Руслан Камболов: Едем играть в Глазго как хозяева

- Во вторник у команды было теоретическое занятие. Что рассказал о шотландцах Станислав Черчесов?
- Нюансы раскрывать не буду. Это наше внутреннее дело. А в общих чертах: Шотландия играет в активный футбол, на быстрых атаках. Но у нее есть свои слабости, которые мы постараемся использовать.
- Наверняка в первые пятнадцать минут на «Хэмпден Парке» вам придется выдержать стартовый натиск соперника и мощный прессинг трибун…
- Так происходит практически в любом гостевом матче. Важно побыстрее почувствовать игру, привыкнуть к атмосфере. Команда у нас достаточно опытная. Так что все будет хорошо.
- То есть британцев совсем не боитесь?
- Мы никого не боимся, но всех уважаем. На своем поле шотландцы более уверены в себе, чем в гостях. Но мы едем в Глазго сыграть с позиции хозяев. Надеюсь, у нас это получится.
- Исходя из турнирного положения, ничья в Глазго станет хорошим результатом?
- Мы на таблицу группы не смотрим. У нас задача играть максимально агрессивно. И всегда - на победу.
- В августе у «Краснодара» был очень тяжелый график. Вы провели почти все матчи. Каково ваше физическое состояние?
- Пару матчей я все же не играл. Так что была возможность восстановиться. Сейчас чувствую себя хорошо.
- В среду прошла фотосессия. Кто в сборной России самый фотогеничный?
- Это не у меня надо спрашивать. У меня фотосессии не было (улыбается).
Шотландия – Россия: как играть Черчесову на родине Маклауда Наш автор разобрал по косточкам список российских сборников и предположил, какой состав выставит Станислав Черчесов 6 сентября против Шотландии в Глазго. 04.09.2019 09:57 Футбол Мощенко Захар Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай Квартальнов и драфт. О чем говорил президент «Локомотива» перед сезоном Президент «Локомотива» ответил на вопросы журналистов. Мы собрали главное. 02.09.2019 20:23 Хоккей Костяев Иван Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это миф В новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют. 09.08.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Руслан Камболов: Едем играть в Глазго как хозяева Вызванный в сборную вместо травмированного Алексея Миранчука полузащитник «Краснодара» рассказал о подготовке к матчу с шотландцами. 04.09.2019 13:43 Футбол Григорьевская Юлия Бой продолжают одни мужики. Из россиян на US Open остались только Рублев и Медведев Открытый чемпионат США покинули все российские девушки, стартовавшие в женском одиночном разряде. В третий раунд турнира пробились лишь двое мужчин – Андрей Рублев и Даниил Медведев. 30.08.2019 15:32 Теннис Мысин Николай Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с Кихирой Если посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели. 12.07.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий «До конца матча в себя прийти не могли». Московское «Динамо» стартовало с победы Московское «Динамо» стартовало в 12-м сезоне КХЛ с победы над нижегородским «Торпедо» - 3:2. 02.09.2019 23:12 Хоккей Кузютина Елена