Обошлось без Португалии. Зато ЦСКА и «Краснодар» ждут в Испании

КОУЛ И ФЕРРЕЙРА РОССИЮ ПОЖАЛЕЛИ

В отличие от Лиги чемпионов, где для «Зенита» и «Локомотива» было на порядок больше вариантов попасть в «группу смерти» (и железнодорожники в итоге оказались в таком «расстрельном» квартете), в Лиге Европы у России более или менее прочные позиции, позволяющие надеяться на благосклонность жребия. Сам факт, что ЦСКА получил посев в первую корзину, а «Краснодар» – во вторую, сулил вполне приемлемых соперников.

Правда, были и отдельные клубы даже в корзинах со второй по четвертую, с которыми раньше времени пересекаться не хотелось бы. Скажем, ЦСКА вряд ли жаждал попасть в одну группу с «Боруссией» из Менхенгладбаха или франкфуртским «Айнтрахтом», а также хорошо знакомой нам португальской «Брагой» – все они обосновались в одной корзине с «Краснодаром».

Из третьей дюжины сеяных «не подарком» для обоих российских клубов однозначно мог стать «Вулверхэмптон», из четвертой – «Глазго Рейнджерс» и «ВиторияСетубал»: ну просто категорически у нас с португальцами в этом евросезоне отношения не складываются!

Впрочем, специальные гости церемонии жеребьевки – Эшли Коул и Паулу Феррейра–явно были настроены благодушно по отношению к российским представителям во втором по значимости еврокубке. Ни одного из соперников повышенной сложности они армейцам и «быкам» не подсунули. Правда, «Краснодар», попавший в группу С, получил очень ровный и интересный состав конкурентов в лице «Базеля», «Хетафе» и «Трабзонспора», в котором каждый в итоге может оказаться на любом месте с первого по четвертое.

ОПАСАЙТЕСЬ «БАЗЕЛЯ»!

Швейцарцы, как и «быки», пытались пробиться в Лигу чемпионов через отборочные раунды. И даже сначала героически прошли ПСВ (2:3 в гостях, 2:1 дома), но затем срезались на скромном австрийском клубе ЛАСК из Линца, уступив ему и дома (1:2), и на выезде (1:3). Вряд ли армейские болельщики забыли, что в позапрошлом розыгрыше Лиги чемпионов именно «Базель» не позволил ЦСКА выйти из группы, где также присутствовали «МЮ» с Жозе Моуриньо и абсолютно «нулевая» «Бенфика».

«Хетафе» в минувшем сезоне в итоговой таблице Примеры обосновались сразу за лигочемпионской четверкой, обойдя при равенстве очков «Севилью» и получив прямую путевку в группу Лиги Европы. Нынешний чемпионат Испании команда Хосе Бордаласа начала не слишком хорошо, в первом туре уступив в Мадриде «Атлетико» (0:1), а во втором дома сыграв вничью (1:1) с «Атлетиком» из Бильбао.

«Трабзонспор» пробивался в Лигу Европы через ряд драматичных матчей. С пражской «Спартой» турки в гостях сыграли 2:2, дома выиграли 2:1. В решающем раунде после уверенной выездной победы в Афинах над АЕКом (3:1) приключилось домашнее поражение (0:2), и только «лишний» гол в гостях позволил команде из Трабзона пройти в группу Лиги Европы.

В недавно стартовавшем сезоне турецкой Суперлиги «Трабзонспор» после ничьей (1:1) с «Касымпашой» на выезде победил на своем поле «Малатьяспор» (2:1).

ГОНЧАРЕНКО ПРОТИВ РЕБРОВА

ЦСКА с жеребьевкой повезло еще больше. Из второй корзины команде Виктора Гончаренко достался болгарский «Лудогорец», из четвертой – венгерский «Ференцварош», возглавляемый бывшим нападающим сборной Украины Сергеем Ребровым. И лишь испанский «Эспаньол», финишировавший седьмым в предыдущем чемпионате Испании, может представлять собой достаточно грозную силу.

Клуб из Барселоны прошел долгий путь через три квалификационных раунда, прежде чем получил место в основной сетке Лиги Европы. «Эспаньол» последовательно обыграл норвежский «Стьярнан» (4:0 дома, 3:1 в гостях), швейцарский «Люцерн» (дважды 3:0) и украинскую «Зарю» (3:1 дома, 2:2 на выезде).

А вот в двух первых турах Примеры-2019/20 выиграть каталонцам не удалось. Дома с «Севильей» случилось поражение (0:2), в гостях у «Алавеса» была зафиксирована нулевая ничья.

Отдавая должное двум другим соперникам ЦСКА по группе, отметим, что «Лудогорец» является действующим чемпионом Болгарии, но в первом же квалификационном раунде Лиги чемпионов он вылетел… от «Ференцвароша» (2:3 дома, 1:2 в гостях). После чего в отборе Лиги Европы болгары прошли исландский «Валюр» (4:0 дома, 1:1 на выезде), валлийский «Нью-Сейнтс» (5:0 и 4:0) и словенский «Марибор» (0:0 и 2:2).

Радость чемпиона Венгрии «Ференцвароша» по поводу прохода «Лудогорца» в отборе Лиги чемпионов была недолгой: уже в следующем раунде команда Сергея Реброва была разгромлена загребским «Динамо» (1:1 в гостях и 0:4 дома). Переместившись в заключительный квалификационный раунд Лиги Европы, венгры справились с литовским клубом «Судува» (0:0 на выезде, 4:2 дома) и обеспечили себе шесть матчей группового раунда второго по значимости еврокубка.

В общем, из такой группы ЦСКА будет стыдно не выйти. Ну а у «Краснодара» в его квартете шансы на выход в плей-офф – 25 процентов. То есть как у любой другой команды.