Вячеслав Грулев: Уже примерно понимаем, как будем играть с Сербией и Болгарией

Загрузка...

О своих впечатлениях и соперниках рассказали нападающий Вячеслав Грулев и полузащитник Даниил Уткин.

- Какие впечатления от первых тренировок в Новогорске? – вопрос Грулеву.

- Положительные. Готовимся к матчам. Что касается предстоящих соперников – Сербии и Болгарии, будем смотреть на тренировках. Но уже примерно понимаем, как будем играть с ними. Выстраиваем свою схему. Михаил Галактеонов нам еще расскажет о соперниках.

- Вы в Новогорске постоянно находитесь с национальной командой. Общаетесь между собой?

- Периодически общаемся с кем-то в свободное время, кого знаем по клубам. А вообще, в свободное время играем в приставки, пытаемся отключиться от футбола. После тренировок надо расслабляться. Тем более, перерыва у нас нет.

- В какой форме находитесь?

- Мы давно работаем в таком режиме, начиная с юношеской сборной. Эти нагрузки нам знакомы. Никаких сюрпризов нет.

«Шапи – это большая потеря для нашей сборной, но его есть, кем заменить»

- Какие впечатления от первой тренировки, и какая атмосфера царит в команде? – вопрос Уткину.

- Атмосфера у нас хорошая. Все рады друг друга видеть. У нас хороший тренировочный фон. Ребята стараются выкладываться на занятиях.

- Что вам известно о соперниках?

- Пока не многое. Сербы – очень квалифицированные футболисты. Выступают в европейских клубах. По второму сопернику – Болгарии, я пока ничего не знаю.

- Сборная потеряла Шапи. Насколько его буде не хватать?

- Это большая потеряла для нашей команды, но у нас есть ребята, которые смогут его заменить.

- Чемпионат России идет очень плотно. Ваш «Краснодар» находится в лидерах. Обсуждаете эту тему с ребятами, например, с Чаловым?

- Нет. Пока еще не обсуждали.