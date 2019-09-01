«Старая синьора» дружит с Фортуной. «Ювентус» и «Наполи» выдали суперматч

ПОТЕРИ ТОЛЬКО НА РУКУ «ЮВЕ»

Уже второй тур итальянского чемпионата подарил болельщикам встречу с приставкой «супер». К тому же гегемония «Старой синьоры» на Апеннинах за последнее десятилетие стала настолько всепоглощающей, что каждый новый сезон любители футбола и специалисты встречают с одной и той же мыслью: «Ну уж теперь-то кто-нибудь действительно сможет бросить вызов туринскому суперклубу в борьбе за скудетто!». И «Наполи» в последние годы как раз фигурирует на первом месте в списке кандидатов, которые могут стать таким дерзким конкурентом «Юве».

На сей раз, казалось бы, на стороне неаполитанцев была и болезнь Маурицио Сарри (новый главный тренер «Ювентуса» подхватил пневмонию и не смог руководить командой на старте чемпионата), и тяжелая травма одного из мастодонтов туринской обороны Джорджо Кьеллини, получившего разрыв крестообразных связок колена и выбывшего на полгода.

Гости, в первом туре в сумасшедшем поединке вырвавшие на выезде победу 4:3 у «Фиорентины», и в Турине сразу пошли вперед. Запомнился дальний удар Аллана, после которого Войцеху Щенсны пришлось в отчаянном броске переводить мяч на угловой. А тут еще и очередная травма случилась у игрока обороны «Ювентуса»: уже на исходе четверти часа покинуть поле пришлось Маттиа Де Шильо.

Однако коварная «Старая синьора» умеет извлекать пользу даже из своих проблем, превращая их в проблемы соперника. Вышедший на замену Данило уже через минуту стал автором гола! Хозяева наказали команду Карло Анчеллотти за неудачный розыгрыш углового и нерасторопность при подборе. Стремительная контратака смяла остатки обороны «Нвполи», а протащивший мяч через полполя Дуглас Коста улучил подходящий момент для удобного паса на Данило. С ударом последнего Алексу Мерету было совладать нереально, хотя голкипер и коснулся мяча бутсой.

Если бы на этом беды гостей на стартовом отрезке матча закончились! Буквально через три минуты «Ювентус» развернул классную атаку левым флангом, Блез Матюиди отбросил мяч Гонсало Игуаину, который на носовом платке развернул Калиду Кулибали и неотразимо пробил в дальнюю девятку.

Матч лидеров серии А после прошедшей накануне жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов стал весьма интересен и в России: ведь «Ювентус» стал соперником «Локомотива» по квартету с литерой С. Так вот стартовые двадцать минут наглядно показали, что же за монстр европейского и мирового футбола достался в соперники «Локо»! А ведь к этому моменту еще толком не включился в игру главная звезда туринцев Криштиану Роналду…

Неаполитанцам надо отдать должное: даже в самые тяжелые моменты матча (а в середине второго тайма будет еще тяжелее!) они и не думали опускать рук. Хотя в составе соперника один за другим словно просыпались и выходили на первые роли мастодонты. Вслед за автором второго гола Игуаином таковым стал и Сами Хедира. Вскоре последовала пятиминутка немца. Сперва его вывели чисто один на один с голкипером «Наполи», и Мерет невероятным образом выиграл дуэль. А затем Хедира с линии штрафной хитрющим обводящим ударом хотел обмануть вратаря, но угодил в перекладину.

БОЛЕЛЬЩИКАМ «ЛОКО» СТОИТ ГОТОВИТЬСЯ К ХУДШЕМУ

Было очевидно, что Карло Анчеллотти никак не устраивал исход первого тайма, в котором его команда пропустила два, а могла – вдвое больше. Поэтому двойная замена в перерыве выглядела вполне логичной. Интересно, что обе замены затронули позиции игроков левой бровки, хотя создалось впечатление, что «Ювентус» в первой половине в большей степени изрешетил оборону соперника именно на своем левом фланге, то есть на правом – для «Наполи».

Обе замены в итоге оказались результативными, но для начала хозяева забили третий мяч. Пришла очередь отличиться и Криштиану, которого снабдил точным пасом неутомимый Дуглас Коста, оказавшийся на левом фланге.

0:3 против «Старой синьоры» в Турине в середине второго тайма – это ли не смертный приговор? Для любого соперника, но не для горячих южан-неаполитанцев! В течение двух минут они внешне легко отыграли два мяча. Один джокер – Марио Руи - сделал точнейший навес со штрафного на голову могильщику «Барселоны» Костасу Маноласу, а другой вышедший на поле после перерыва – Ирвинг Лосано (лучший друг Игоря Акинфеева и Мануэля Нойера) в касание замкнул прострел Петра Зелиньски слева.

Впрочем, туринцы не выглядели растерянными после такого дубль-конфуза. Заменой Игуаина на Паоло Дибалу они, казалось, хотят вновь перевести игру к воротам соперника, а при случае и закрепить победу еще одним голом. Однако случилось невероятное: гости сумели сравнять счет! Не самый опасный штрафной у правой бровки мастерски исполнил Хосе Кальехон, вырезавший передачу на дальний угол вратарской. Там хваленый новичок «Юве» Маттайс Де Лигт упустил Джованни Ди Лоренци, и правый защитник «Наполи» буквально внес мяч в ворота.

Но это была еще не развязка этого сумасшедшего матча. «Наполи» после столь эпического камбэка ухитрился упустить ничью самым глупым способом. Уже в компенсированное время после навеса со штрафного Кулибали никто не мешал вынести мяч куда подальше, однако центральный защитник срезал его точно в верхний угол своих ворот…

Так что итальянские болельщики остались в неведении: чего все-таки им ждать от стартовавшего чемпионата? Будут ли «Ювентусу» хотя бы через тур попадаться столь дерзкие выскочки, как «Наполи», бросающие вызов чемпиону? И будет ли «Старой синьоре» так же бесконечно везти, как в поединке с неаполитанцами?

А вот болельщикам «Локомотива» стоит готовиться к худшему. Если «Ювентус», даже не слишком напрягаясь, отправляет в ворота «Наполи» четыре мяча, то соперникам команды Сарри в Лиге чемпионов может достаться еще крепче.

Чемпионат Италии

2-й тур

«Ювентус» (Турин) – «Наполи» (Неаполь) – 4:3 (2:0)

Голы: Данило (Дуглас Коста), 16 – 1:0. Игуаин (Матюиди), 19 – 2:0. Криштиану Роналду (Дуглас Коста), 62 – 3:0. Манолас (Марио Руи), 66 – 3:1. Лосано (Зелиньски), 68 – 3:2. Ди Лоренцо (Кальехон), 81 – 3:3. Кулибали, 90+2 – в свои ворота – 4:3

«Ювентус»: Щенсны – Де Шильо (Данило, 15), Бонуччи (к), Де Лигт, Алекс Сандро – Хедира (Эмре Джан, 60), Пьянич, Матюиди – Дуглас Коста, Игуаин (Дибала, 76), Криштиану Роналду

«Наполи»: Мерет – Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Гулям (Марио Руи, 46) – Кальехон, Зелиньски, Аллан (Элмас, 74), Инсинье (к) (Лосано, 46) – Ф.Руис – Мертенс

Предупреждения: Матюиди, 52. Алекс Сандро, 80. Дуглас Коста, 83 – Гулям, 40. Ди Лоренцо, 44. Элмас, 90+1

Судья: Даниэле Орсато

31 августа. Турин. Стадион «Allianz Stadium»