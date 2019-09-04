Руслан Камболов: Едем играть в Глазго как хозяева - Советский спорт
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04 сентября 2019 13:43ФутболГригорьевская Юлия

Руслан Камболов: Едем играть в Глазго как хозяева

Вызванный в сборную вместо травмированного Алексея Миранчука полузащитник «Краснодара» рассказал о подготовке к матчу с шотландцами.

- Во вторник у команды было теоретическое занятие. Что рассказал о шотландцах Станислав Черчесов?
- Нюансы раскрывать не буду. Это наше внутреннее дело. А в общих чертах: Шотландия играет в активный футбол, на быстрых атаках. Но у нее есть свои слабости, которые мы постараемся использовать.

- Наверняка в первые пятнадцать минут на «Хэмпден Парке» вам придется выдержать стартовый натиск соперника и мощный прессинг трибун…
- Так происходит практически в любом гостевом матче. Важно побыстрее почувствовать игру, привыкнуть к атмосфере. Команда у нас достаточно опытная. Так что все будет хорошо.

- То есть британцев совсем не боитесь?
- Мы никого не боимся, но всех уважаем. На своем поле шотландцы более уверены в себе, чем в гостях. Но мы едем в Глазго сыграть с позиции хозяев. Надеюсь, у нас это получится.

- Исходя из турнирного положения, ничья в Глазго станет хорошим результатом?
- Мы на таблицу группы не смотрим. У нас задача играть максимально агрессивно. И всегда - на победу.

- В августе у «Краснодара» был очень тяжелый график. Вы провели почти все матчи. Каково ваше физическое состояние?
- Пару матчей я все же не играл. Так что была возможность восстановиться. Сейчас чувствую себя хорошо.

- В среду прошла фотосессия. Кто в сборной России самый фотогеничный?
- Это не у меня надо спрашивать. У меня фотосессии не было (улыбается).

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