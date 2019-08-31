Юрий Семин: Мариу может играть на трех позициях, но ему нужно привыкнуть к нашей действительности - Советский спорт
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31 августа 2019 20:22ФутболМощенко Захар

Юрий Семин: Мариу может играть на трех позициях, но ему нужно привыкнуть к нашей действительности

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал домашнее поражение (1:2) от «Ростова», не став называть его полезным в преддверии старта в Лиге чемпионов.

- Мы совершили те ошибки, которые непозволительно делать в таком серьезном матче, – отметил Семин. – Поэтому и проиграли. «Ростов» реализовал свои моменты и закономерно взял три очка.

- После того незабитого мяча, когда защитник «Ростова» вынес мяч телом с линии ворот, не боитесь, что придется поработать над психологией Луки Джорджевича? Ведь нападающий может потерять уверенность в себе.
- А чего мне бояться: промах есть промах. Он должен работать. Такие моменты бывают.

- Что с Алексеем Миранчуком, которого из-за травмы пришлось менять на исходе получаса игры?
- Я думаю, там все серьезно. Конечно, нас выбила из колеи эта травма: очень тяжело все вместе, командой среагировали на нее. И такой замены, которая была бы правильной, у нас не получилось.

- У Леши проблемы с мышцей задней поверхности бедра, чуть позже мы официально объявим, насколько серьезно повреждение, – добавил пресс-атташе «Локомотива» Кирилл Брейдо.

- Наверное, в сборную Алексей не поедет, – добавил Семин.

- Как оцените выход новичка команды Жоау Мариу как раз вместо Миранчука?
- Жоау Мариу – это игрок с хорошей квалификацией, но ему тоже, на мой взгляд, нужна адаптация, необходимо привыкнуть к нашей действительности, к нашей лиге. Второй тайм он провел уже неплохо, создал немало хороших моментов.

- На какой позиции ему комфортнее всего играть?
- Думаю, он может играть на трех позициях. Сегодня я его видел на поле на месте Алексея. Но что-то у нас не получилось. Когда Жоау Марио ушел на левый фланг, а Антона Миранчука мы перевели в середину, стало лучше. Но это пока лишь один матч – нам нужно привыкнуть друг к другу и посмотреть, где Марио выглядит лучше.

- Стала ли для вас сюрпризом атакующая тактическая схема «Ростова» 4-3-3?
- Нет, не стала – они все последние матчи играют именно так.

- Не считаете, что такое домашнее поражение может быть даже полезным для «Локомотива», поскольку немного отрезвит команду накануне старта в Лиге чемпионов?
- Я не люблю, когда случаются поражения, и полезного я тут особо ничего не вижу. Но если сделать правильные выводы, то проигрыш может быть полезным. Потому что за такие нелепые ошибки, которые мы в этом матче допустили, конечно же, нас в Лиге чемпионов сразу накажут.

- Почему все-таки «Локомотив» решил не проводить домашние матчи Лиги чемпионов в «Лужниках»?
- Наверное, эту тему пора закрыть, потому что председатель совета директоров нашего клуба все уже сказал и согласился с тем, что команда хочет играть на своем родном стадионе, и болельщики хотят того же. На мой взгляд, это правильное решение. Мы принесли большой праздник нашим болельщикам, и этот праздник должен проходить у нас в Черкизово. Там, где мы у себя дома, там, где будет собираться полный стадион. Болельщики любят свой родной дом, и они должны именно там посмотреть на Криштиану Роналду, и на всех остальных звезд. Все сделано для них совершенно справедливо.

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