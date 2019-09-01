Виктор Гончаренко: Влашич и в полнакала достаточно ярко горит

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- Понравился накал, желание команд, болельщики создавали хорошую атмосферу на трибунах. Наша победа закономерна, мы создали достаточно много моментов и в первом, и во втором тайме. Когда столько моментов не реализовываешь, всегда можно ожидать опасной атаки соперника, тем более «Арсенал» умеет атаковать, у них есть игроки, которые могут как пробить, так и завершить из штрафной площади. Нам нужно было быть внимательными. Где-то мы неоправданно теряли мяч, но это издержки нашей молодой команды. Волевых побед у нас не было достаточно давно. Победа перед большой паузой - большое подспорье.



- Оцените игру Гогуа, особенно в защите.

- Надо посмотреть, как мы пропустили мяч, он мог в этом эпизоде лучше сыграть. Но это один из немногих эпизодов, где он сыграл не совсем хорошо. Что касается остальных вариантов в защите, учитывая, что у него было две тренировки, он уверенно действовал. Для стандартных положений и в атаке, и в обороне, это приобретение.



- Насколько серьезны травмы Бийола и Ахметова?

- У Ахметова старая болячка, она его периодически тревожит. Бийол подвернул голеностоп, оценим после выходных.



- Кажется, что Влашич играет хуже, чем в летне-осенний период прошлого сезона.

- Не надо забывать, что всей нашей группе игроков 20-21 год, требовать стабильности в игре и в результатах...Хотелось бы, чтобы мы прибавляли, но падения и взлёты могут быть. Никола и в полнакала достаточно ярко горит.



- Подведите промежуточные итоги первой части сезона.

- Мы всегда оцениваем ситуацию, что могли бы на два очка больше взять, но могли бы и на два очка меньше взять. Мы заслужили те очки, которые имеем. Что касается последнего дня трансферного ока, возможно, еще кого-то приобретем.