Опять Жирков забил «Спартаку»! «Зенит» выиграл в Москве и удержался в тройке - Советский спорт
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01 сентября 2019 21:04ФутболЗибрак Артем

Опять Жирков забил «Спартаку»! «Зенит» выиграл в Москве и удержался в тройке

Дерби двух столиц получилось боевым и страстным, но малорезультативным. Единственный мяч под занавес первого тайма забил Юрий Жирков.

КОМАНДА «ПИДЖАКОВ»

Лучшего завершения первой части чемпионата России придумать было невозможно. К последнему дню лета, после которого последует пауза на матчи сборных, сразу пять клубов подошли с одинаковым количеством очков, в том числе и «Спартак» с «Зенитом», закрывавшие 8-й тур. К стартовому свистку дерби двух столиц «Краснодар», «Ростов» и ЦСКА свои матчи выиграли и таким образом опередили оба клуба в турнирной таблице.

Главного тренера красно-белых Олега Кононова болельщики презрительно кличут «пиджаком» за любовь к костюмам. Кажется откровенной иронией над этим прозвищем тот факт, что на один из принципиальнейших матчей сезона футболисты и тренерский штаб приехали в костюмах от спонсора. Впрочем, к бровке Кононов вышел в рубашке без пиджака.

Перед началом матча трибуны горячо поприветствовали чешского новичка Алекса Крала, которого ярко презентовал клуб. Футболист вышел к кромке поля, получил свою порцию аплодисментов и не скрывал удовольствия от царящей на стадионе атмосферы. А затем на табло показали небольшой ролик, посвященный опорному полузащитнику.

В ожидании горячего противостояния на «Открытие Арену» приехали известный актер Михаил Ефремов, бывший форвард красно-белых Роман Павлюченко, легендарный тренер Олег Романцев и многие другие.

СЕМАК И КОНОНОВ ОБОШЛИСЬ БЕЗ СЮРПРИЗОВ

Что касается стартовых составов, то у хозяев с первых минут на правом фланге обороны вместо отыгравшего весь август Андрея Ещенко появился Николай Рассказов, а в атакующей четверке – Гус Тил и Джордан Ларссон. Андре Шюррле передвинулся в нападение, Эсекиель Понсе остался на скамейке запасных, а проваливший матч с «Брагой» Резиуан Мирзов не попал даже в заявку. Ожидалось, что встречу может пропустить Айртон, но он занял привычное место на левом фланге обороны.

У питерцев по сравнению с двумя неудачными матчами против «Ахмата» (0:0) и «Уфы» (0:2) еще меньше изменений. Только Юрий Жирков занял позицию на левом фланге полузащиты вместо Александра Ерохина. Отметим также выход в старте Эмилиано Ригони, одной ногой уже покинувшего Петербург.

ЖИРКОВ ОПЯТЬ ЗАБИЛ «СПАРТАКУ»

Питерцы начали встречу активнее и первыми создали голевой момент. Георгий Джикия ошибся в передаче и привез контратаку на свои ворота, но от бившего с линии штрафной Артема Дзюбы отвернулась удача – мяч прошел в сантиметрах от штанги. А ведь Александр Максименко не успевал среагировать на удар.

После этого эпизода «Спартак» стал подолгу владеть мячом. Подходы у красно-белых получались перспективные, но не голевые. Аяз Гулиев непривычно часто встречался с мячом и даже опасно пробил по воротам, а вот крайним полузащитникам Ларссону и Зелимхану Бакаеву активности не хватало. Стоило же шведу взять игру на себя, и Магомеду Оздоеву пришлось сбивать перед штрафной Бакаева. Удар Шюррле со штрафного пришелся над перекладиной.

Давление на ворота Андрея Лунева привел даже к забитому Бакаевым мячу (удар получился слабым, но рикошет от Артема Дзюбы дезориентировал вратаря), однако после просмотра VAR Виталий Мешков взятие ворот отменил, углядев у полузащитника игру рукой в момент приема мяча.

А под занавес тайма удача еще раз подмигнула гостям, на этот раз в лице Юрия Жиркова. После подачи углового он подкараулил мяч на дальнем углу штрафной и метким выстрелом отправил его в дальний верхний угол. Первые 45 минут спартаковцы провели как минимум не хуже соперника и поражения не заслуживали.

«ЗЕНИТ» ДОТЕРПЕЛ ДО ФИНАЛЬНОГО СВИСТКА

Вопреки ожиданиям, во втором тайме «Зенит» не стал садиться в оборону. Поначалу даже активно прессинговал спартаковцев, но быстро отказался от этой концепции. При начале атак Дзюба располагался ближе к одному из крайних защитников, у которых у него больше шансов выиграть единоборство, чем у Самюэля Жиго или Джикии. Однако и этот ход работал слабо – в центре игроков не хватало.

В результате «Спартак» вновь прибрал мяч к ногам, обложив штрафную «Зенита», но последнего паса команде по-прежнему не хватало, а удары со стандартов не достигали успеха (Шюррле никак не мог попасть даже в створ). Кононов за полчаса до финального свистка заметил Ларссона на Понсе. Таким образом, свежий игрок ушел в нападение, Бакаев – на правый фланг, а Шюррле – на левый.

К сожалению, это изменение не решило главную проблему – отсутствие мяча у Тила. Голландец старался, но в окружении соперников даже добраться до мяча получалось редко.

Чем ближе был конец матча, тем сильнее уставали спартаковцы и тем слабее было давление. Кононов попытался освежить середину поля выходом Наиля Умярова, но он все-таки еще слишком молод и неопытен, чтобы усиливать игру своей команды по ходу таких ответственных и сложных матчей.

В итоге «Зенит» удержал победный результат до финального свистка и по количеству очков догнал «Краснодар» и «Ростов», а «Спартак» завершил стартовый отрезок сезона на шестом месте. Теперь нас ожидает пауза на матчи сборных. Вызванные в свои национальные команды игроки сменят обстановку, а те, кто вызова не дождался, перезарядят батарейки и с новыми силами продолжат борьбу в чемпионате России и еврокубках.

«Спартак» - «Зенит» - 0:1 (0:1)

Гол: Жирков, 41 – 0:1.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Гулиев (Умяров, 74), Зобнин, Ларссон (Э. Понсе, 64), Тил, З. Бакаев (Мельгарехо, 83), Шюррле.

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Дуглас, Ригони (Ерохин, 46), Барриос, Оздоев, Жирков (Кузяев, 85), Азмун (Шатов, 76), Дзюба.

Предупреждения: Гулиев, 3.Айртон, 15. Оздоев, 27.Ригони, 44. Жирков, 54. Иванович, 61. Дуглас, 66.

Судья: Мешков (Дмитров).

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