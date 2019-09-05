Лев и Куман в погоне за Северной Ирландией. Все расклады перед матчами сборных

Отборочные матчи. Европа. 5-й тур
Группа А
Англия – Болгария
Косово – Чехия
Поскольку выход сборной Англии под сомнение не ставится, главная интрига тура в противостоянии косоваров и чехов. Если хозяева одолеют своего соперника, станут фаворитами в борьбе за второе место. Если нет, могут сильно отстать от Чехии, ведь в следующем туре им играть на «Уэмбли». А оказавшиеся к середине дистанции на дне таблицы болгары по итогам тура окончательно расстанутся с мечтами о выходе на чемпионат Европы.
Турнирное положение: 1. Англия – 6 очков (2 матча). 2. Чехия – 6 (3). 3. Косово – 5 (3). 4. Черногория – 2. 5. Болгария – 2.
Группа B
Сербия – Португалия
Литва – Украина
Украинцы едут в гости к аутсайдеру, чтобы практически окончательно решить все вопросы по выходу из группы. А вот в Белграде сербы поборются с засидевшимися на старте действующими чемпионами Европы. В гостях им удалось сыграть вничью, теперь очень важно добиться не меньшего результата. Тогда будет шанс сесть на хвост желто-синим.
Турнирное положение: 1. Украина – 10. 2. Люксембург – 4. 3. Сербия – 4 (3). 4. Португалия – 2 (2). 5. Литва – 1 (3).
Группа С
Германия – Голландия
Эстония – Белоруссия
Северная Ирландия набрала на старте 100% очков, но играла только против аутсайдеров. Чтобы выйти в следующий раунд ей предстоят четыре «финала» против Германии и Голландии. В ожидании этих встреч ирландцы отдыхают и могут насладиться противостоянием грандов. Им логично болеть против голландцев, так как их поражение сохранит 9-очковое преимущество. Тогда все, скорее всего, решится в очных встречах в Белфасте и Роттердаме.
Турнирное положение: 1. Северная Ирландия – 12 (4). 2. Германия – 9 (3). 3. Голландия – 3 (2). 4. Белоруссия – 0 (4). 5. Эстония – 0 (3).
Группа D
Ирландия – Швейцария
Гибралтар – Дания
За выход из группы борются Ирландия, Швейцария и Дания, и первые двое 5 сентября сойдутся в очной встрече, а значит, кто-то неизбежно потеряет очки. Это на руку датчанам, которые отстают от соперников по потерянным на два очка и едут за победой в Гибралтар.
Турнирное положение: 1. Ирландия – 10 (4). 2. Дания – 5 (3). 3. Швейцария – 4 (2). 4. Грузия – 3 (4). 5. Гибралтар – 0 (3).
Группа E
Словакия – Хорватия
Уэльс – Азербайджан
Едва ли не самая равная группа, в которой каждый может отобрать очки у каждого. За исключением Азербайджана, конечно. Венгрия, Словакия и Хорватия по потерянным очкам идут наравне, а Уэльс отстает всего на три. Поэтому здесь каждый матч как решающий. В ближайшем туре определится, кто составит пару венграм на вершине таблицы. Пока в играх претендентов на выход из группы неизменно побеждают хозяева.
Турнирное положение: 1. Венгрия – 9 (4). 2. Словакия – 6 (3). Хорватия – 6 (3). 4. Уэльс – 3 (3). 5. Азербайджан – 0 (3).
Группа F
Румыния – Испания
Норвегия – Мальта
Фарерские острова - Швеция
Испания продолжает уверенно лидировать в группе, а победа в Бухаресте, по сути, окончательно закрепит за ней статус участника Евро-2020. Для шведов это шанс вырваться на единоличное второе место, а для норвежцев – продолжить их преследование.
Турнирное положение: 1. Испания – 12. 2. Швеция – 7. 3. Румыния – 7. 4. Норвегия – 5. 5. Мальта – 3. 6. Фарерские острова – 0.
Группа G
Израиль – Северная Македония
Австрия – Латвия
Словения – Польша
Поляки выиграли все четыре матча на старте, не пропустив ни одного мяча, но впереди у них еще шесть туров, так что расслабляться не стоит. Удачный выезд в Словению практически гарантированно отсечет одного конкурента, чем наверняка воспользуются австрийцы и израильтяне, принимающие дома аутсайдеров.
Турнирное положение: 1. Польша – 12. 2. Израиль – 7. 3. Австрия – 6. 4. Словения – 5. 5. Северная Македония – 4. 6. Латвия – 0.
Группа H
Франция – Албания
Турция – Андорра
Исландия - Молдавия
Уникальная ситуация – сразу три команды делят первую строчку. С учетом того факта, что все они принимают дома андердогов, по итогам тура картина вряд ли изменится.
Турнирное положение: 1. Франция – 9. 2. Турция – 9. 3. Исландия – 9. 4. Албания – 6. 5. Молдавия – 3. 6. Андорра – 0.
Группа I
Шотландия – Россия
Кипр – Казахстан
Сан-Марино – Бельгия
По понятным причинам, в этой группе главный матч пройдет в Глазго. В случае победы россияне сбросят одного из преследователей, а если еще и киприоты упрутся дома в матче с Казахстаном, то спокойно вздохнуть подопечным Станислава Черчесова можно будет уже в первых числах сентября.
Турнирное положение: 1. Бельгия – 12. 2. Россия – 9. Казахстан – 6. 4. Шотландия – 6. 5. Кипр – 3. 6. Сан-Марино – 0.
Группа J
Финляндия – Греция
Армения – Италия
Босния и Герцеговина - Лихтенштейн
Здесь особой борьбы не предвидится. Два домашних поражения греков слишком далеко отбросили их, чтобы навязать Финляндии борьбу за второе место (первое, очевидно, за Италией). Поэтому матч в Тампере для эллинов – последний шанс сократить отставание от команды Маркку Канервы. Если финнам удастся не проиграть, выход из группы должен стать для них делом техники – Армения даже с шестью очками не выглядит серьезным конкурентом.
Турнирное положение: 1. Италия – 12. 2. Финляндия – 9. 3. Армения – 6. 4. Греция – 4. 5. Босния и Герцеговина – 4. 6. Лихтенштейн – 0.