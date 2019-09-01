Вечер будет красивым, или Почему «Локомотив» - не «Юве». Колонка Отара Кушанашвили

У Юрия Палыча и у Александра Медведева, у обоих, беспорочная репутация, я их почитаю безоговорочно, но вынужден после жеребьевки и матчей «Локо»-»Ростов» и «Ювентус»-»Наполи» сказать вот что.

Ю.П., ваш вратарь, который родной клуб разорил на ВВП Испании, от одного «Юве» с моим учеником Роналду пропустит больше, чем моя группа «ТАКЕ ТНАТ» дала концертов, чем в Сан-Ремо отдыхающих, чем воров в законе в моем Кутаиси.

Гром никогда не опередит молнию, мне никогда не побить Усика, вашему вратарю никогда не стать вратарем для ЛЧ. Анфиса Чехова, моя подруженция, и та меньше пропустит. Или моя же наперсница Оля Орлова.

Правда, борзописцы затянули уже песнь малодушных: группа непроходимая, ничего страшного, никто вас костить не будет.

Ну вы и трусы, ребята, зачем тогда вообще играть, какого тогда вы платите им зарплаты, от которых и у Бейонсе брови домиком взлетят?

Что до Медведева, то по недосугу обозначу только самонужнейшее, причем постараюсь нежнейше.

Разлюбезный Александр, Ваша команда сейчас далека от самых снисходительных понятий о норме, и Вам не о «Лионе» надо беспокоиться, а обо всех трех командах.

Там у вас один «Лейпциг» играет так люто, что начинаешь верить в лютеранство, они - такие рациональные материалисты, что Лунев 449 раз пожалеет, что занялся футболом, а не в сантехники пошел.

Теперь - о сегодняшней сече.

Видели мой прогноз, доказавший, что я - самый интересный жулик на ТВ?

Будут красные карты, будет пенальти, судья обречен, после матча Егоров будет оправдываться, но вечер будет красивым, как музыка «А-НА».