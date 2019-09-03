Денис Черышев: «В игре с Шотландией надо концентрироваться на своей игре и брать три очка» - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 сентября 2019 13:30ФутболГригорьевская Юлия

Денис Черышев: «В игре с Шотландией надо концентрироваться на своей игре и брать три очка»

После тренировки сборной России в Новогорске на вопросы журналистов ответили Денис Черышев, Сослан Джанаев и Александр Ерохин.

– Вы приехали вчера вечером. Что пропустили? – вопрос Черышеву.
– Ребята сказали, что были восстановительные тренировки. Сегодня уже интенсивнее работали. Вечером будет теория. Так что во всю готовимся.

– В команде 26 человек и на вашей позиции нет особой конкуренции. Ожидаете увидеть себя в стартовом составе?
– Не знаю. Это зависит от тренера. Я готов играть. Если надо помочь, помогу.

– Оцените старт сезона для себя. В чемпионате Испании вы не всегда попадаете в состав своей команды.
– Я только восстановился от травмы, потихоньку вхожу в ритм, набираю игровое время и чувствую себя хорошо. Теперь постепенно надо входить в тренировки и все будет нормально.

– Каковы ожидания от игры с Шотландией? Многие считают, что это будет силовой футбол с большим количеством подач и борьбы. Что добавите из профессиональных наблюдений?
– Сегодня мы будем разбивать игру этого соперника. Мы успеем все проанализировать. Нам надо сконцентрироваться на себе. У нас хорошая команда и нам надо взять три очка.

«КАРАВАЕВА ОТЛИЧНО ПРИМУТ В «ЗЕНИТЕ»»

– Какие наработки к игре с Шотландией сегодня делали на тренировке? – вопрос Ерохину.
– Сегодня было немного тактики. В основном мы занимались в двух группах. Кто-то больше восстановился, кто-то меньше. Всех подводят к общему состоянию, поэтому завтра будет тренировка всей командой и будет уже больше тактической работы.

– Из игроков сборной Шотландии выделяются Робертсон и Мактоминей. Может, Станислав Черчесов еще кого-то отмечал?
– Сегодня будет первое тактическое занятие к матчу с Шотландией. Посмотрим, изучим соперника. В принципе стиль его игры понятен и будем к этому готовиться.

– Вы вернулись в национальную команду после того, как пропустили несколько сборов. Как себя чувствуете?
– Я восстановился. Чувствую себя хорошо. Очень рад вызову в сборную и максимально мотивирован, как никогда.

– Общались с Вячеславом Караваевым по поводу его перехода в «Зенит»?
– Честно говоря, только прочитал об этом в новостях. Конечно, поздравили его с переходом. Думаю, он сам этому рад, и в команде его отлично примут. Будем работать уже после сборной.

«АТМОСФЕРА В СБОРНОЙ ТАКАЯ ЖЕ ОТЛИЧНАЯ, КАК И РАНЬШЕ»

– Сборная изменилась в этом году? – вопрос Джанаеву.
– Немного изменился состав. Есть новые люди. А атмосфера в команде такая же отличная, как и раньше. Готовимся в штатном режиме.

– Вратарям уже давали какие-то указания по игре с Шотландией?
– У нас сегодня будет теория. Немного посмотрели по каждому игроку. Они действуют традиционно в силовой манере, с большим количеством передач с фланга. На это нужно обратить внимание.

– Трансферное окно в РПЛ закрылось. У «Сочи» много новичков. Следили за тем, что происходило или сборная сейчас занимает сто процентов внимания?
– Сейчас мы в сборной и все мысли заняты подготовкой к ближайшему матчу с Шотландией. Но, естественно, читаю новости. Вчера к нам перешел Мевля. В последний день не так много было новостей по трансферам в «Сочи». Добро пожаловать, Михе. Будем рады его видеть в команде, тем более, мы уже играли вместе.

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