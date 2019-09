Расизм по-итальянски. Лукаку снова забил, пока его оскорбляли расисты

Пока в России фанаты «Зенита» отказываются признавать новичка Малкома «своим», а болельщики «Спартака» вешают довольно неоднозначный баннер «Цвет настроения – черный» в адрес гостей из Питера, в Италии разразился новый скандал.

Причина все так же проста, банальна и, пожалуй, вечна – расизм. Не успел миланский «Интер» нарадоваться на голы своего новичка Ромелу Лукаку, как бельгиец получил дозу сардинского гостеприимства. Кстати, бывший игрок «МЮ» с первой же игры бросился отрабатывать вложенные в него 74 млн фунтов. Вот и в ворота «Кальяри» во втором туре серии А тоже забил, правда с пенальти. Но смог принести победу миланцам.

Всю атмосферу вокруг назначенного пенальти на 71-й минуте можно было прочувствовать на трибуне за воротами Ольсена. Ненависть и расизм. «Обезьянье уханье» (по-другому это и не назовешь) преследовало Лукаку и до удара, и после. В послематчевом интервью защитник «Интера» Милан Шкриньяр сказал: «В футболе такого быть не должно».

Конечно, не должно, Милан, но это есть и от этого почему-то никуда не деться. А вот тренер миланцев Антонио Конте почему-то решил не ввязываться в конфликт и сказал, что «ничего не слышал из технической зоны». Ну бог ему судья.

This is shameful and disgraceful. The worst part is the pattern. Cagliari as a club and this stadium has seen several such instances. It's 2019.

Well done to #Lukaku on burying that penalty. #SayNoToRacism pic.twitter.com/RrI2u8wTB4