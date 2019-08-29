Дмитрий Радченко: «Зенит» должен бороться в группе за первое место - Советский спорт
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29 августа 2019 22:01ФутболАвгустин Александр

Дмитрий Радченко: «Зенит» должен бороться в группе за первое место

Известный в прошлом форвард «Зенита» и «Спартака» оценил итоги жеребьевки ЛЧ-2019/20 для российских клубов.

«СЧИТАЮ «ЛИОН» САМЫМ ОПАСНЫМ»

- «Зенит» попал во вполне проходимую группу. По составу соперники питерцам уступают. Что «Бенфика», что «Лион», что «Лейпциг». Самый сложный оппонент - французы. Но в таком квартете можно бороться и за первое место. А выход в весну - это задача-минимум.

- В 2018-м «Зенит» проиграл «Лейпцигу» в плей-офф Лиги Европы. Разве с тех пор немецкий клуб стал слабее?
- Я помню те матчи. Считаю, тогда «Зениту» немного не повезло. И наша команда с тех пор точно стала сильнее… А вообще группа интересна тем, что все команды очень разные по стилю. Поэтому очень интересно, как Сергей Семак будет варьировать тактику от матча к матчу.

- Почему вы выделили «Лион», а не «Бенфику». Все-таки лиссабонцы выиграли чемпионат Португалии…
- В межсезонье «Бенфика» потеряла нескольких лидеров, включая Жуана Фелиша. Эта команда точно не сильнее «Порту», который в квалификации недавно проиграл «Краснодару»… А что касается «Лиона», то это проверенный еврокубковый боец. И в последнее время лионцы выглядят довольно мощно.

«МАТЧ СО «СПАРТАКОМ» - РЕПЕТИЦИЯ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ»

- А «Зенит»? В РПЛ игра питерцев потускнела…
- Сезон только начался. Осенью будет совсем другой футбол. Думаю, «Зенит» будет выходить на пик формы именно к матчам Лиги чемпионов. Питер давно ждал возвращения в главный еврокубок. Этот турнир имеет важнейшее значение для команды Семака. И я надеюсь, она покажет товар лицом.

- Предстоящий в воскресенье матч «Спартак» - «Зенит» можно рассматривать как репетицию будущих еврокубковых баталий?
- Для «Зенита» - безусловно. Да, у «Спартака» не все получилось в Лиге Европы, но команда набрала хороший ход, усилилась качественными новичками. Поэтому нас ждет игра очень высокого уровня. Проверка амбиций обоих соперников.

В состав красно-белых вернется не игравший против «Браги» Гус Тил. Его взаимодействие с Андре Шюррле смотрится впечатляюще. Они создадут проблемы Браниславу Ивановичу и Ярославу Ракицкому. Интересно и то, как покажут себя Артем Дзюба и Сердар Азмун. В последнее время атака «Зенита» буксовала, но против «Спартака» ее может прорвать.

- За кого будете болеть в воскресенье?
- Буду смотреть игру глазами профессионала. Всегда говорил: «Зенит» – мой фундамент, который заложила питерская школа, но по-настоящему раскрылся я, конечно же, в «Спартаке». Там становился чемпионом, выходил на поле против «Реала» и «Ливерпуля». Поэтому оба клуба мне дороги.

«У СЕМИНА НЕ ПОХАЛТУРИШЬ»

- А как вам жребий, доставшийся в Лиге чемпионов «Локомотиву»?
- Москвичи попали в группу смерти. «Локо», несомненно, будет биться до конца, но будет очень тяжело.

Впрочем, с таким тренером, как Юрий Семин, невозможно не ставить максимальные задачи. Я поражен самоотдачей, трудолюбием, профессионализмом, которые есть у Семина в его годы. Приходилось с ним работать в сборной России. Это дорогого стоит. Любая команда Семина – кремень, коллектив с полной самоотдачей и отсутствием халтуры.

- Кого «Локо» может опередить в группе?
- «Байер» теоретически можно пройти. Но Лига чемпионов - это не только результат. Это лучшая возможность показать себя. И против «Ювентуса» и «Атлетико» игрокам надо выкладываться на сто процентов. Вся Европы смотрит на эти матчи.

«Зенит» сыграет с «Бенфикой». «Локомотив» - с «Ювентусом» и «Атлетико». Итоги жеребьевки ЛЧ В Монако прошла жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов, где своих соперников узнали «Зенит» и «Локомотив». 29.08.2019 19:30 Футбол Ващенко Сергей
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