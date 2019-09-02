Прядкин ответил за Сутормина и за «Газпром»

ЕГОРОВА ПОЗВАЛИ НА ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

Во-первых, о самом брифинге было объявлено не накануне, а прямо в день проведения – в понедельник, когда подавляющее большинство СМИ отправили своих представителей в Новогорск, на тренировку сборной России. Во-вторых, участие в мероприятии Прядкина подтвердилось… лишь за полчаса до начала.

Все это выглядело, по меньшей мере, странно. С одной стороны, РПЛ вроде бы пошла на контакт с прессой, с другой – обставила все так, чтобы минимизировать явку. При этом Прядкин заверил, что подобные брифинги планируется проводить раз в месяц, с охватом четырех туров.

Опережая вопросы о судействе, Прядкин подчеркнул, что лига, по сути, «заказывает» работу арбитров у РФС, а сами клубы изъявили желание обсудить проблему на очередном общем собрании 3 сентября. По этой причине туда приглашен глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

ПОЛНЫЙ VAR - С ВЕСНЫ, FAN ID - СО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА

Ответил Прядкин и на вопрос о вопиющем трансфере Алексея Сутормина, сменившем летом за неделю три клуба («Оренбург», «Рубин», «Зенит») за два транша по 50 тысяч рублей.

- Лига действовала в рамках предоставленных нам документов, – считает глава РПЛ. – Что касается самой ситуации, то нужно с клубами разговаривать. Мы не знаем, что происходило внутри этого процесса. Соответствующие комментарии руководители дали. Мы бы никогда трансфер не зарегистрировали, если бы у нас не было всех необходимых документов…

А вот что сказал Прядкин о процессе внедрения в РПЛ системы видеоповторов.

- Нам хочется, чтобы VAR был на всех стадионах. Но это очень сложный процесс. Пока у нас нет специалистов и нет оборудования. Надеюсь, обеспечим полноценную работу системы со второго круга чемпионата. Работа ведется, спасибо Александру Дюкову и всему руководству РФС. Очень хочется, чтобы все находились в равных условиях. Мое желание: чтобы с 20-го тура VAR охватил все матчи.

Что касается другой технологической новинки - паспорта болельщика (FAN ID), против которой активно выступают фанатские группировки, то это «наследие ЧМ-2018» не будут вводить в РПЛ как минимум до августа следующего года. Но потом введут - обязательно, вопрос принципиально решен.

КАЛЕНДАРЬ ДО ЗИМНЕЙ ПАУЗЫ ОБЪЯВЯТ В ЧЕТВЕРГ

После того, как определились все участники групповых турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы, логичным выглядел вопрос о точном календаре матчей РПЛ на следующие 11 туров - с 9-го по 19-й.

- Мы ждем письма с пожеланиями от клубов – их пока не прислали только два, – заметил Прядкин. – После этого обсудим все конкретные даты игр с участниками и основным вещателем. Думаю, числа 5-го опубликуем.

Также главе РПЛ пришлось ответить на вопрос, последует ли официальная реакция на комментарий главного тренера «Уфы» после матча с «Оренбургом», когда Вадим Евсеев заявил: «Один «Газпром» обыграть сумели, другой – нет», намекая на общего спонсора у питерского и оренбургского клубов.

- Надо поднять устав РФС, – заявил Прядкин. – У нас многие вещи говорятся на эмоциях. Есть же комитет по этике. Но я не видел какой-то жесткой реакции на слова Евсеева. Конечно, надо себя контролировать, тем более, при современных средствах вещания и коммуникации. Но пока никто словами Евсеева официально не возмущался.