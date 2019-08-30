Забьет ли Дзюба «Спартаку» и другие интриги 8-го тура РПЛ

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ЗАБЬЕТ ЛИ ДЗЮБА «СПАРТАКУ» ?

Пятивластие, установившееся в РПЛ после семи туров, в выходные точно будет нарушено. И не исключено, таблицу перед паузой на матчи сборной единолично возглавит победитель воскресного дерби двух столиц на «Открытие Арене».

Вы удивитесь, но «Спартак» не проиграл «Зениту» предыдущие три встречи (3:1, 0:0, 1:1) - в, пожалуй, самый проблемный для красно-белых и благополучный для питерцев исторический период. Это подтверждает, что логика в таких дуэлях работает плохо. Здесь на первый план обычно выходят совсем другие материи.

Конечно, отпечаток на игру «Спартака» наложит усталость после энергозатратной встречи с «Брагой» в Лиге Европы. С другой стороны - в распоряжение Олега Кононова вернутся Гус Тил и Джордан Ларссон, не заявленные на квалификацию ЛЕ и забившие по голу в матче седьмого тура РПЛ в Самаре.

«Зенит» в последнее время переживает явный кризис идей. Команда мучается в атаке и больше спорит с судьями (за что уже отбыл дисквалификацию Сергей Семак), чем создает моменты. Тем серьезнее будет настрой питерцев на «Спартак». Особенно - у Артема Дзюбы, «промолчавшего» в играх с «Ахматом» (0:0) и «Уфой» (0:1).

Дзюба против «Спартака» - это всегда суперинтрига. Любопытно, что в первых четырех очных поединках со своим бывшим клубом форвард «Зенита» неизменно забивал. Ровно по голу. Но вот уже четыре матча мяч в ворота красно-белых у него не идет. Пора прервать эту неприятную серию? Александр Максименко наверняка против.

Матчи Дзюбы против «Спартака»

Сезон Команда Дзюбы Результат Минуты Голы 2015/16 Зенит 2:2 (г) 90 1 2015/16 Зенит 5:2 (д) 90 1 2016/17 Зенит 4:2 (д) 90 1 2016/17 Зенит 1:2 (г) 90 1 2017/18 Зенит 5:1 (д) 3 0 2017/18 Зенит 1:3 (г) 25 0 2018/19 Зенит 0:0 (д) 90 0 2018/19 Зенит 1:1 (г) 90 0

ВЫПУСТИТ ЛИ СЕМИН МАРИУ ПРОТИВ КАРПИНА?

В другом матче с участием представителей пятерки лидеров в субботу сойдутся «Локомотив» и «Ростов». Это будет девятая по счету дуэль Юрия Семина и Валерия Карпина. И вот закономерность: возглавляя «Спартак», Карпин победил Семина в трех случаях из трех, а вот у руля «Ростова» проиграл мэтру российского тренерского цеха четырежды (при одной ничьей в Кубке России).

Получается, шансов у ростовчан на «РЖД Арене» негусто? Проверим на практике. А еще поглядим на дебют в РПЛ звездного новичка «Локо» Жоау Мариу. Есть ощущение, что Семин не побоится сразу бросить португальца в бой. Доверил же он место на поле в Суперкубке России только-только присоединившемуся тогда к команде Мурило.

КТО СЫГРАЕТ В ВОРОТАХ «КРАСНОДАРА»?

Еще один потенциальный лидер РПЛ во вторник пропустил болезненный удар по самолюбию и клубному бюджету, повторно проиграв на своем поле «Олимпиакосу» в Лиге чемпионов. Кроме того, «быки» понесли очередную кадровую потерю - травму получил Магомед-Шапи Сулейманов.

Однако Екатеринбург - удачный для «Краснодара» город. Предыдущие два визита сюда приносили кубанцам три очка. Так почему бы не набрать столько же опять? С вылетом из ЛЧ жизнь не заканчивается: будет у команды Лига Европы, да и в РПЛ борьба за чемпионство в самом разгаре.

Наверняка Мурад Мусаев продолжит ротацию. И очень интересно, какого вратаря он выберет: сыгравшего против «Олимпиакоса» Станислава Крицюка или допустившего грубую ошибку в прошлом туре с «Локомотивом» Матвея Сафонова?

НАПОМНИТ ЛИ СОБОЛЕВ О СЕБЕ ЧЕРЧЕСОВУ?

Уже в пятницу «Крылья Советов» откроют тур домашним матчем против «Динамо» - и внимание болельщиков опять будет приковано к нападающему хозяев Александру Соболеву. За семь туров он забил шесть голов, большинство которых получились очень эффектными. Это не открыло 22-летнему лучшему бомбардиру РПЛ двери в сборную. Так почему бы Соболеву не напомнить о себе Станиславу Черчесову очередным голом-красавцем? Вода камень точет.

РАСКОЛДУЕТ ЛИ ЦСКА ТУЛУ ?

ЦСКА и «Арсенал» в последние годы поочередно побеждают друг друга с сухим счетом на своем поле. В воскресенье очередь принимать соперника - за туляками. В позапрошлом сезоне они взяли дома верх 1:0, в прошлом - 2:0. Неприятная для армейцев тенденция, которую команде Виктора Гончаренко надо срочно нарушать, иначе - при нынешней плотности в таблице - есть риск откатиться перед паузой в чемпионате во вторую восьмерку.