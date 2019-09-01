Евгений Ловчев: Игра равных команд, которые находятся не в лучшем состоянии

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- Мы увидели равную игру, и создалось такое впечатление, что обе команды выглядели каким-то напуганными. Думаю, это результат того, что обе провели очень неудачно последние матчи и потому изрядно побаивались друг друга.

В концовке «Спартак» сдал физически, хотя продолжал владеть преимуществом. Игра на два фронта сказалась. Судьбу решил один очень удачный удар Жиркова, но его могло и не быть. Тогда матч закончился бы вничью, и это было бы более справедливый результат. Это была игра равных команд, которые находятся не в лучшем состоянии. Но само качество футбола было не слишком высоким – много брака в передачах, вязкая и боязливая с обеих сторон игра.

«Спартак» уже вылетел из Лиги Европы, а «Зениту» только предстоит стартовать в турнире намного более сильном и престижном. В этой связи за «Зенит» немного тревожно: пропала свежинка, азарт. Выделить у питерцев совершенно некого. Надеюсь, после не слишком удачного отрезка, «Зенит» этой важной победой поднимет себе настроение. И сейчас перерыв на игры сборных пришелся очень кстати. Игроки разъедутся, отдохнут друг от друга. Как показывает опыт, из расположения сборных футболисты обычно возвращаются заряженными новыми эмоциями.

Что касается новичков «Спартака», за ним сейчас все внимательно следят, Шюррле опять был самым заметным, хотя и у него силенки ближе к концу закончились. Тил был плох, а Ларссон – совсем плох. И опять нечего сказать по поводу Понсе. Он не играл полный матч, но вышел на замену и совсем ничем не запомнился. Фактически «Спартак» не создал ни одного момента, хотя выглядел лучше, чем в матче с «Брагой».