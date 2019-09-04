Максим Беляев: Шотландцы сильнее Сан-Марино

- Сборная Шотландии - типичная британская команда, которая играет жестко, в высоком темпе, в основном флангами. Наверняка в пятницу будет много навесов в нашу штрафную. Мы к ним готовимся.

- А есть какое-то противоядие этим подачам с фланга?

- Конечно. Мы сейчас работаем над этим на тренировках.

- Сами готовы стать этим противоядием, если Станислав Черчесов выберет схему с тремя центральными защитниками и добавит вас к Георгию Джикии и Андрею Семенову? Для такой игры у вас хорошие физические данные.

- Все это мы узнаем только в день матча. Сейчас каких-то деталей нет смысла раскрывать. Я не думаю о том, выйду в пятницу на поле или нет. Просто стараюсь выкладываться на тренировках.

- Чем занималась команда на закрытой части тренировки?

- Наверное, потому она и была закрытой, что нельзя об этом рассказывать.

- Но ведь шотландцы вас сейчас не видят и не слышат.

- С чего вы взяли? Даже у стен есть уши, как говорится.

- На какой клуб РПЛ по стилю похожа сборная Шотландии?

- Ну и вопросы… Невозможно сравнивать. Даже думать не хочу.

- Но шотландцы сильнее Сан-Марино, которому мы наколотили девять мячей?

- Если посмотреть на результаты, то, конечно, сильнее.