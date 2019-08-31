Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов 2021 года. Но это пока неофициально - Советский спорт
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31 августа 2019 14:55Футбол

Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов 2021 года. Но это пока неофициально

Мы еще не знаем, примет ли «Зенит» участие в Лиге чемпионов 2020/2021. Но по крайней мере один матч турнира в Санкт-Петербурге наверняка состоится. Причем, самый главный. Финал!

Пока это только слухи. Инсайд от AP. Официальное объявление должно состояться чуть позже – в конце сентября, на исполкоме УЕФА в Любляне (конкретно – 24-го числа). Но по сути уже все решено. И если не случится чего-то экстраординарного, финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге.

В России самый главный матч турнира уже проводился – в 2008 году, в «Лужниках». Тогда, под дождем, в драматической серии пенальти «Манчестер Юнайтед» сумел переиграть лондонский «Челси». Был в Москве и финал Кубка УЕФА – в 1999-м. Тогда итальянская «Парма» разбила французский «Марсель» - со счетом 3:0. В Питере же на подобном уровне играли только сборные. Здесь состоялся финал Кубка конфедераций-2017. Полуфинал и матч за 3-е место российского ЧМ-2018. Но именно на клубном уровне на поздних стадиях международных турниров радовал разве что «Зенит», когда в полуфинале Кубка УЕФА в 2008 году громил «Баварию» 4:0…

Правда, это было еще на старом «Крестовском». На новом, открытом лишь в 2017-м, мы такого не видели.

Сложно сказать, удастся ли «Зениту» попасть в финал Лиги чемпионов в 2021 году. Но вот Лига чемпионов точно в Санкт-Петербург попадет!

Изначально на право проведения решающего матча турнира претендовали всего два стадиона – собственно, «Газпром Арена» и мюнхенская арена «Альянц». Причем шансы на заявку из Питера с первого дня считались самыми высокими. Так что выбор чиновников УЕФА сюрпризом не стал. Да и немцы не должны быть в обиде – Мюнхен примет финал в 2022 году. В 2023-м он, скорее всего, пройдет в Лондоне – на легендарном «Уэмбли».

Напомним, что вместимость стадиона в Санкт-Петербурге – 68 000 зрителей. Это больше, чем у мадридского «Метрополитана», где финал ЛЧ прошел в этом году (63 200), а также принимавшего главный матч Лиги в 2018-м киевского «Олимпийского» (61 500). Но меньше, чем у «Олимпийского» из Стамбула, где он состоится в конце текущего сезона (80 500). Хотя важнее, конечно, не количество мест, а интерес зрителей. И если даже сейчас «Газпром Арена» может похвастаться самой высокой средней посещаемостью среди всех стадионов, построенных к российскому чемпионату мира (ну любят в Питере футбол! И любят сильно!), можно представить, какой будет ажиотаж, когда спустя полтора года сюда приедут два лучших клуба Европы. Пусть мы пока и не знаем, какие именно.

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