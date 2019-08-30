Андрей Червиченко: Заменят Кононова? За 15 лет никому не удавалось заглянуть в голову Федуну

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- Что это вчера было на «Открытие Арене»?

- Мое мнение – здесь две причины. Не годится тренер, это раз, и два – в «Спартаке» приобретаются какие-то непонятные люди. Не по принципу построение команды и усиления слабых позиций, а по принципу пиара. Давайте купим что-то такое громкое и всем покажем, как мы умеем тратить деньги.

Сколько было разговоров по поводу Понсе. Но человек не пригодился команде, которая его купила, его отдавали в аренду, там он тоже себя не проявил, Наверное, из этого уже можно было сделать определенные выводы. И при этом его умудрились купить не в половину дешевле, что было бы логично, а в два раза дороже. За такие деньги человек должен был один рвать эту «Брагу». Но он хотя бы раз по воротам попал?

Ларссон? Не знаю, может, еще проявит себя, но, по-моему мнению, лучше бы купили Соболева из «Крыльев». Он бы уже забил больше, чем эти двое вместе взятые.

- «Брага» ничем не удивила в первом матче, хотя в Москве выглядела даже лучше, чем дома.

- «Брага» была на нервяке. Они первый забили и сами, по-моему, перепугались такому счастью. А успокоились после второго гола и тогда начали играть спокойно, раскованно, ловить «Спартак» на контратаках. Все окончательно стало понятно, когда Шюррле не забил в самом начале второго тайма. Попади, на эмоциях, может, быстро бы забили второй, а там глядишь, и третий. И чем черт не шутит…

- Лучшими были болельщики: поддерживали команду до конца и даже радовались голу на последней минуте.

- У «Спартака» фанатичные болельщики. Достойно уважения, как они заполняют стадион, как болеют, как верят в команду. У меня есть такие друзья, которые верят в светлое будущее, и они при любом раскладе доказывают, что «Спартак» лучше всех. После вылета, они будут всем доказывать, что это был глубокий тактический ход, чтобы выиграть чемпионат и Кубок.

- Тактика Кутузова: заманить неприятеля поглубже, даже сжечь Москву, но победить.

- Да, примерно так.

- Видел цитату Андрей Чернышова: «Как только Федун договорится с новым тренером, Кононову укажут на дверь». Может такое быть?

- Не знаю, что там внутри происходит, я и с Коновым не знаком. Он в принципе, наверное, неплохой тренер, но «Спартак» явно не его уровень. Когда Кононова выбирали, я высказывал мнение Наилю Измайлову, что он не совсем тот, кто нужен «Спартаку». Наиль считал, что как раз Кононов и нужен. Но затем Наиль со мной согласился.

- Так ищет Федун замену Кононову, как уверяет Чернышов?

- Вы знаете, никому еще не удавалось за последние 15 лет заглянуть в голову Федуну. У меня нет ответа на этот вопрос. Но неужели сам Федун верит, что все 14 набранных очков – заслуга тренера? Очевидно же, что минимум 8 из 14 – подарок судей.