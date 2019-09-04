Максим Беляев: Шотландцы сильнее Сан-Марино

- Сборная Шотландии - типичная британская команда, которая играет жестко, в высоком темпе, в основном флангами. Наверняка в пятницу будет много навесов в нашу штрафную. Мы к ним готовимся.
- А есть какое-то противоядие этим подачам с фланга?
- Конечно. Мы сейчас работаем над этим на тренировках.
- Сами готовы стать этим противоядием, если Станислав Черчесов выберет схему с тремя центральными защитниками и добавит вас к Георгию Джикии и Андрею Семенову? Для такой игры у вас хорошие физические данные.
- Все это мы узнаем только в день матча. Сейчас каких-то деталей нет смысла раскрывать. Я не думаю о том, выйду в пятницу на поле или нет. Просто стараюсь выкладываться на тренировках.
- Чем занималась команда на закрытой части тренировки?
- Наверное, потому она и была закрытой, что нельзя об этом рассказывать.
- Но ведь шотландцы вас сейчас не видят и не слышат.
- С чего вы взяли? Даже у стен есть уши, как говорится.
- На какой клуб РПЛ по стилю похожа сборная Шотландии?
- Ну и вопросы… Невозможно сравнивать. Даже думать не хочу.
- Но шотландцы сильнее Сан-Марино, которому мы наколотили девять мячей?
- Если посмотреть на результаты, то, конечно, сильнее.