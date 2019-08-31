Видео всех голов 8-го тура РПЛ

«Уфа» - «Оренбург» - 1:2
Голы: Кротов, 68 - Деспотович, 40 (с пенальти); Зотов, 66.
«Крылья» - «Советов» - «Динамо» - 0:0
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