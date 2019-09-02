Расизм по-итальянски. Лукаку снова забил, пока его оскорбляли расисты - Советский спорт
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02 сентября 2019 15:00ФутболАнисимов Вадим

Расизм по-итальянски. Лукаку снова забил, пока его оскорбляли расисты

В Италии опять проблема с расизмом на трибунах – пострадал новичок «Интера».

Пока в России фанаты «Зенита» отказываются признавать новичка Малкома «своим», а болельщики «Спартака» вешают довольно неоднозначный баннер «Цвет настроения – черный» в адрес гостей из Питера, в Италии разразился новый скандал.

Причина все так же проста, банальна и, пожалуй, вечна – расизм. Не успел миланский «Интер» нарадоваться на голы своего новичка Ромелу Лукаку, как бельгиец получил дозу сардинского гостеприимства. Кстати, бывший игрок «МЮ» с первой же игры бросился отрабатывать вложенные в него 74 млн фунтов. Вот и в ворота «Кальяри» во втором туре серии А тоже забил, правда с пенальти. Но смог принести победу миланцам.

Всю атмосферу вокруг назначенного пенальти на 71-й минуте можно было прочувствовать на трибуне за воротами Ольсена. Ненависть и расизм. «Обезьянье уханье» (по-другому это и не назовешь) преследовало Лукаку и до удара, и после. В послематчевом интервью защитник «Интера» Милан Шкриньяр сказал: «В футболе такого быть не должно».

Конечно, не должно, Милан, но это есть и от этого почему-то никуда не деться. А вот тренер миланцев Антонио Конте почему-то решил не ввязываться в конфликт и сказал, что «ничего не слышал из технической зоны». Ну бог ему судья.

Хотя кому, если не Конте знать болельщиков «Кальяри», как облупленных – не первый раз приезжает в гости. Еще в прошлом году нынешний нападающий «Эвертона» Мойзе Кин, выступая за «Ювентус», получил по полной от сардинцев. Примечательно, что и в тот раз, руководство клуба не заступилось за своего игрока. Мало того, тогдашний тренер Массимилиано Аллегри и защитник Леонардо Бонуччи вовсе заявили в один голос, что Кин был сам виноват в расистских оскорблениях. Оказывается, по мнению «Юве», чтобы в твой адрес не «ухали», нужно просто по-другому праздновать забитые голы. Поддержал торжество безумия и президент «Кальяри» Томмазо Джулини: «То, что произошло было спровоцировано празднованием гола и случилось бы с любым игроком». Так и хочется спросить: даже белым, сеньор Джулини?

Начинает казаться, что фанатам «Кальяри» дозволено абсолютно все. В 2018 году от них пострадал Блез Матюиди. Годом ранее Салли Мунтари отказался играть в знак протеста против расистских кричалок сардинцев. Естественно, итальянская федерация футбола вмешалась немедленно и… дисквалифицировала самого Мунтари!

Ни по одному из инцидентов не было проведено никакого внятного разбирательства. «У «Кальяри» уже долгая история таких нарушений», – краткое содержание спича представителя FARE – организации, занимающейся борьбой с расизмом в футболе. Как говорится: «Как тебе такое, Илон Маск?»

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.  24.03.2019 18:30 Биатлон Кузина Наталья
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