Валерий Карпин: Футболисты у нас опытные, лидерства в чемпионате не должны испугаться - Советский спорт
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31 августа 2019 19:51ФутболМощенко Захар

Валерий Карпин: Футболисты у нас опытные, лидерства в чемпионате не должны испугаться

По мнению главного тренера «Ростова», его подопечные провели далеко не выдающийся матч на выезде против «Локомотива», хотя и этого хватило для победы (2:1).

- В концовке матча был момент, когда защитник вашей команды Евгений Чернов сумел телом остановить мяч на линии ворот после удара Луки Джорджевича. Какие эмоции были у вас во время этого суперсейва?
- Какие-то были, наверное. Сейчас уже не вспомню.

- А как вообще оцените этот эпизод?
- Был достаточно простой мяч для вратаря – «свечка». Конечно, голкипер не должен такие эпизоды проигрывать. Но неожиданно для всех он уступил мяч – по-моему, Смолову. И, естественно, когда ворота уже оставались практически пустыми, мог быть гол.

- Почему в концовке встречи, когда «Ростов» перестроился на игру в пять защитников, команда, как показалось, подсела, отдав инициативу сопернику?
- Инициативой «Локомотив» владел и в первом тайме. Думаю, и во втором тоже, хотя моментов у наших ворот было создано не так много. Но пришлось заменить сначала Ивелина Попова, затем Александра Саплинова, поэтому и перестроились на пять защитников. В опорную зону не было, скажем, так достойной замены. Поэтому не мы прижались к своим воротам – нас прижали.

- На выезде против «Локомотива» вы выбрали атакующую схему 4-3-3. Довольны тем, как игроки выполнили тактические задания?
- Нет, как ни странно это звучит. Потому что два забили, но еще три, по крайней мере, 500-процентных момента не реализовали. Да, мы создавали моменты, но это была, очень мягко говоря, не лучшая наша игра.

- Согласны, что опорный полузащитник Матиас Норманн провел выдающийся матч, проделав огромный объем работы?
- Нет, как раз считаю, что не выдающийся, а просто нормальный, хороший, «свой» матч. У него были игры намного лучше, чем сегодня.

- Когда при счете 2:0 в вашу пользу моменты не были реализованы, а затем «Локомотив» отыграл один мяч, не екнуло сердце?
- Если я скажу, что екнуло, вам что, это понравится? Ну хорошо, напишите, что екнуло.

- В двух последних матчах достаточно успешно в воротах сыграл Егор Бабурин. Означает ли это, что он вытеснил из основного состава Сергея Песьякова?
- Не факт. У нас, наверное, кроме двух игроков, которые постоянно выходят в стартовом составе, всех остальных можно назвать основными. Посмотрим дальше, как будут играть наши вратари.

- После победы над «Локомотивом» ваша команда вышла на чистое первое место в РПЛ. Игроки ментально готовы к лидерству в чемпионате?
- Готовы или не готовы ментально – посмотрим. В этом как раз и заключается сложность того, что твоя команда находится в верхней части таблицы. Хотя, думаю, футболисты у нас собраны достаточно опытные, для них подобное не впервой. Поэтому, по идее, ничего они не должны испугаться.

- Сейчас наш чемпионат уйдет на двухнедельную паузу. Над чем «Ростову» нужно поработать в этот период?
- Как раз в эти две недели – ни над чем. Потому что больше половины основных игроков команды не будет – они разъедутся в сборные. Поэтому что-либо отрабатывать было бы смешно.

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