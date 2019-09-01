Марат Сафин: У «Спартака» ни физухи, ни класса, ни рисунка

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– Так получилось, что появилась возможность сходить на футбол, – признался 39-летний экс-теннисист и давний поклонник «Спартака». – К сожалению, неудачно. Наверное, надо перестать ходить. Может, тогда начнут выигрывать.

– «Зенит» был лучше или «Спартаку» не повезло?

– Да при чем здесь везение? У «Спартака» ни физухи, ни класса, ни какого-то рисунка. Ничего не просматривается.

– Но ведь Зелимхан Бакаев открыл счет. Если бы не система VAR, гол засчитали бы.

– Руками играть в любом случае нельзя. Это ж футбол, а не теннис или волейбол.

– Согласны, что «Спартаку» не хватало огня?

– Не очень хочется говорить жестко, но ребята сами все понимают. Они профессионалы. Возможно, это только начало сезона, но пока мы видим уровень второй лиги Испании. Очень слабенько играем. Надо делать выводы. Если нет мастерства, надо хотя бы бегать. Это не мои слова, а Валерия Лобановского.

– Но ведь у Андре Шюррле мастерство точно есть. Почему даже он палил по воробьям?

– Может, Шюррле и хороший игрок, но стабильности нет. Значит, и мастерства недостаточно. Когда получаешь миллионы долларов, хотя бы в створ надо попадать.

– «Зенит» при этом тоже феерии не показал.

– Согласен. Но у питерцев класс, как раз, чувствуется. И организация игры приличная. Это спартаковцы куда-то побежали в начале матча и быстро сдохли. А «Зенит» грамотно распределил силы и добился нужного результата.