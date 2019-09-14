Вирджил Ван Дейк: Помешать забить – это еще круче, чем забить

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Но, как сказал он в интервью France Football, «не получилось в прошлом сезоне – получится в этом». А еще Ван Дейк – очень «крутой мужик», это жизненная позиция – «помогает бороться со стрессами»…

СПАСАЕТ СЕМЬЯ – ПРИВОДИТ МОЗГИ В ПОРЯДОК

– «Ливерпуль» проводил сборы в Бостоне, видели Тома Брэди (американский футбол, распасовщик «Нью-Ингленд Пэтриотс» – прим. ред.)?

– (Улыбается.) Нет. Но он мне действительно он очень нравится, хотя я не совсем врубаюсь в этот американский футбол. Брэди для меня и вообще для всех спортсменов, независимо от того, каким видом спорта занимаются – пример настоящего профессионализма.

– Вы однажды признались, что большой фанат не только Брэди, но и Леброна Джеймса (баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс»). За что это вы так их полюбили?

– Эти двое более 15 лет выступают на самом высшем уровне. А это огромная ответственность, огромное напряжение. Но как-то легко справляются. Люди не всегда представляют как это трудно. Уважаю тех, для кого кто умеет скидывать напряжение.

– Но они не футболисты…

– Да какая разница! Мы бьем ногами по мячу, они бросают мяч руками… А так, тот же стресс, те же игровые ситуации. Мы и они под постоянным давлением, и их, и нас, так же нещадно и порой огульно критикуют. Так что очень даже полезно смотреть, как люди такого ранга ведут себя. Многое можно перенять.

– Как оставаться лучшими, не опускать планку?

– Именно! Оба уже более 15 лучшие в своем спорте, настоящие лидеры в своих командах. Такое впечатление, что мужики без возраста.

– А вы то как боретесь со стрессом, с постоянным давлением?

– Пытаюсь не зацикливаться. Футбол – очень важная составляющая жизни, и все-таки не самая главная. Когда что-то не клеится в матче, настроение падает, кляну сам себя на чем свет стоит. Слава богу, в жизни есть еще семья, она спасает, приводит мозги в порядок, успокаивает.

НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ – ПОЛУЧИТСЯ В ЭТОМ!

– Концовка сезона получилась сумасшедшей: очка не хватило, чтобы стать чемпионами, зато выиграли Лигу чемпионов… Крыша не съехала?

– Сейчас вам все расскажу. После того, как нас сделали в полуфинале в Барселоне (3:0) – все были просто убиты. Ничего не могли понять. Да, проиграли, но ведь играли хорошо, явно не заслуживали такого разгрома. Да и все это видели. Угнетала вот эта несправедливость как так – 0:3! Понимали, что теперь только чудо поможет пройти дальше. Главное было быстро забить – тогда можно было еще на что-то надеяться. В выходные перед ответным матчем еле-еле обыграли в гостях «Ньюкасл» (3: 2), забили победный на последних минутах (Ориги, на 86-й). В воскресенье всей командой смотрели, как «Манчестер Сити» обыграл «Лестер» (1:0) благодаря сумасшедшему голу Винсента Компани. Это тоже психологически угнетало, было ясно, «Сити» первое место не упустит, и через два дня сезон может закончится – этим матчем против «Барселоны». Надеялись только на чудо. Но когда приехали на стадион, увидели фанатов, как нас яростно поддерживали, вдруг пришла уверенность – мы их сделаем. Как будто что-то щелкнуло в голове. И чудо произошло. Но и в чемпионате еще не все было потеряно, мы продолжали эту гонку. Да, трудная концовка получилась. Обидно – совсем немножко не хватило…

– Трудно будет в следующем сезоне выбросить все из головы, и начать с чистого листа?

– Да мне, честно скажу, совсем не трудно. Победа в Лиге чемпионов, этот праздник для всех фанатов «Ливерпуля» – стал таким психологическим допингом! Мы стали психологически крепче. У всех настрой – сделать вторую попытку и выиграть чемпионат. Не получилось в прошлом сезоне – получится в этом. Вообще хотим выиграть все турниры: Кубок Англии, Кубок Лиги, Кубок клубного чемпионата мира…

– И все-таки есть какие-то приоритеты?

– Никаких приоритетов – победы во всех турнирах! Хотя, конечно, понимают, как трудно выиграть даже один какой-то Кубок. Ведь так много разных факторов, в частности, физика, выносливость. Трудно пройти без спадов весь долгий сезон, тем более когда гонишься за всеми зайцами. Но спросите, кого угодно из моих партнеров, все такие же максималисты. А я лично вообще не любитель этой арифметики, раскладывать: это главное, это второстепенное.

– «Ливерпуль» не был чемпионом с 1990 года. Все ждут, когда же это произойдет – ощущаете это давление?

– Нет, я из другого теста. Во-первых, в «Ливерпуле» я всего полтора года. Да, знаю, конечно, историю клуба, что ливерпульским болельщикам не терпится, но какого-то давления не ощущаю. Да, немножко опростоволосились в прошлом году. Значит, надо исправиться в этом. Только так.

– И тем не менее, после таких обидных неудач, можно вспомнить и поражение в финале Лиги чемпионов в 2018-м (1:3 от «Реала»), какой-то осадочек должен остаться…

– Неудачи только мобилизуют. Хотя трудно, конечно, выкинуть из головы, сколько усилий положили, и в итоге остались с носом. Вывод один: в этом сезоне надо приложить еще больше усилий, быстрее бегать, больше забивать, меньше пропускать, то есть надо прибавить во всем.

НИКОГДА НЕЛЬЗЯ СКАЗАТЬ, ГДЕ ТВОЯ ВЕРШИНА

– Побывали летом в Диснейленде? Вы же большой любитель…

– На этот раз не удалось. Вы не представляете, как мне нравится Диснейленд! Балдею там так же, как и мои дети. Как только представится возможность, рвану туда. Как вы думаете, может, мне стать их рекламным агентом? Хотя я не один такой… (Смеется).

– Вас признали лучшим игроком финала Лиги чемпионов и лучшим футболистом премьер-лиги. Каково быть самым-самым?

– Это огромная честь, огромное счастье. Но голова не кружится. Да, признали, но это не значит, что можно почивать на лаврах. Надо снова пахать – работать на команду.

– А как насчет того, чтобы выиграть «Золотой мяч»? Посещают такие мыслишки?

– Честно говоря, никаких таких мыслишек нет. Это же все лотерея, голосование. Если у людей сложилось о тебе определенное мнение, ты его никак не сможешь изменить. Приятно, конечно, быть среди кандидатов, но зачем забивать этим голову, витать в облаках, нужно на земле делать конкретные вещи… (Улыбается). И делать лучше, чем в прошлом сезоне!

– Легко сказать – трудно сделать…

– (Смеется). Но именно с таким настроем надо начинать каждый новый сезон. Я так считаю. Не останавливаться, стремиться делать лучше и лучше. А то, что я в списке претендентов на «Золотой мяч» – это даже помогает, дополнительная мотивация.

– Не говорили, случайно, с Роналду или Месси на эту тему – как им удается быть лучшими так долго?

– Нет, на эту тему не говорили. Хотя, конечно, интересно было бы услышать их мнение… У меня сейчас лучший период в карьере. Интересное время. Но никогда нельзя сказать, где твоя вершина. Главное, не останавливаться, подниматься выше и выше.

ОДНИ ПОЛУЧАЮТ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ГОЛОВ, ДРУГИЕ – ОТ РАЗРУШЕНИЯ

– Не так часто лучшим признают защитника. Почему?

– Даже не знаю. Но действительно, защитников почему-то редко признаются лучшими футболистами.

– Тем более таких, как вы – незабивных…

– (Улыбается.) Хотите сказать, что надо немножко в этом прибавить? Ясное дело, зрители всегда предпочитают тех, кто забивает, а не тех, кто мешает это делать. Но, помешать забить, поверьте – от этого получаешь не меньшее удовольствие. Но это тоже командное действие. Что бы я сделал без партнеров! Обороняемся ведь тоже всей командой… Понятное дело, люди любят голы, это праздник, но каждому – свое...

– Помните домашний матч против «Тоттенхэма» в чемпионате (2:1, 31 марта 2019-го), момент, когда помешали Сиссоко забить?

– Конечно! Сделать так, чтобы соперник не забил – это так же здорово, как забить. Это было в конце матча при счете 1:1, Сиссоко и Сон выбежали вдвоем против меня одного, как бы матч сложился, если бы забили! Но Сиссоко промазал, а потом мы забили на последней минуте. После таких моментов, растешь в собственных глазах.

– Вы самый дорогой защитник в мире. Это накладывает определенные обязательства?

– Да, не думаю. В любом случае, когда играешь за такой великий клуб как «Ливерпуль», просто не имеешь право играть плохо. Никто не имеет право, стоишь ли десять или семьдесят миллионов.

– Вы создаете впечатление крутого, уверенного в себе мужика.

– Такой и есть. Когда такой настрой, легче переносить стрессы. Конечно, нервотрепки много, но стараюсь свести переживания до минимума. А стресс переживают все. Только есть разные способы выходить из такого состояния. И в этом плане я немножко специалист.

– То есть научились бороться со стрессом?

– Жизнь научила. Очень помогло то, что стал отцом. Как я уже сказал, научился смотреть философски на жизнь.

В «ЛИВЕРПУЛЕ» НАУЧИЛСЯ АГРЕССИВНОЙ ЗАЩИТЕ

– В Голландии все помешаны на атакующем футболе, но вы все-таки стали защитником…

– Карьера вообще складывалась весьма непросто. Я ведь, когда начинал в Голландии, играл не так, как сейчас, совсем не так. В «Виллеме-2» сидел частенько на скамейке или же выпускали правым крайним защитником. Потребовалось определенное время, чтобы нашел оптимальную позицию, на которой сейчас играю. Перешел в «Гронинген», и там прилично прибавил, научился лучше читать игру, выбирать позицию – то есть тому, что требуется от центрального защитника. Было не просто. Потому что моя левая нога, как бы правильно выразиться… Ну да ладно, не беда. Короче, пришлось попахать. И после второго сезона в «Гронингене» начал прибавлять и прибавлять. И в «Селтике» процесс продолжился.

– Если сравнивать вас с Маттейсом де Лигтом, «процесс» как-то затянулся. Он то стал капитаном «Аякса» в 19 лет…

– Да кто бы спорил! В возрасте, когда Маттейс уже сформировался как футболист, я еще только начинал, играл за дубль в «Гронингене» (2010-2011). Невероятный игрок! Не по возрасту зрелый. У меня же совсем другая судьба. Пришлось много пота пролить. Даже когда играл за «Селтик» (2013-2015), команды премьер-лиги относились ко мне очень скептически. Никто не хотел рисковать – приглашать парня из шотландского чемпионата. А вот Рональд Куман взял меня в «Саутгемптон» (в 2015-м). Я прогрессировал, но перспективы были довольно туманны. У каждого своя судьба, свой путь. Считаю, все, что пережил – все пошло в копилку.

– В «Ливерпуле» в чем-то тоже прибавили?

– Научился агрессивной защите. То есть высокому прессингу. Стал лучше контролировать мяч, лучше читать игру, прибавилось уверенности.

– Есть две песни удивительно созвучные вашей жизни – «Viva la Vida» («Да здравствует жизнь») рок-группы Coldplay и «Dirty Old Town» («Грязный старый город», автор Эван Макколл, 1949), на мотив которой фанаты «Ливерпуля» сочинили вам настоящий гимн.

– (Улыбается.) Я вообще-то любитель ритм-н-блюза. Не ожидали?

– От вас всего можно ждать…

– (Смеется) Скажу вам так: есть песни, от которых у меня мурашки по коже. И «Viva la vida» из этого разряда.

– Она созвучна одному трудному периоду в вашей жизни, когда вы попали в больницу (в 2012 году с перитонитом) и чуть было ноги не протянули…

– Не хотелось бы затрагивать эту тему, но песня действительно для меня такая жизненная.

– А другая – «Dirty Old Town»?

– Это же класс! В клубе без отроду неделя, а уже про меня поют песню.

– Так каким будет «Ливерпуль» в этом сезоне?

– Командой, которая прессингует, делает жизнь адом для соперника. Командой, которая играет в зрелищный футбол. Если получится, будет и результат.

– А что ждать от вас?

– Такого же футбола, что в прошлом сезоне. Главная задача, как всегда, будет – сохранять сухими ворота. Только так.