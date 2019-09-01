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Уткин спасает «быков». «Краснодар» выиграл в Екатеринбурге (+видео) Дважды хозяевам удавалось отыграться, но вышедший на замену Даниил Уткин в концовке забил сам и ассистировал Вандерсону.

ДОЛГОЖДАННОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ АРИ

После неудачного ответного матча с «Олимпиакосом» Мурад Мусаев вновь, как мог, перетасовал состав. Причины понятны – неудовлетворительная игра против греков стала результатом не только обилия травмированных футболистов, но и задушившего команду жесткого графика.

В состав вернулись Матвей Сафонов, Кристиан Рамирес и Руслан Камболов, а Дмитрий Скопинцев и вовсе дебютировал в нынешнем розыгрыше РПЛ. Последний еще до перехода в «Ростов» много играл в нападении, поэтому не стоит удивляться тому, что он расположился на левом фланге атаки. Он и открыл счет в первом тайме.

Но главная новость – возвращение вылечившегося от травмы Ари. В отсутствие Александра Мартыновича форвард вывел партнеров на поле в роли капитана. И его возвращение пришлось как нельзя кстати – уже в первом тайме Ари сыграл ключевую роль в обеих голевых комбинациях и отличился забитым мячом.

У «Урала» выздоровел Отман Эль-Кабир, но отрастивший бороду Дмитрий Парфенов не решился сразу бросить его в бой, поэтому марокканец начал игру на скамейке запасных. Ему хватило всего 13 минут, чтобы вписать свою фамилию на табло. ДВЕ

КОМБИНАЦИИ «БЫКОВ» ЧЕРЕЗ ЦЕНТР

«Быки» с первых минут завладели мячом и всю игру провели с позиции силы. Однако если учесть тянущиеся второй сезон проблемы екатеринбуржцев в центре обороны, стоит только удивляться, что поначалу они столкнулись с серьезными проблемами с доставкой мяча в штрафную.

Причина видится в том, что в первые полчаса гости очень плохо заполняли центр штрафной. Оказывавшийся в окружении соперников Ари в попытках освободиться от опеки регулярно отскакивал назад. Таким образом, на острие завершить атаку было банально некому.

Зато стоило бразильскому россиянину зацепиться за мяч, он неизменно создавал остроту. Первая же получившаяся комбинация «горожан» на 19-й минуте привела к забитому мячу. Вандерсон, Ари и Скопинцев через центр разыграли изумительную двухходвоку, завершившуюся аккуратным ударом последнего. А на 38-й минуте форвард получил мяч на линии штрафной и, разыграв тонкую стеночку с Кристофером Олссоном, расстрелял Годзюра.

Между этими голами удалось отличиться Юрию Бавину, однако нельзя не отметить примитивность атак уральцев – фланговые прорывы с последующими подачами в штрафную. И хотя таким образом они и поразили ворота Сафонова, было бы удивительно, если бы подопечные Парфенова сподобились на большее. А вину за пропущенный гол должны разделить не уследивший за перемещениями Юрия Бавина Сергей Петров и приклеившийся на Андрею Панюкову Йон Фьолусон. Все-таки «быкам» очень не хватает Мартыновича.

МУСАЕВ УГАДАЛ С ЗАМЕНАМИ

Из раздевалок хозяева вышли более мобилизованными. Они стали агрессивнее встречать соперника и чаще организовывать контратаки, а у «Краснодара» стали образовываться разрывы между линиями. Этим просто обязан был воспользоваться Рафал Августиняк, но после скидки Димитрова из центра штрафной не смог попасть в створ. А затем травму получил активный Эрик Бикфалви, замененный на Эль Кабира, и на время агрессия «шмелей» сошла на нет. Краснодарцы по-прежнему много владели мячом, наседая на штрафную черно-оранжевых, но вновь позволили сопернику отыграться из-за ошибки Петрова, которому не удалось удержать Эль Кабира. Удар в дальнюю «девятку» у марокканца получился на загляденье.

«Горожане» занервничали, но Мусаев блестяще угадал с заменами, выпустив вместо едва ли не самых продуктивных в атаке Ари и Олссона Ивана Игнатьева и Даниила Уткина. Молодые россияне и принесли гостям победу. Нападающий прорвался по флангу и пробил в штангу, а Уткин первым оказался до добивании.

Уральцы бросили играть и позволили Вандерсону беспрепятственно пробить Ярослава Годзюра из штрафной.

Таким образом, «Краснодар» показал, что успел отойти от лигочемпионского провала, и догнал «Ростов» в турнирной таблице.

«Урал» - «Краснодар» - 2:4 (1:2)

Голы: Скопинцев, 19 – 0:1. Бавин, 21 – 1:1. Ари, 38 – 1:2. Эль Кабир, 68 – 2:2. Уткин, 80 – 2:3. Вандерсон, 82 – 2:4.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Поляков, Меркулов, Августиняк, Бумаль, Димитров (Кухарчик, 78), Бикфалви (Эль Кабир, 55), Бавин, Панюков (Ильин, 46).

«Краснодар»: Сафонов, С. Петров, Фьолусон, Спайич, Камболов, Вилена, Олссон (Уткин, 70), Вандерсон, Скопинцев (Намли, 79), Ари (Игнатьев, 70).

Предупреждения: Олссон, 59. Бумаль, 81. С. Петров, 90+3.

Судья: Сухой (Люберцы).