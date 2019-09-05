Лев и Куман в погоне за Северной Ирландией. Все расклады перед матчами сборных

Отборочные матчи. Европа. 5-й тур

Группа А

Англия – Болгария

Косово – Чехия

Поскольку выход сборной Англии под сомнение не ставится, главная интрига тура в противостоянии косоваров и чехов. Если хозяева одолеют своего соперника, станут фаворитами в борьбе за второе место. Если нет, могут сильно отстать от Чехии, ведь в следующем туре им играть на «Уэмбли». А оказавшиеся к середине дистанции на дне таблицы болгары по итогам тура окончательно расстанутся с мечтами о выходе на чемпионат Европы.

Турнирное положение: 1. Англия – 6 очков (2 матча). 2. Чехия – 6 (3). 3. Косово – 5 (3). 4. Черногория – 2. 5. Болгария – 2.

Группа B

Сербия – Португалия

Литва – Украина

Украинцы едут в гости к аутсайдеру, чтобы практически окончательно решить все вопросы по выходу из группы. А вот в Белграде сербы поборются с засидевшимися на старте действующими чемпионами Европы. В гостях им удалось сыграть вничью, теперь очень важно добиться не меньшего результата. Тогда будет шанс сесть на хвост желто-синим.

Турнирное положение: 1. Украина – 10. 2. Люксембург – 4. 3. Сербия – 4 (3). 4. Португалия – 2 (2). 5. Литва – 1 (3).

Группа С

Германия – Голландия

Эстония – Белоруссия

Северная Ирландия набрала на старте 100% очков, но играла только против аутсайдеров. Чтобы выйти в следующий раунд ей предстоят четыре «финала» против Германии и Голландии. В ожидании этих встреч ирландцы отдыхают и могут насладиться противостоянием грандов. Им логично болеть против голландцев, так как их поражение сохранит 9-очковое преимущество. Тогда все, скорее всего, решится в очных встречах в Белфасте и Роттердаме.

Турнирное положение: 1. Северная Ирландия – 12 (4). 2. Германия – 9 (3). 3. Голландия – 3 (2). 4. Белоруссия – 0 (4). 5. Эстония – 0 (3).

Группа D

Ирландия – Швейцария

Гибралтар – Дания

За выход из группы борются Ирландия, Швейцария и Дания, и первые двое 5 сентября сойдутся в очной встрече, а значит, кто-то неизбежно потеряет очки. Это на руку датчанам, которые отстают от соперников по потерянным на два очка и едут за победой в Гибралтар.

Турнирное положение: 1. Ирландия – 10 (4). 2. Дания – 5 (3). 3. Швейцария – 4 (2). 4. Грузия – 3 (4). 5. Гибралтар – 0 (3).

Группа E

Словакия – Хорватия

Уэльс – Азербайджан

Едва ли не самая равная группа, в которой каждый может отобрать очки у каждого. За исключением Азербайджана, конечно. Венгрия, Словакия и Хорватия по потерянным очкам идут наравне, а Уэльс отстает всего на три. Поэтому здесь каждый матч как решающий. В ближайшем туре определится, кто составит пару венграм на вершине таблицы. Пока в играх претендентов на выход из группы неизменно побеждают хозяева.

Турнирное положение: 1. Венгрия – 9 (4). 2. Словакия – 6 (3). Хорватия – 6 (3). 4. Уэльс – 3 (3). 5. Азербайджан – 0 (3).

Группа F

Румыния – Испания

Норвегия – Мальта

Фарерские острова - Швеция

Испания продолжает уверенно лидировать в группе, а победа в Бухаресте, по сути, окончательно закрепит за ней статус участника Евро-2020. Для шведов это шанс вырваться на единоличное второе место, а для норвежцев – продолжить их преследование.

Турнирное положение: 1. Испания – 12. 2. Швеция – 7. 3. Румыния – 7. 4. Норвегия – 5. 5. Мальта – 3. 6. Фарерские острова – 0.

Группа G

Израиль – Северная Македония

Австрия – Латвия

Словения – Польша

Поляки выиграли все четыре матча на старте, не пропустив ни одного мяча, но впереди у них еще шесть туров, так что расслабляться не стоит. Удачный выезд в Словению практически гарантированно отсечет одного конкурента, чем наверняка воспользуются австрийцы и израильтяне, принимающие дома аутсайдеров.

Турнирное положение: 1. Польша – 12. 2. Израиль – 7. 3. Австрия – 6. 4. Словения – 5. 5. Северная Македония – 4. 6. Латвия – 0.

Группа H

Франция – Албания

Турция – Андорра

Исландия - Молдавия

Уникальная ситуация – сразу три команды делят первую строчку. С учетом того факта, что все они принимают дома андердогов, по итогам тура картина вряд ли изменится.

Турнирное положение: 1. Франция – 9. 2. Турция – 9. 3. Исландия – 9. 4. Албания – 6. 5. Молдавия – 3. 6. Андорра – 0.

Группа I

Шотландия – Россия

Кипр – Казахстан

Сан-Марино – Бельгия

По понятным причинам, в этой группе главный матч пройдет в Глазго. В случае победы россияне сбросят одного из преследователей, а если еще и киприоты упрутся дома в матче с Казахстаном, то спокойно вздохнуть подопечным Станислава Черчесова можно будет уже в первых числах сентября.

Турнирное положение: 1. Бельгия – 12. 2. Россия – 9. Казахстан – 6. 4. Шотландия – 6. 5. Кипр – 3. 6. Сан-Марино – 0.

Группа J

Финляндия – Греция

Армения – Италия

Босния и Герцеговина - Лихтенштейн

Здесь особой борьбы не предвидится. Два домашних поражения греков слишком далеко отбросили их, чтобы навязать Финляндии борьбу за второе место (первое, очевидно, за Италией). Поэтому матч в Тампере для эллинов – последний шанс сократить отставание от команды Маркку Канервы. Если финнам удастся не проиграть, выход из группы должен стать для них делом техники – Армения даже с шестью очками не выглядит серьезным конкурентом.

Турнирное положение: 1. Италия – 12. 2. Финляндия – 9. 3. Армения – 6. 4. Греция – 4. 5. Босния и Герцеговина – 4. 6. Лихтенштейн – 0.