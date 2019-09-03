Рейтинг летних трансферных кампаний клубов РПЛ. Взгляд Алексея Андронова

Давно уже не было такого, чтобы российские команды так охотно тратили деньги. Все понятно с «Зенитом»: имперский стиль накладывает определенные обязательства. Масштабные перестройки требовались «Спартаку» и «Динамо», не пожадничал, приземлив у себя Влашича, ЦСКА. «Локомотив» и «Краснодар» были ожидаемо активны, и даже «Сочи» умудрился потратить более 10 миллионов евро!

Но не все устрицы, как говорил классик, одинаково полезны. Разберемся, кто чего добился.

Необходимые пояснения.

1 Transfermarkt не в курсе трансферной саги Алексея Сутормина. По мнению агентства, «Рубин» заплатил за него 2 млн евро, а «Зенит» - целых 3 Мы в статистике это не учитываем, поскольку знаем чуть больше.

2 Формально Андреа Романьоли и Мальколм Баду находятся в «Спартаке-2», но мы дополнили расходную часть спартаковских трансферов нужными суммами. Баду уже тренировался с первым составом, А Романьоли - вообще »вставная челюсть» из трансфера Эзекьеля Понсе.

ОТЛИЧНО

1. «Зенит». Денег он традиционно не жалел, насыщая и без того приличный состав. Несколько смущает большая разница между тратами и заработком, но у «Зенита» недешевые билеты и мерчандайзинг, впереди поток евро от Лиги чемпионов, а на самом флажке они умудрились обеспечить себе будущий доход, отправив в аренду с обязательством выкупа Эмилиано Ригони.

Состав, в общем, петербуржцы подобрали - более чем боеспособный. Экс-барселонец Малком, правда, тут же получил травму и пока что находится в туристическом режиме, но и без него есть на кого посмотреть. Вот и посмотрим - в Лиге чемпионов. Не выйти из группы с таким составом - будет совершенным провалом.

«Зенит», кстати, очевидно, готовится к новому лимиту на легионеров - сейчас их в команде 11. Ивановичу 35 лет, венесуэлец Осорио взят в аренду, не во всем понятно будущее аргентинского десанта. До 8 легионеров, уж как-нибудь, «Зенит» сократится.

ХОРОШО

2. «Краснодар». После ухода ключевых игроков середины поля - Шарля Каборе и Маурисио Перейры - клуб понял, что фактически придется строить новую команду. Еще и летом в игре за сборную надолго выбыл Классон.

Вильена и Кабеля - достаточно опытные игроки, могущие сцементировать центр поля. Но раннее и форсированное начало сезона - не лучший помощник для сыгранности. Француз, к тому же, тоже выбыл из-за тяжелой травмы. Пришлось «на флажке» подписывать свободного агента Фернандеша.

Некоторый элемент хаотичности в селекции «Краснодара» был. Опытный швед Берг пока больше мучается, чем играет, бразильский опорник Кайо публике толком не предъявлен. Думаю, тут результат будет понятен осенью.

Но что важно - «Краснодар» не получит денег от Лиги чемпионов, на которые очень рассчитывал. Разница между затратами и заработком - почти катастрофическая. Как будет с финансовым фэйр-плей?

И еще. Прямо сейчас у «быков» - 12 легионеров.

3. «Спартак». Не будем в очередной раз обсуждать «странности», вроде якобы вратаря «Ромы» Романьоли и игрока третьей команды «Вольфсбурга» Баду. В конце концов, сейчас их и близко нет к основе.

Томас Цорн, по сути, провел большую революцию в команде. Новички - на любой вкус. И россияне, и иностранцы, именитые и не очень. Пока очень сомнительным выглядит трансфер Эзекьеля Понсе. Он явно уступает в классе Зе Луишу (что подтверждают выступления за «Порту»), да и вообще, не забивал нигде, кроме чемпионата Греции.

Тем не менее, состав «Спартака» выглядит действительно мощным. Осталось ему сыграться, и вот это пока выглядит самой сложной задачей. Впрочем, в Лигу Европы москвичи не попали, что несколько упрощает график.

Тиль и Шюррле уже показали, что умеют многое, Ларссон и Краль пока загадки. Но если «Спартак» не вытащит наверх такая агрессивная селекция - то кто вытащит вообще?

И все-таки большинство новичков появились в клубе очень поздно.

4. «Локомотив». Что ему нужно усиление - показала прошлая Лига чемпионов. Тем более, что он вышел в новый розыгрыш. Убедившись, что лимит «8+17» не будет шуткой, в Черкизове сразу задумались об укреплении команды россиянами.

Главное событие пока - выкуп командой Крыховяка. Поляк сейчас чуть ли не самый яркий игрок премьер-лиги. Жоау Марио пока непонятен, Мурилло очевидно сырой для постоянной игры в основе. Но в целом у Юрия Семина все есть - если не для выхода из группы в Лиге чемпионов, то для борьбы за самые высокие места в чемпионате России.

«Локомотив», кстати, показал, что хорошо держит удар. По некоторым данным, «Зенит» был готов выкупить братьев Миранчуков за 45 миллионов евро. Но получил отказ - совершенно логичный. Даже не со спортивной, а более с репутационной точки зрения.

5. ЦСКА. Главный вопрос армейцы решили давно - выкупив у «Эвертона» своего нового лидера Влашича. Далее начались фирменные приемы Евгения Гинера - покупки игроков за бесценок, и «покерное» поведение на рынке.

Никто не знает точно, сколько «Кристал Пэлас» давал за Чалова - факсов из английского клуба Гинер никому не показывал. Но устоял и лучшего своего бомбардира не продал. За смешные деньги забрал из Тамбова Гогуа, оформившего гол за ЦСКА уже в первой же игре. Привез взятого в аренду бразильца Лукаса Сантоса

Да, концовку трансферной кампании ЦСКА смазал. Рвущий на части чемпионат Чехии Комличенко явно не был бы лишним. Особенно в Лиге Европы. Да и в опорной зоне у армейцев есть дефицит. Но главное - ЦСКА не стал слабее. А оказавшийся пока запасным Шарлия, уверен, себя еще покажет.

6. «Рубин». Селекция казанцев - пример того, как можно делать хорошую команду за небольшие деньги. Не будем снова о Сутормине. И без него получилось достаточно прилично. Причем потратил двукратный чемпион России почти в 4 раза меньше, чем заработал. Для непростого финансового положения команды - это большое подспорье.

На старте чемпионата большое внимание привлекала группа молодых грузинских легионеров «Рубина». Все они либо арендованы, либо пришли свободными агентами. Как, кстати, и основной теперь вратарь команды Юрий Дюпин, и правый защитник Олег Данченко.

Молодости свойственна нестабильность. А несыгранной толком команде - качка на волнах. Но «Рубин» совершенно точно является сейчас одним из самых интересных проектов в премьер-лиге.

7. «Сочи». Вот тут про интерес можно говорить лишь условно. В попытках понять, насколько это корректно и допустимо - создавать в турнире фактически «Зенит-2». Большой, кстати, вопрос, стоили ли новички бывшего петербургского «Динамо» таких денег. Выглядит, откровенно говоря, как «дурилово». Ну кто бы заплатил за Мевлю 4 миллиона евро? Если Гогуа стоит в 10 (!) раз дешевле.

В общей сложности, из «Зенита» в «Сочи» перешли 8 (!) футболистов. Вопрос корректности такой кампании обсуждать тут не будем. Но для самого южного клуба - это очень серьезное усиление.

Главный вопрос - каков, собственно, смысл существования этого клуба - трансферами не проверяется. Ну, кроме оплаты «Зениту» за некоторых новичков. Тем не менее, похоже, «на вылет» южане стоять не будут.

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

8. «Ростов». Один из лидеров чемпионата России провел лето так, что предсказать само это лидерство - было практически невозможно. Но Валерий Карпин принял решение поменять тактическую схему, под новые требования набрали новых игроков. Главного - Романа Еременко, - еще зимой.

«Ростов» тоже сумел заработать на трансферах, что для клуба важно. В последний день трансферного окна появились новости, что Шомуродовым интересуется «Шальке». Но это, наверняка, был бы уже перебор.

Ростовчане и так регулярно вынуждены распродавать лидеров, будучи элементарно не в состоянии участвовать в гонке зарплат. Посмотрим, как получится в этом сезоне. Но хочется пожелать Карпину не утратить темпа по весне.

Кстати, в «Ростов» в итоге попал один из самых интересных (и пока нераскрученных) игроков-россиян. Александр Саплинов ударно провел второй круг прошлого чемпионата за «Балтику» и перешел в турнир уровнем выше. Присмотритесь к нему, это игрок с хорошей перспективой.

9. «Уфа». Главная фишка «Уфы» - умение реально зарабатывать на трансферах. Это еще Неделчару не уехал в «Рому», но и без него в клубную «копилку» упало более 6 млн евро.

На всякий случай - это 4-е (!) место во всей премьер-лиге. При этом «Уфа» удержалась от «проседания» по результатам. Во всяком случае, явного. Уж одна победа над «Зенитом» чего стоит.

Летом «Уфа», скорее всего, кампанию вела вынужденную. С Дивеевым, Круговым, Игбуном - все было понятно. Теперь, полагаю, спортивный отдел трудится не покладая рук - зимой новички в «Уфе» наверняка будут.

10. «Ахмат». Пожалуй, самая тихая и не насыщенная громкими трансферами кампания. От того, кстати, и зашатало грозненцев на старте чемпионата. Им были нужны лидеры. И вроде бы один такой появился - Денис Глушаков. Но травмы пока что скомкали ему начало сезона.

Достоин быть отмеченным и полузащитник Евгений Харин. Будучи рожденным в Эстонии, теперь он заявлен как россиянин. Видимо, о сборной думать ему придется нескоро, а вот в чемпионате он уже выглядит солидно.

Не исключено, что «Ахмат» конкретно взорвет рынок зимой - Рамзан Кадыров ведь уже говорил о готовности взять Александра Кокорина и Павла Мамаева «на перевоспитание». На днях как раз будет рассмотрен вопрос о выходе по УДО высокопоставленных «зеков».

В целом, у «Ахмата» достаточно боеспособный состав. Из которого Рашид Рахимов пока явно не выжимает все возможное. Может быть, пауза на игры сборных поможет ему осуществить «перезапуск».

11. «Динамо». Если бы не приобретение Максимилиана Филиппа, с ходу начавшего показывать разницу между бундеслигой и премьер-лигой - москвичи были бы в еще более низкой категории.

Их трансферная политика со стороны выглядит совершенно бессистемной. Филипп за огромные деньги. За приличные - Шиманьски и Нжье (оба пока не могут найти себя в премьер-лиге). Параллельно загадочная аренда швед Хильемарка. Параллельно подписание из «Шахтера» Ивана Ордеца, сыгравшего в прошлом сезоне в двух (!!!) матчах за свой клуб. Пока это вообще, видимо, худший трансфер всей премьер-лиги. Непонятно, чем привлек внимание «Динамо» Заурбек Плиев.

А уж завершение?! Имея необходимость в форварде, находясь в напряженном поиске - динамовцы взяли из «Уфы» Игбуна. В аренду. С возможным выкупом за 3,5 миллиона. О свободных агентах Нойштедтере, Каборе и Шейдаеве - излишне говорить.

Наиболее понятным динамовским трансфером выглядит Сергей Паршивлюк. Но когда на поле появится команда, а не набор индивидуальностей?

12. «Арсенал». Туляки, как могли, пытались компенсировать уход прошлогодних лидеров. Потеря Бакаева, Кадири, Джорджевича и Мирзова - что и говорить, чувствительна.

Вышло - не очень. «Арсенал» был разбит азербайджанским «Нефтчи» в квалификации Лиги Европы. Новички-то появились, но поздновато. Ломовицкий - вот только что. Но уже забивает. Луценко, Чаушич и Бауэр - в помощь.

Тем не менее, в чемпионате команда Игоря Черевченко «ловить мышей» не собирается. А тренер уже подтвердил, что умеет создавать боеспособные коллективы даже из среднего, на первый взгляд, состава.

13. «Крылья Советов». На бумаге - все выглядело очень прилично. Особенно края обороны - Анюков и Комбаров. Но на деле феерить начал Соболев, да так, что о его перекупке думали не только многие российские клубы, но и киевское «Динамо». Толковым футболистом проявил себя Гынсарь.

Вот только на положение Самары в чемпионате это пока влияет несильно. Пока она в зоне стыковых матчей. Хоть забили «Крылья» столько же, сколько «Зенит».

Главное - не удалось сбалансировать команду. Опорная зона и центр обороны явно нуждаются в укреплении.

14. «Урал». Екатеринбуржцы очень спокойно ведут себя на рынке. Никаких резких движений. Выкуп Панюкова, правда, поражает своей суммой (300 тысяч евро), но это Россия, кто его знает, как там все устроено. Поляк Аугустиняк тоже оказался не «туристом».

В руках Дмитрия Парфенова «Урал» вполне может достойно играть с любым соперником. Но, конечно же, ни к каким серьезным задачам этот состав не готов.

А жаль - два выхода в финал Кубка России так и остались нереализованными.

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

15. «Тамбов». Единственное, за что можно похвалить тамбовский клуб - оперативная перепродажа в ЦСКА Гогуа, которая, пусть и не большие - но деньги в клуб принесла. Остальное - темный лес.

Остается надеяться, что когда-нибудь Александр Григорян расскажет - каким образом он собирал эту «банду». Легкой жизни у нее, кстати, не ожидается совсем - скорее всего, «Тамбов» ждет борьба за выживание.

Да, и интересен опыт общения клуба с агентом Дмитрием Селюком. Не самым простым человеком, специализирующимся на африканских игроках. Гогуа - не единственный отъезд. В «Химки» уже направился Мохамед Конате.

16. «Оренбург». До последнего момента трансферной кампании особо и не было - только «на выход». Но, посмотрев первые туры, в клубе, вероятно, поняли, что «дело пахнет керосином».

Новички, однако, появлялись либо в аренду (по принципу «собираем все ненужное»), либо за какие-то смешные деньги. Очень, знаете ли, интересно посмотреть на шведа Рогича за 190 тысяч евро.

Впрочем, возможно, «Оренбург» видит смысл своего существования в этом сезоне в перепродаже всех, кто проявит себя. Но после истории с Суторминым это вызывает только здоровый смех.

Да, удивительно, что никто еще не забрал себе Деспотовича. Игрок-то реально умелый.