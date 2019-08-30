«Зенит» - в Лион, Неймар – в Париж или Дортмунд. Полный календарь Лиги чемпионов

Напомним, питерцы попали в относительную «группу жизни» - с «Лионом», «Бенфикой» и «Лейпцигом». «Локо», напротив, выступит в «квартете смерти» с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером». Начинать турнир тем и другим предстоит на выезде: 17 сентября команда Сергея Семака сыграет в Лионе, 18-го – подопечные Юрия Семина съездят в Леверкузен.
Для старта расклад вроде бы неплохой, учитывая, что сравнительно недавно наши клубы – соответственно ЦСКА и «Краснодар» - выбивали «Лион» и «Байер» из плей-офф Лиги Европы. Однако ключевыми на групповом этапе ЛЧ, как правило, становятся спаренные 3-й и 4-й туры. А в них «Зениту» и «Локо» выпали, мягко говоря, не самые удобные оппоненты – «Лейпциг» и «Ювентус».
Отметим, что железнодорожники отказались от идеи арендовать под Лигу чемпионов «Лужники» и проведут все три домашних матча на «РЖД Арене». То есть, собрать 70-80 тысяч на Криштиану Роналду с «Юве» или восходящей португальской звезде европейского футбола Жуане Фелише из «Атлетико» в Москве не получится.
Зато 17 и 18 сентября примерно столько болельщиков придут на матчи стартового тура ЛЧ в Париже и Дортмунде. Главная интрига – где и за кого сыграет в эти дни Неймар. Бразилец, как известно, все еще может перейти из «ПСЖ» в «Барселону» или «Реал». И волею календаря парижанам выпало начать Лигу чемпионов против королевского клуба из Мадрида. Вот это будет зрелище: Неймар на «Парк де Пренс» против «ПСЖ»! Ну а если реализуется более вероятный вариант с его переходом в «Барсу», то бразилец пожалует в гости к «Боруссии».
КАЛЕНДАРЬ ГРУППОВОГО ЭТАПА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
ГРУППА A
18 сентября. Брюгге – Галатасарай
18 сентября. ПСЖ – Реал
1 октября. Реал – Брюгге
1 октября. Галатасарай – ПСЖ
22 октября. Брюгге – ПСЖ
22 октября. Галатасарай – Реал
6 ноября. ПСЖ – Брюгге
6 ноября. Реал – Галатасарай
26 ноября. Галатасарай - Брюгге
26 ноября. Реал – ПСЖ
11 декабря. Брюгге – Реал
11 декабря. ПСЖ – Галасатарай
ГРУППА B
18 сентября. Олимпиакос – Тоттенхэм
18 сентября. Бавария – Црвена Звезда
1 октября. Тоттенхэм – Бавария
1 октября. Црвена Звезда – Олимпиакос
22 октября. Тоттенхэм – Црвена Звезда
22 октября. Олимпиакос – Бавария
6 ноября. Црвена Звезда – Тоттенхэм
6 ноября. Бавария – Олимпиакос
26 ноября. Тоттенхэм – Олимпиакос
26 ноября. Црвена Звезда – Бавария
11 декабря. Бавария – Тоттенхэм
11 декабря. Олимпиакос – Црвена Звезда
ГРУППА C
18 сентября. Шахтер – Манчестер Сити
18 сентября. Динамо Загреб – Аталанта
1 октября. Манчестер Сити – Динамо Загреб
1 октября. Аталанта – Шахтер
22 октября. Манчестер Сити – Аталанта
22 октября. Шахтер – Динамо Загреб
6 ноября. Аталанта – Манчестер Сити
6 ноября. Динамо Загреб – Шахтер
26 ноября. Манчестер Сити – Шахтер
26 ноября. Аталанта – Динамо Загреб
11 декабря. Динамо Загреб – Манчестер Сити
11 декабря. Шахтер – Аталанта
ГРУППА D
18 сентября. Атлетико – Ювентус
18 сентября. Байер – Локомотив
1 октября. Ювентус – Байер
1 октября. Локомотив – Атлетико
22 октября. Атлетико – Байер
22 октября. Ювентус – Локомотив
6 ноября. Локомотив – Ювентус
6 ноября. Байер – Атлетико
26 ноября. Локомотив – Байер
26 ноября. Ювентус – Атлетико
11 декабря. Атлетико – Локомотив
11 декабря. Байер – Ювентус
ГРУППА E
17 сентября. Зальцбург – Генк
17 сентября. Наполи – Ливерпуль
2 октября. Генк – Наполи
2 октября. Ливерпуль – Зальцбург
23 октября. Генк – Ливерпуль
23 октября. Зальцбург – Наполи
5 ноября. Ливерпуль – Генк
5 ноября. Наполи – Зальцбург
27 ноября. Генк – Зальцбург
27 ноября. Ливерпуль – Наполи
10 декабря. Зальцбург – Ливерпуль
10 декабря. Наполи – Генк
ГРУППА F
17 сентября. Интер – Славия
17 сентября. Боруссия – Барселона
2 октября. Славия – Боруссия
2 октября. Барселона – Интер
23 октября. Славия – Барселона
23 октября. Интер – Боруссия
5 ноября. Барселона – Славия
5 ноября. Боруссия – Интер
27 ноября. Славия – Интер
27 ноября. Барселона – Боруссия
10 декабря. Интер – Барселона
10 декабря. Боруссия – Славия
ГРУППА G
17 сентября. Лион – Зенит
17 сентября. Бенфика – Лейпциг
2 октября. Зенит – Бенфика
2 октября. Лейпциг – Лион
23 октября. Лейпциг – Зенит
23 октября. Бенфика – Лион
5 ноября. Зенит – Лейпциг
5 ноября. Лион – Бенфика
27 ноября. Зенит – Лион
27 ноября. Лейпциг – Бенфика
10 декабря. Бенфика – Зенит
10 декабря. Лион – Лейпциг
ГРУППА H
17 сентября. Аякс – Лилль
17 сентября. Челси – Валенсия
2 октября. Валенсия – Аякс
2 октября. Лилль – Челси
23 октября. Аякс – Челси
23 октября. Лилль – Валенсия
5 ноября. Валенсия – Лилль
5 ноября. Челси – Аякс
27 ноября. Валенсия – Челси
27 ноября. Лилль – Аякс
10 декабря. Аякс – Валенсия
10 декабря. Челси – Лилль