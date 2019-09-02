Откровения Черчесова и кто купил игроков на 30 составов «Зенита». Анонс свежего «ССФ»

СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ: ПЕРЕД МАТЧЕМ С ШОТЛАНДИЕЙ СДЕЛАЛИ 50 ВИЗ
Накануне осенних матчей сборной России на отборе к Евро-2020 тренер нашей команды поразил рядом откровений и прокомментировал свой выбор футболистов на игры против Шотландии (6 сентября) и Казахстана (9 сентября).
ДРУГИХ ПИСАТЕЛЕЙ У МЕНЯ ДЛЯ ВАС НЕТ
Едва состав сборной России был объявлен – сразу же послышались саркастические замечания. Где, мол, Соболев и Чалов? Не слишком понятно, почему так удивляет консерватизм. Наш обозреватель объясняет, кого и почему выбирает Черчесов.
ВЫРЫВАЙ И ВЕШАЙ НА СТЕНУ! ЖАРКАЯ ОСЕНЬ-2019
Наш информативный и красочный календарь посвящен оставшимся отборочным играм национальной сборной России в отборочном турнире к Евро-2020. Не пропустите ни единого матча квалификационного раунда!
АНДРЕ ВИЛЛАШ-БОАШ: В «ЗЕНИТЕ» Я ВСЕ РЕШАЛ САМ
Этот португальский тренер после «Зенита» поработал год в Китае и последние полтора отдыхал и, не спеша, как он выразился в интервью «Экип», выбирал будущий клуб. Остановился на «Марселе»...
АНДЕР ЭРРЕРА: 20 ЛЕТ В ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ ЩИТКАХ
В интервью он ответил на многие «почему»: почему летом перешел из «Манчестера» в «ПСЖ», почему на роду у него написано стать футболистом и почему
в футболе надо работать головой. В том смысле, что шевелить мозгами.
КАК КУПИТЬ ИГРОКОВ НА 30 СОСТАВОВ «ЗЕНИТА»
С каждым годом цена на футболистов только растет. Кажется, что этот процесс уже не остановить. Несмотря ни на что, клубы продолжают находить деньги, а тренеры – требовать все новые и новые покупки. Рассказываем в красочной инфографике, кто из наставников потратил на игроков за свою карьеру больше всех.
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