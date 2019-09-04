Георгий Джикия: С Оздоевым торт ели вместе

- Что представляет наибольшую загвоздку перед матчем с Шотландией и вообще, что могли бы сказать об этом сопернике?

- Мы уже проанализировали игру шотландцев – вчера у нас была небольшая теория. Если говорить о турнирной таблице, ни для кого не секрет, что это один из наших конкурентов за выход из группы. Мы спокойно готовимся к матчу, знаем, что делать.

- Как думаете, сборная России будет пытаться играть первым номером, учитывая силовую манеру Шотландии и давление трибун или более значимо сохранить ворота в неприкосновенности и уже во втором тайме забить?

- Мы знаем, как играет соперник, но будем отталкиваться от своей игры. Мы не станем играть вторым номером.

- Если почитать шотландский твиттер, фанаты этой сборной не очень верят в свою команду и говорит, что им предстоят два матча, которые их сборная крупно проиграет. Нет ли в сборной России недооценки соперника?

- Пусть тогда шотландцы за нас болеют, если они не верят в свою сборную. Мы играем на выезде и понимаем, что нам будет противостоять серьезная команда и какой стиль игры нас ждет. Никакой недооценки быть не может.

- У «Спартака» в августе был трудный график, поэтому было очень много опасений по поводу вашего и Романа Зобнина физического состояния. У игроков сборной России уже было обследование, что оно показало, и как вы себя чувствуете?

- Хорошо себя чувствую. Никаких проблем или травм нет. Это самое главное. На сто процентов готов помогать сборной. Я здесь для этого.

- Футбольная общественность активно следила за последним днем трансферного окна. В сборной России тоже следили? Были ли трансферы, которые вас удивили?

- Не скажу, что меня что-то удивило, но, конечно, я следил за новостями, которые касались моих друзей. Ташаев покинул «Спартак» и Георгий Мелкадзе. Мы с ними пообщались, пожелал ребятам удачи. Такова футбольная жизнь. За остальными трансферами особо не следил.

- А на мировой арене? Например, перейдет ли Неймар в «Барселону»?

- Неймар уже три месяца куда-то переходит.

- Россия сейчас идет на втором месте в группе. Будет ли ничья в Глазго хорошим результатом?

- Мы едем туда за победой. Нет задачи добыть ничью. Мы знаем свои возможности и что надо делать. Никакой ничьей в голове нет.

- С кем в паре чувствуете себя наиболее комфортно в сборной в центре обороны?

- Я себя прекрасно чувствую со всеми ребятами. У меня со всеми хорошие, профессиональные отношения. Как тренерский штаб решит, так и будем играть.

- То есть вам все равно, с кем из ребят выходить на поле?

- Не факт, что я сам буду играть.

- Не чувствуете себя основным защитником сборной?

- Чувствую себя игроком сборной, но решение о том, кто будет играть, принимает тренерский штаб. Будет неправильно говорить сейчас, что я выйду в матче с Шотландией.

- Вчера у Романа Зобнина родилась дочь. Поздравили его?

- Конечно. Это огромное событие для него. Нам тоже приятно, что у Ромы пополнение в семье. Самое главное, мы пожелали здоровья ребенку, и чтобы в скором времени еще было пополнение. Почему бы и нет?

- С Оздоевым торт вместе ели?

- Да. Это уже история. Мы находимся в сборной и у нас одна общая цель. Все нормально. Едем на игру и думаем только о том, что нам предстоит сделать.