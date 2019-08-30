«Зенит» - в Лион, Неймар – в Париж или Дортмунд. Полный календарь Лиги чемпионов

Напомним, питерцы попали в относительную «группу жизни» - с «Лионом», «Бенфикой» и «Лейпцигом». «Локо», напротив, выступит в «квартете смерти» с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером». Начинать турнир тем и другим предстоит на выезде: 17 сентября команда Сергея Семака сыграет в Лионе, 18-го – подопечные Юрия Семина съездят в Леверкузен.

Для старта расклад вроде бы неплохой, учитывая, что сравнительно недавно наши клубы – соответственно ЦСКА и «Краснодар» - выбивали «Лион» и «Байер» из плей-офф Лиги Европы. Однако ключевыми на групповом этапе ЛЧ, как правило, становятся спаренные 3-й и 4-й туры. А в них «Зениту» и «Локо» выпали, мягко говоря, не самые удобные оппоненты – «Лейпциг» и «Ювентус».

Отметим, что железнодорожники отказались от идеи арендовать под Лигу чемпионов «Лужники» и проведут все три домашних матча на «РЖД Арене». То есть, собрать 70-80 тысяч на Криштиану Роналду с «Юве» или восходящей португальской звезде европейского футбола Жуане Фелише из «Атлетико» в Москве не получится.

Зато 17 и 18 сентября примерно столько болельщиков придут на матчи стартового тура ЛЧ в Париже и Дортмунде. Главная интрига – где и за кого сыграет в эти дни Неймар. Бразилец, как известно, все еще может перейти из «ПСЖ» в «Барселону» или «Реал». И волею календаря парижанам выпало начать Лигу чемпионов против королевского клуба из Мадрида. Вот это будет зрелище: Неймар на «Парк де Пренс» против «ПСЖ»! Ну а если реализуется более вероятный вариант с его переходом в «Барсу», то бразилец пожалует в гости к «Боруссии».

КАЛЕНДАРЬ ГРУППОВОГО ЭТАПА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

ГРУППА A

18 сентября. Брюгге – Галатасарай

18 сентября. ПСЖ – Реал

1 октября. Реал – Брюгге

1 октября. Галатасарай – ПСЖ

22 октября. Брюгге – ПСЖ

22 октября. Галатасарай – Реал

6 ноября. ПСЖ – Брюгге

6 ноября. Реал – Галатасарай

26 ноября. Галатасарай - Брюгге

26 ноября. Реал – ПСЖ

11 декабря. Брюгге – Реал

11 декабря. ПСЖ – Галасатарай

ГРУППА B

18 сентября. Олимпиакос – Тоттенхэм

18 сентября. Бавария – Црвена Звезда

1 октября. Тоттенхэм – Бавария

1 октября. Црвена Звезда – Олимпиакос

22 октября. Тоттенхэм – Црвена Звезда

22 октября. Олимпиакос – Бавария

6 ноября. Црвена Звезда – Тоттенхэм

6 ноября. Бавария – Олимпиакос

26 ноября. Тоттенхэм – Олимпиакос

26 ноября. Црвена Звезда – Бавария

11 декабря. Бавария – Тоттенхэм

11 декабря. Олимпиакос – Црвена Звезда

ГРУППА C

18 сентября. Шахтер – Манчестер Сити

18 сентября. Динамо Загреб – Аталанта

1 октября. Манчестер Сити – Динамо Загреб

1 октября. Аталанта – Шахтер

22 октября. Манчестер Сити – Аталанта

22 октября. Шахтер – Динамо Загреб

6 ноября. Аталанта – Манчестер Сити

6 ноября. Динамо Загреб – Шахтер

26 ноября. Манчестер Сити – Шахтер

26 ноября. Аталанта – Динамо Загреб

11 декабря. Динамо Загреб – Манчестер Сити

11 декабря. Шахтер – Аталанта

ГРУППА D

18 сентября. Атлетико – Ювентус

18 сентября. Байер – Локомотив

1 октября. Ювентус – Байер

1 октября. Локомотив – Атлетико

22 октября. Атлетико – Байер

22 октября. Ювентус – Локомотив

6 ноября. Локомотив – Ювентус

6 ноября. Байер – Атлетико

26 ноября. Локомотив – Байер

26 ноября. Ювентус – Атлетико

11 декабря. Атлетико – Локомотив

11 декабря. Байер – Ювентус

ГРУППА E

17 сентября. Зальцбург – Генк

17 сентября. Наполи – Ливерпуль

2 октября. Генк – Наполи

2 октября. Ливерпуль – Зальцбург

23 октября. Генк – Ливерпуль

23 октября. Зальцбург – Наполи

5 ноября. Ливерпуль – Генк

5 ноября. Наполи – Зальцбург

27 ноября. Генк – Зальцбург

27 ноября. Ливерпуль – Наполи

10 декабря. Зальцбург – Ливерпуль

10 декабря. Наполи – Генк

ГРУППА F

17 сентября. Интер – Славия

17 сентября. Боруссия – Барселона

2 октября. Славия – Боруссия

2 октября. Барселона – Интер

23 октября. Славия – Барселона

23 октября. Интер – Боруссия

5 ноября. Барселона – Славия

5 ноября. Боруссия – Интер

27 ноября. Славия – Интер

27 ноября. Барселона – Боруссия

10 декабря. Интер – Барселона

10 декабря. Боруссия – Славия

ГРУППА G

17 сентября. Лион – Зенит

17 сентября. Бенфика – Лейпциг

2 октября. Зенит – Бенфика

2 октября. Лейпциг – Лион

23 октября. Лейпциг – Зенит

23 октября. Бенфика – Лион

5 ноября. Зенит – Лейпциг

5 ноября. Лион – Бенфика

27 ноября. Зенит – Лион

27 ноября. Лейпциг – Бенфика

10 декабря. Бенфика – Зенит

10 декабря. Лион – Лейпциг

ГРУППА H

17 сентября. Аякс – Лилль

17 сентября. Челси – Валенсия

2 октября. Валенсия – Аякс

2 октября. Лилль – Челси

23 октября. Аякс – Челси

23 октября. Лилль – Валенсия

5 ноября. Валенсия – Лилль

5 ноября. Челси – Аякс

27 ноября. Валенсия – Челси

27 ноября. Лилль – Аякс

10 декабря. Аякс – Валенсия

10 декабря. Челси – Лилль