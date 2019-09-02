Откровения Черчесова и кто купил игроков на 30 составов «Зенита». Анонс свежего «ССФ»

СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ: ПЕРЕД МАТЧЕМ С ШОТЛАНДИЕЙ СДЕЛАЛИ 50 ВИЗ

Накануне осенних матчей сборной России на отборе к Евро-2020 тренер нашей команды поразил рядом откровений и прокомментировал свой выбор футболистов на игры против Шотландии (6 сентября) и Казахстана (9 сентября).

ДРУГИХ ПИСАТЕЛЕЙ У МЕНЯ ДЛЯ ВАС НЕТ

Едва состав сборной России был объявлен – сразу же послышались саркастические замечания. Где, мол, Соболев и Чалов? Не слишком понятно, почему так удивляет консерватизм. Наш обозреватель объясняет, кого и почему выбирает Черчесов.

ВЫРЫВАЙ И ВЕШАЙ НА СТЕНУ! ЖАРКАЯ ОСЕНЬ-2019

Наш информативный и красочный календарь посвящен оставшимся отборочным играм национальной сборной России в отборочном турнире к Евро-2020. Не пропустите ни единого матча квалификационного раунда!

АНДРЕ ВИЛЛАШ-БОАШ: В «ЗЕНИТЕ» Я ВСЕ РЕШАЛ САМ

Этот португальский тренер после «Зенита» поработал год в Китае и последние полтора отдыхал и, не спеша, как он выразился в интервью «Экип», выбирал будущий клуб. Остановился на «Марселе»...

АНДЕР ЭРРЕРА: 20 ЛЕТ В ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ ЩИТКАХ

В интервью он ответил на многие «почему»: почему летом перешел из «Манчестера» в «ПСЖ», почему на роду у него написано стать футболистом и почему

в футболе надо работать головой. В том смысле, что шевелить мозгами.

КАК КУПИТЬ ИГРОКОВ НА 30 СОСТАВОВ «ЗЕНИТА»

С каждым годом цена на футболистов только растет. Кажется, что этот процесс уже не остановить. Несмотря ни на что, клубы продолжают находить деньги, а тренеры – требовать все новые и новые покупки. Рассказываем в красочной инфографике, кто из наставников потратил на игроков за свою карьеру больше всех.

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