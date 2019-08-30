«Зенит» - в Лион, Неймар – в Париж или Дортмунд. Полный календарь Лиги чемпионов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
30 августа 2019 14:00ФутболБезъязычный Алексей

«Зенит» - в Лион, Неймар – в Париж или Дортмунд. Полный календарь Лиги чемпионов

УЕФА сверстал график матчей группового турнира ЛЧ-2019/20. Оба российских представителя – «Зенит» и «Локомотив» - в первом туре сыграют в гостях.

Напомним, питерцы попали в относительную «группу жизни» - с «Лионом», «Бенфикой» и «Лейпцигом». «Локо», напротив, выступит в «квартете смерти» с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером». Начинать турнир тем и другим предстоит на выезде: 17 сентября команда Сергея Семака сыграет в Лионе, 18-го – подопечные Юрия Семина съездят в Леверкузен.

Для старта расклад вроде бы неплохой, учитывая, что сравнительно недавно наши клубы – соответственно ЦСКА и «Краснодар» - выбивали «Лион» и «Байер» из плей-офф Лиги Европы. Однако ключевыми на групповом этапе ЛЧ, как правило, становятся спаренные 3-й и 4-й туры. А в них «Зениту» и «Локо» выпали, мягко говоря, не самые удобные оппоненты – «Лейпциг» и «Ювентус».

Отметим, что железнодорожники отказались от идеи арендовать под Лигу чемпионов «Лужники» и проведут все три домашних матча на «РЖД Арене». То есть, собрать 70-80 тысяч на Криштиану Роналду с «Юве» или восходящей португальской звезде европейского футбола Жуане Фелише из «Атлетико» в Москве не получится.

Зато 17 и 18 сентября примерно столько болельщиков придут на матчи стартового тура ЛЧ в Париже и Дортмунде. Главная интрига – где и за кого сыграет в эти дни Неймар. Бразилец, как известно, все еще может перейти из «ПСЖ» в «Барселону» или «Реал». И волею календаря парижанам выпало начать Лигу чемпионов против королевского клуба из Мадрида. Вот это будет зрелище: Неймар на «Парк де Пренс» против «ПСЖ»! Ну а если реализуется более вероятный вариант с его переходом в «Барсу», то бразилец пожалует в гости к «Боруссии».

1

КАЛЕНДАРЬ ГРУППОВОГО ЭТАПА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

ГРУППА A

18 сентября. Брюгге – Галатасарай

18 сентября. ПСЖ – Реал

1 октября. Реал – Брюгге

1 октября. Галатасарай – ПСЖ

22 октября. Брюгге – ПСЖ

22 октября. Галатасарай – Реал

6 ноября. ПСЖ – Брюгге

6 ноября. Реал – Галатасарай

26 ноября. Галатасарай - Брюгге

26 ноября. Реал – ПСЖ

11 декабря. Брюгге – Реал

11 декабря. ПСЖ – Галасатарай

ГРУППА B

18 сентября. Олимпиакос – Тоттенхэм

18 сентября. Бавария – Црвена Звезда

1 октября. Тоттенхэм – Бавария

1 октября. Црвена Звезда – Олимпиакос

22 октября. Тоттенхэм – Црвена Звезда

22 октября. Олимпиакос – Бавария

6 ноября. Црвена Звезда – Тоттенхэм

6 ноября. Бавария – Олимпиакос

26 ноября. Тоттенхэм – Олимпиакос

26 ноября. Црвена Звезда – Бавария

11 декабря. Бавария – Тоттенхэм

11 декабря. Олимпиакос – Црвена Звезда

ГРУППА C

18 сентября. Шахтер – Манчестер Сити

18 сентября. Динамо Загреб – Аталанта

1 октября. Манчестер Сити – Динамо Загреб

1 октября. Аталанта – Шахтер

22 октября. Манчестер Сити – Аталанта

22 октября. Шахтер – Динамо Загреб

6 ноября. Аталанта – Манчестер Сити

6 ноября. Динамо Загреб – Шахтер

26 ноября. Манчестер Сити – Шахтер

26 ноября. Аталанта – Динамо Загреб

11 декабря. Динамо Загреб – Манчестер Сити

11 декабря. Шахтер – Аталанта

ГРУППА D

18 сентября. Атлетико – Ювентус

18 сентября. Байер – Локомотив

1 октября. Ювентус – Байер

1 октября. Локомотив – Атлетико

22 октября. Атлетико – Байер

22 октября. Ювентус – Локомотив

6 ноября. Локомотив – Ювентус

6 ноября. Байер – Атлетико

26 ноября. Локомотив – Байер

26 ноября. Ювентус – Атлетико

11 декабря. Атлетико – Локомотив

11 декабря. Байер – Ювентус

ГРУППА E

17 сентября. Зальцбург – Генк

17 сентября. Наполи – Ливерпуль

2 октября. Генк – Наполи

2 октября. Ливерпуль – Зальцбург

23 октября. Генк – Ливерпуль

23 октября. Зальцбург – Наполи

5 ноября. Ливерпуль – Генк

5 ноября. Наполи – Зальцбург

27 ноября. Генк – Зальцбург

27 ноября. Ливерпуль – Наполи

10 декабря. Зальцбург – Ливерпуль

10 декабря. Наполи – Генк

ГРУППА F

17 сентября. Интер – Славия

17 сентября. Боруссия – Барселона

2 октября. Славия – Боруссия

2 октября. Барселона – Интер

23 октября. Славия – Барселона

23 октября. Интер – Боруссия

5 ноября. Барселона – Славия

5 ноября. Боруссия – Интер

27 ноября. Славия – Интер

27 ноября. Барселона – Боруссия

10 декабря. Интер – Барселона

10 декабря. Боруссия – Славия

ГРУППА G

17 сентября. Лион – Зенит

17 сентября. Бенфика – Лейпциг

2 октября. Зенит – Бенфика

2 октября. Лейпциг – Лион

23 октября. Лейпциг – Зенит

23 октября. Бенфика – Лион

5 ноября. Зенит – Лейпциг

5 ноября. Лион – Бенфика

27 ноября. Зенит – Лион

27 ноября. Лейпциг – Бенфика

10 декабря. Бенфика – Зенит

10 декабря. Лион – Лейпциг

ГРУППА H

17 сентября. Аякс – Лилль

17 сентября. Челси – Валенсия

2 октября. Валенсия – Аякс

2 октября. Лилль – Челси

23 октября. Аякс – Челси

23 октября. Лилль – Валенсия

5 ноября. Валенсия – Лилль

5 ноября. Челси – Аякс

27 ноября. Валенсия – Челси

27 ноября. Лилль – Аякс

10 декабря. Аякс – Валенсия

10 декабря. Челси – Лилль

Петербург не помешает ЦСКА взять второй Кубок. Прогнозы на сезон КХЛ Московские армейцы сделают все, чтобы завоевать второй подряд Кубок Гагарина. У них для этого есть неплохие шансы. 28.08.2019 15:00 Хоккей Костяев Иван
Еще по теме:
«Витязь» взял реванш у московского «Динамо» Вудкрофт объяснил уход Терещенко из минского «Динамо» Шуми Бабаев: Переговоров Бурдасова с «Филадельфией» не было
Боли вопреки. Медведев вышел в третий круг, несмотря на серьезные проблемы с ногой Россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг US Open, победив боливийца Хьюго Дельена. При этом пятая ракетка мира последние полтора сета боролся не столько с соперником, сколько с сильными судорогами. 30.08.2019 00:12 Теннис Мысин Николай
«У меня не было конфликта с Хартли». Пелино – о прощании с «Авангардом» и новом сезоне Тренер «Локомотива» Майк Пелино рассказал «Советскому спорту» о подготовке к новому сезону, а также о причинах ухода из «Авангарда». 28.08.2019 13:00 Хоккей Костяев Иван
Туктамышева учит четверной и помогает Лазукину с акселем В преддверии нового сезона подопечные Алексея Мишина показали свои новые программы. 23.08.2019 18:52 Фигурное катание Татьянин Михаил
Еще по теме:
Алексей Мишин: Никогда в межсезонье Туктамышева не была в такой хорошей форме Спиридонов оскорбил Туктамышеву из-за матча «Зенит» - «Ахмат» Елизавета Туктамышева: Почему бы фигурному катанию не перенять опыт НБА
Кубок мэра. Крикунов дебютирует и побеждает «Динамо» во второй раз подряд завоевало Кубок мэра. Для главного тренера Владимира Крикунова премьера на московском турнире оказалась успешной. 25.08.2019 22:16 Хоккей Домрачев Владислав
Иван Игумнов: С Шипачевым мне играть очень нравится! Нападающий московского «Динамо» Иван Игумнов о победе в Кубке Мэра Москвы. 25.08.2019 22:25 Хоккей Кузютина Елена
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Борис Майоров: «Спартак» со Знарком станет лучше 1 сентября стартует чемпионат КХЛ. В преддверии матча за Кубок открытия двукратный олимпийский чемпион, капитан сборной СССР 1960-х Борис Майоров ответил на актуальные вопросы. 30.08.2019 10:00 Хоккей Домрачев Владислав
Увы, лучший вратарь все-таки – Биннингтон, а не Василевский. Топ-10 голкиперов НХЛ «Советский спорт» объективно поправил рейтинг NHL Network. 28.08.2019 11:00 Хоккей Славин Виталий
Рейтинг тяжеловесов ММА: Харитонов приблизился к топ-10, Минаков поднялся на две позиции Более 20 российских бойцов на данный момент входят в топ-100 лучших тяжеловесов ММА. 27.08.2019 13:05 ММА Ващенко Сергей
Новости
14:52 Футбол Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы
14:45 Футбол ЦСКА сыграет в Лиге Европы с «Лудогорецом», «Эспаньолом» и «Ференцварошем»
14:41 Футбол «Краснодар» сыграет в Лиге Европы с «Базелем», «Хетафе» и «Трабзонспором»
14:24 Футбол Азар признан лучшим игроком Лиги Европы в минувшем сезоне
14:20 Футбол Дмитрий Баринов: «Ювентус» и «Атлетико» не хотел больше всего
14:07 Баскетбол Владимир Гомельский: Нет сомнений, что Россия пробьется в олимпийскую квалификацию
14:03 Футбол Сульшер: Смоллингу понравится в Италии. «Рома» – большой клуб
13:59 Формула-1 Даниил Квят: Может, Гасли не нужны мои советы
13:52 Формула-1 Феттель победил в первой практике Гран-при Бельгии, Квят – 17-й
13:40 Футбол Сульшер – о переходе Санчеса в «Интер»: Так будет лучше для него
13:40 Футбол «Крылья Советов» примут «Динамо» в первом матче восьмого тура РПЛ
13:32 Футбол Криштиану Роналду: Надеюсь, в этом году Лигу чемпионов выиграет «Ювентус»
13:27 Футбол Себастьян Дриусси: Соперников «Зенита» в Лиге чемпионов можно проходить
13:23 Футбол «Интер» может продлить контракт с Икарди и отдать игрока в аренду
13:18 Футбол Эль-Ненни близок к переходу в «Бешикташ»
13:14 Футбол Бранислав Иванович: В нашей группе Лиги чемпионов нет явных фаворитов
13:07 Футбол Дриусси может сыграть со «Спартаком»
13:00 Футбол Вильмар Барриос: Будем блокировать попытки «Спартака» навязать нам свою игру
12:58 Футбол Самедов – о поражении «Спартака»: Второй гол «Браги» стал приговором
12:36 Футбол Андрей Чернышов: Как только Федун с кем-то договорится, Кононову укажут на дверь
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика