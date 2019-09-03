«Спартак» – 8, «Краснодар» – 6. Оценки клубов РПЛ за трансферную кампанию

«СПАРТАК»

Пришли: Тил (Алкмар), Крал (Славия), Мирзов (Ростов), Ларссон (Норчепинг), Э. Понсе (Рома), Шюррле (Боруссия Д, аренда)

Ушли: Зе Луиш (Порту), Фернандо (Бейджин Гуань), Ханни (Аль Гарафа), Луис Адриано (Палмейрас), Боккетти (Верона), Комбаров (Крылья Советов), Глушаков (Ахмат), Мелкадзе (Тамбов, аренда), Ломовицкий (Арсенал Т, аренда)

Баланс: -14 млн евро

Оценка: 8,0

В течение лета красно-белым усилиями Томаса Цорна удалось полностью сменить линию атаки и привлечь в команду таких сильных мастеров, как Гус Тил и Андре Шюррле. Причем если голландец стоил солидные 18 млн евро, то чемпион мира пришел в аренду за 1 млн с правом выкупа. Первые матчи сезона показали, что команде сильно не хватает разрушителя в центре поля, и под конец трансферного окна из «Славии» был выписан опорный полузащитник сборной Чехии Алекс Крал.

Кроме того, спартаковцам удалось радикально омолодить команду – среди оставшихся 30-летнего возраста достигли только Андрей Ещенко и третий вратарь Артем Ребров, тогда как Луис Адриано, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков разъехались по миру. На их же места пришли молодые, перспективные и качественные легионеры, большинство из которых в будущем можно будет выгодно перепродать.

Важно и то, что москвичи на продажах ненужных футболистов сумели еще и заработать больше всех в РПЛ – 28 млн евро (с учетом Фернандо, за которого гарантированно получат зимой 9,6 млн), в результате чего имеют хотя и отрицательный трансферный баланс, но лучший среди ведущих российских клубов, в том числе экономного ЦСКА. Плюс клубу удалось здорово разгрузить зарплатную ведомость – большинство ветеранов имели очень большие контракты.

Из недостатков отметим ослабление атакующей линии. Луис Адриано и Зе Луиш на фоне Эсекиеля Понсе смотрятся куда более предпочтительно, а Шюррле на острие далеко не так хорош, как в глубине поля. Вызывает большое сомнение и приобретение Резиуана Мирзова. Первые матчи пока убеждают в том, что он не соответствует амбициям «Спартака». Не стал сходу лидером и Джордан Ларссон, но его перспективы все же выглядят выше, особенно на фоне отданного в аренду в Тулу Александра Ломовицкого.

Также проблемой может стать отсутствие еще одного центрального защитника. В случае проблем у Георгия Джикии или Самюэля Жиго подменять их придется абсолютно разобранному Илье Кутепову или совсем молодому тезке Гапонову. Оба они не выглядят достойной альтернативой. А у Айртона на левом фланге вообще нет конкурентов.

С другой стороны, в «Спартаке» остались сразу три вратаря. Если ставка сделана на Александра Максименко, логично было отпустить его тезку Селихова хотя бы в аренду или найти новое место работы для Реброва.

Также отметим, что неожиданно серьезной оказалась потеря Фернандо. Бразилец был излишне тягуч и плохо отрабатывал в обороне, но отлично связывал оборону с атакой, великолепно бил штрафные и вообще в любой момент мог здорово выстрелить из-за пределов штрафной. Недостаток в мастере исполнить стандарт особенно бросился в глаза в противостоянии с «Зенитом» – Шюррле и Джикия ни разу не попали со штрафных в створ, и на трибунах не раз с горечью вспоминали умение Фернандо уложить мяч в «девятку».

«ЛОКОМОТИВ»

Пришли: Крыховяк (ПСЖ, выкуп), Живоглядов (Уфа), Мурило (Крузейро), Джорджевич (Зенит), Мариу (Интер, аренда)

Ушли: Касаев (Авангард К), В. Денисов (Рубин), Маргасов (Сочи), Портнягин (Нижний Новгород), Корян (Химки), Михалик (Волынь), Мануэл Фернандеш (Краснодар), И. Денисов (завершил карьеру), Тарасов (без клуба)

Баланс: -19,5 млн евро

Оценка: 7,5

«Железнодорожники» еще в прошлом сезоне обладали качественной для РПЛ основой и не имели раздутого состава, поэтому перед ними не стояло таких сложных задач, как перед конкурентами. Летом «Локомотив» выкупил за адекватные 12 млн евро Гжегожа Крыховяка, нашел недорогого дублера Владиславу Игнатьеву в лице Дмитрия Живоглядова, укрепил центр обороны молодым и перспективным бразильцем Мурило, с появлением Луки Джорджевича добавил конкуренции в линии нападения, арендовал у «Интера» крутого по российским меркам Жоау Мариу и сбросил балласт, в том числе расстался с возрастными ветеранами Виталием и Игорем Денисовыми, Тарасом Михаликом и Дмитрием Тарасовым.

Но, как известно, и на солнце бывают пятна. На противоположной части весов несколько нерешенных задач. Так, на девяти ушедших футболистах клубу не удалось заработать ни рубля, в том числе в силу возраста большинства мастеров. Результатом стал отрицательный трансферный баланс почти в 20 млн евро. Кроме того, москвичи не смогли продлить контракт с Мануэлом Фернандешем и, напротив, избавиться от деревянного Эдера.

А главное (что и мешает поставить оценку выше) – «железнодорожникам» не удалось увеличить обойму атакующих полузащитников. Джефферсон Фарфан травмирован, а братьям Миранчукам вместе с Рифатом Жемалетдиновым и присоединившимся к ним Мариу сложно будет вытянуть весь сезон.

«ЗЕНИТ»

Пришли: Малком (Барселона), Сантос (Гамбург), Круговой (Уфа), Осорио (Порту, аренда), Васютин (Сарпсборг), Сутормин (Рубин), Караваев (Витесс)

Ушли: Набиуллин, Полоз, Новосельцев, Цаллагов, Нобоа, Заболотный, Мевля (все – в Сочи), Джорджевич (Локомотив), Эрнани (Парма, аренда), Бабурин (Ростов), Панюков (Урал, выкуп), Лодыгин (Газиантепспор), Нету (Спортинг), Анюков (Крылья Советов, аренда), Маркизио (свободный агент), Круговой (Уфа, обратная аренда), Ригони (Сампдория), Терентьев (Уфа, аренда)

Трансферный баланс: -46,4 млн евро

Оценка: 7,0

«Зенит» летом был очень активен на трансферном рынке. Достаточно сказать, что в кампании оказались задействованы 24 футболиста, то есть, по сути, два состава. Важной задачей стала разгрузка зарплатной ведомости – Петербург (в том числе в рамках арендных соглашений) покинули 17 игроков, и не сказать, что кто-то из них был необходим Сергею Семаку.

Тем не менее, полностью сбросить балласт сине-бело-голубым не удалось – покупателей на Роберта Мака и Матиаса Краневиттера не нашлось. О бесполезности последнего говорит тот факт, что дозаявлен в РПЛ он был лишь в последний день лета. Кроме того, заработать на отъезде 15 человек удалось всего 16,8 млн евро, что с учетом уровня игроков все-таки очевидно мало. Для сравнения, transfermarkt оценивает их почти в 35 млн.

Отсюда огромный убыток в трансферном балансе и, как следствие, сложности с тем, чтобы уложиться в финансовый фэйр-плей. Руководству приходится изощряться. Так появилась откровенно позорная для такого большого клуба история с 50 тыс. рублей за Алексея Сутормина. Может, на экономическом здоровье клуба эта сделка сказалась положительно, а вот на его репутации – однозначно резко негативно. Да еще большой вопрос, зачем Сутормин нужен «Зениту», особенно после приобретения Малкома.

Усилением состава можно назвать двоих бразильцев – Малкома и Дугласа Сантоса. Однако бывший вингер «Барселоны» обошелся питерцам уж слишком дорого. Чтобы отбить потраченные на него 40 млн евро, нужно помочь ему стать лидером команды с результативностью не меньшей, чем была у Халка. Дай бог, чтобы Малком заиграл в РПЛ, но риск не оправдать этот трансфер очень велик. Пусть и не по своей вине, но за месяц он ни разу не вышел в основе, отыграл за «Зенит» 62 минуты и выбыл на продолжительный срок.

Трансфер Сантоса на этом фоне выглядит понятнее, особенно если учесть, что он закрыл по-настоящему проблемную для команды позицию левого защитника.

С приездом новых легионеров их общее количество в заявке возросло до 11, так что в два ближайших трансферных окна клубу понадобится отпустить почти треть иностранцев, иначе он не впишется в новый лимит на легионеров, который начнет действовать с начала следующего сезона.

Ну, и смущает наличие в составе всего двоих форвардов. Артем Дзюба и Сердар Азмун, конечно, большие молодцы и с полным правом могут претендовать на роли лидеров атаки, однако они тоже не железные и провести весь сезон на едином дыхании не в состоянии. Собственно, они не могут отличиться уже на протяжении трех туров. А что будет, когда начнутся еврокубки? А если кто-то из них не сможет играть из-за травмы?

В общем, «Зенит» проделал большую работу и в целом заслужил похвалу, однако решил далеко не все задачи. Зимой команду вновь ждут значительные изменения.

«РОСТОВ»

Пришли: Бабурин (Зенит), Чистяков (Тамбов), Саплинов (Балтика), Ал. Козлов (Динамо), Прошляков (Спартак-2)

Ушли: Мирзов (Спартак), Бобен (Ливорно), Абаев (Чертаново), Паршивлюк (Динамо), Гацкан (Крылья Советов), Эззатоллахи (Эйпен, аренда), Щадин (Торпедо Ж), К. Плиев (Рубин, аренда), Зуев (Рубин, аренда)

Баланс: +3,7 млн

Оценка: 7,0

Очень разумную трансферную кампанию провел и «Ростов», особенно если учесть, что потратил он жалкие 750 тысяч евро и единственным в нашем рейтинге остался в плюсе. Причем, 66% трансферного бюджета ушли «Зениту» за вратаря Егора Бабурина, уже принесшего пользу в победных матчах с «Рубином» и «Локомотивом».

Угадали ростовчане и с Дмитрием Чистяковым, которого нашли в «Тамбове». 25-летний россиянин без опыта игры в РПЛ сходу обосновался в центре обороны и не выглядит там инородным телом. А стоил чуть более 100 тыс. евро.

Параллельно клуб избавился от балласта в лице Матии Бобена и прочих, отдал в аренду «Рубину» не игравшего Константина Плиева и прекрасно заработал на Резиуане Мирзове (4 млн евро). Последний трансфер даже не ослабил команду, поскольку Мирзов за ненадобностью прошлый сезон провел в Туле.

Можно лишь сожалеть об отъезде ветерана Александра Гацкана в Самару, но и тут все понятно – в 35 лет ему сложно было конкурировать за место в составе. Правда, в его отсутствие немного проседает центральная ось, поскольку в команде остались только Матиас Норманн и Даниил Глебов. Впрочем, пока оба они здорово справляются со своими задачами.

Также отметим трансфер с прицелом на будущее – в «Спартаке» ростовчане забрали талантливого и много забивавшего за молодежку нападающего Данилу Прошлякова. Наверное, пока ему рано бороться за место в составе, но отдаленные перспективы у него очень радужные.

ЦСКА

Пришли: Влашич (Эвертон, выкуп), Дивеев (Уфа, выкуп), Гогуа (Тамбов), Шарлия (Славен Белупо, аренда), Лукас Сантос (Васко да Гама, аренда)

Ушли: Ткачев (Арсенал Т, выкуп), Н. Чернов (Крылья Советов), Базелюк (СКА-Хабаровск), Эрнандес (Аль-Ахли)

Баланс: -15 млн евро

Оценка: 6,5

ЦСКА оценивать сложнее всего ввиду армейского безденежья. Отсюда минимальное количество трансферов как на вход, так и на выход. Из прошлогоднего состава команду покинули лишь не имевшие игровой практики защитник Никита Чернов и нападающий Абель Эрнандес. При этом заработать красно-синим практически не удалось – из 2,5 млн евро 80% пришлись на выкуп «Арсеналом» Сергея Ткачева. При том, что Ткачева, Чернова и Эрнандеса transfermarkt оценивает в 10 млн.

Заработай клуб больше, мог бы и на приобретения потратиться. А так практически весь трансферный бюджет ЦСКА ушел на выкуп Николы Влашича. Хорват быстро стал ключевым игроком основы и полностью заслуживает таких трат (оценивается даже в 20 млн), однако усилением выкуп назвать сложно – он ведь уже играл в команде в прошлом году. А армейцам требовалась именно свежая кровь. То же можно сказать и о пришедшемся ко двору полезном Игоре Дивееве.

В данном контексте стоит порадоваться, что красно-синие не потеряли почти никого из лидеров, за исключением уехавшего в «Удинезе» Родриго Бекао. Но его удержать было сложно – в ЦСКА он находился в аренде и получил более выгодное предложение из топ-лиги.

Ввиду отсутствия денег армейцам приходится шерстить в поисках усиления дно РПЛ (Седрик Гогуа) и чемпионата Хорватии (Звонимир Шарлия) и скамейки запасных бразильских клубов (Лукас Сантос). В прошлом году с Бекао угадали, но каждый раз так попадать невозможно. Если Гогуа отличился забитым мячом в первом же матче, то Шарлия достойной заменой Бекао не стал.

Отметим также практически полное отсутствие в команде фланговых футболистов (есть только незаменимый Марио Фернандес и травмированные на сегодня Кирилл Набабкин и Георгий Щенников; все – номинальные защитники), из-за чего на правом фланге у Фернандеса нет сменщика с сопоставимым функционалом, а на левом приходится затыкать дыру Иваном Обляковым или Константином Кучаевым.

Нет альтернативы и Федору Чалову на острие. Ни Такума Нисимура, ни Лассана Ндиайе не годятся ему в сменщики. А новичок Лукас Сантос, насколько известно, предпочитает располагаться глубже. Да и ростом он, откровенно говоря, для этого не вышел – 164 см. Поэтому забивающий в Чехии пачками Николай Комличенко был для клуба приоритетной целью, но в Москву так и не переехал.

«ДИНАМО»

Пришли: Филипп (Боруссия Д), Нжи (Марсель), С. Шиманьски (Легия), З. Плиев (Ахмат), Калинин (Рубин), Хильемарк (Дженоа), Каборе (Краснодар), Нойштедтер (Фенербахче), Шейдаев (Крылья Советов), Паршивлюк (Ростов), Ордец (Шахтер Д), Игбун (Уфа, аренда)

Ушли: Соу (Ноттингем Форест), Теттех (Газиантепспор), Темников (Нижний Новгород), Ал. Козлов (Ростов), Зотов (Енисей), Луценко (Арсенал Т), Хольмен (Виллем II), Черных (Оренбург, аренда), Терехов (Крылья Советов, аренда), Марков (Рубин, аренда)

Баланс: -32,6 млн

Оценка: 6,5

Динамовцы провели самую масштабную и неоднозначную трансферную кампанию среди всех. С одной стороны, очевидно, что новички на порядок выше отпущенных игроков. С другой – бело-голубые потратили 33,7 млн евро, почти ничего не заработали на продажах и получили худший трансферный баланс в РПЛ после «Зенита».

Да, Дмитрий Хохлов получил долгожданное усиление в нападении в лице Максимилиана Филиппа, Клинтона Нжи, Рамиля Шейдаева и Сильвестра Игбуна, но не очень понятно, зачем ему сразу пятеро нападающих, ведь есть еще и Кирилл Панченко. Конечно, Филипп, Нжи и Панченко могут играть глубже или на флангах, но как тогда быть с Мигелом Кардозу, Вячеславом Грулевым, Жоаозиньо и Себастьяном Шиманьски? В общем, если в прошлом сезоне Хохлов испытывал недостаток атакующих футболистов, то теперь у него с ними явный перебор.

При этом в команде очевидный кадровый перекос. Например, фланги атаки являются родными позициями только для Жоаозиньо и Кардозу. Другие футболисты тоже могут там сыграть, но теряют часть своих сильных качеств. Так, вроде бы талантливый Шиманьски вынужден искать счастья на правом краю, где он не так хорош, как в центре.

Из той же серии история о четверых (!!!) левых защитниках, двое из которых появились в команде летом. При живых Григории Морозове и Константине Рауше клуб зачем-то приобрел Заурбека Плиева и Игоря Калинина. Допустим, Морозов может подстраховать справа Сергея Паршивлюка, но это не объясняет, зачем команде еще двое новичков. Хватило бы и одного. Тем более, что на общем фоне покупок их уровень выделяется не в лучшую сторону.

Да и обмен в «Ростов» Алексея Козлова на самого Паршивлюка не выглядит очевидным. В целом, они футболисты примерно одного уровня. Не очень понятна и необходимость в таком мастере, как Иван Ордец. За восемь туров он провел всего 26 минут.

Из очевидных плюсов селекции отметим лишь приезд опытных Шарля Каборе и Романа Нойштедтера, доставшихся бело-голубым бесплатно.

«КРАСНОДАР»

Пришли: Кабелля (Сент-Этьен), Вилена (Фейенорд), Кайо (Санта-Клара), Намли (Зволле), Камболов (Рубин), Берг (Аль-Айн), Мануэл Фернандеш (Локомотив), Сорокин (Рубин)

Ушли: Иван (Крайова), Перейра (Орландо), Каборе (Динамо), Окриашвили (Анортосис), Шишкин (Торпедо), Страндберг (без клуба), Грицаенко (Тамбов, аренда)

Баланс: -28,9 млн евро

Оценка: 6,0

«Быки» строили трансферную кампанию с учетом задачи пробиться в Лигу чемпионов и попали в сложную ситуацию из-за непрогнозируемых травм лидеров Виктора Классона и Юрия Газинского. Поэтому «горожане» решились солидно обновить личный трансферный рекорд – 29 млн евро за одно трансферное окно. Ранее больше 16 млн в межсезонье они не тратили. Тем не менее, задача по выходу в Лигу чемпионов решена не была, так что трансферы уже себя не оправдали.

Заметным усилением команды в долгосрочной перспективе можно назвать лишь Реми Кабелля и Тони Вилену, но они обошлись команде в 21 млн, а удачно перепродать 29-летнего француза будет затруднительно. Отметим также классный по соотношению «цена/качество» трансфер Руслана Камболова, но вряд ли у кого повернется язык назвать его более сильным опорником, чем Шарль Каборе.

А Мануэлу Фернандешу, пополнившему состав «горожан» в последний разрешенный день, уже 33 года, так что это усиление временное. К тому же португалец без игровой практики – количество сыгранных им матчей в 2019 году можно пересчитать по пальцам.

При этом остаются большие вопросы по Кайо, который стоил дороже Юнеса Намли, но при всех кадровых трудностях еще ни разу не появился на поле, и Маркусу Бергу, чья «умопомрачительная» техника обещает стать главным мемом сезона. А главное – это не стало неожиданностью. Чего можно ожидать от футболиста, два последних сезона проведшего в ОАЭ?

Из семи новичков «Краснодара» шестеро – легионеры (Егор Сорокин не в счет, он доиграет сезона Казани). Таким образом, общее количество иностранцев в клубе составляет уже 12 человек. То есть, как и «Зениту», «быкам» к следующему лету придется избавиться от трети обладателей зарубежных паспортов.

Кроме того, «Краснодар» не смог продлить контракты с двумя лидерами полузащиты последних лет Маурисио Перейрой и Каборе. Последний вообще согласился перейти на понижение в менее статусное «Динамо», значит, его продление целиком и полностью зависело от финансовой стороны сделки. «Олимпиакос» наглядно продемонстрировал, что пожадничали «быки» зря.

Впечатляет и общий отрицательный трансферный баланс, «достигнутый» благодаря продаже Андрея Ивана в «Университатя Крайову» за 1,5 млн (к слову, приобретали-то его за 3 млн). Впрочем, остальные продажи и вовсе не принесли «горожанам» ни цента. Зато впечатляет, что клуб сохранил всех троих вратарей. Если Матвей Сафонов номер один, то имело смысл отдать Станислава Крицюка в аренду или продать Андрея Синицына, но сделано это не было.

При этом в центре обороны у «быков» всего три исполнителя. Когда Александр Мартынович получил травму, альтернативы паре Урош Спайич – Йон Фьолусон вообще не оказалось. Под самый занавес «быки» приобрели у «Рубина» Егора Сорокина, но почему-то оставили его в Казани до конца сезона.

Таким образом, похвалить «Краснодар» за трансферную политику можно только с точки зрения решения краткосрочных задач здесь и сейчас (да и то только в РПЛ), но в целом работа клуба на трансферном рынке вызывает недоумение.