.30 (мск)
«Арсенал» - ЦСКА (комментаторы - Генич, Поленов)
Положение команд после семи туров: Краснодар, Спартак, Ростов, Локомотив, Зенит - 14, ЦСКА, Арсенал - 13, Урал, Рубин, Уфа - 10, Динамо - 8, Ахмат - 7, Крылья Советов - 6, Тамбов - 4, Сочи - 3, Оренбург - 2.