Евгений Ловчев: После ЧМ-2018 нашим футболистам шотландские болельщики не страшны

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Все британские команды играют в быстрый боевой футбол и бьются до конца. Могу сказать, как будут играть шотландцы: будет много проходов по флангам, много навесов и верховой борьбы в штрафной площадке.

Немного тревожит состояние некоторых наших игроков. По последним матчам мы видим, что Зобнин или Дзюба сейчас не в лучшем состоянии. И в целом все наши ведущие команды пока выглядят не очень готовыми физически – в концовках здорово сдают. Но все же матчи сборной стоят особняком. По себе знаю, когда приезжаешь в сборную, получаешь мощный заряд энергии – это смена обстановки, другие лица, другие тренеры.

Главная звезда сборной Шотландии защитник «Ливерпуля» Робертсон. Остальные футболисты представляют клубы-середняки, и много из чемпионшипа. Но расслабляться и обольщаться не стоит: потому что уровень чемпионшипа вряд ли сильно уступает уровню нашей премьер-лиги, если вообще уступает. А за счет бойцовских качеств шотландцы компенсируют недостаток мастерства.

Я играл и в Шотландии, и в Ирландии, и в Северной Ирландии. В Белфасте мы сыграли 1:1 с североирландцами в 1971 году, это был отборочный матч чемпионата Европы. У них в составе была звезда мирового уровня Джордж Бест. Его фотографии в Белфасте мы видели на всех рекламных баннерах, куда ни посмотришь. Стояла задача его закрыть. И Реваз Дзодзуашвили с ней отлично справился.

В октябре 1972 года мы играли в Дублине уже со сборной Ирландии отборочный матч к ЧМ-1974. Выиграли 2:1, а, откровенно говоря, вымучили победу. А осенью 1974 года проиграли в Дублине сборной Ирландии 0:3 в отборе к Евро-1976, все три гола нам забил форвард «Манчестер Юнайтед» Дон Гивенс. Правда, у нас, по-моему, еще в первом тайме удалили Володю Капличного. После этого матча сняли Константина Бескова и назначили Валерия Лобановского и Олега Базилевича.

В Глазго на легендарном «Хэмпден парк» я не играл, хотя в Шотландии играл, «Спартак» как-то встречался в «Абердином». Но я прекрасно представляю обстановку на тамошних стадионах. Поэтому знаю, что ребят ждет на таком по-футбольному намоленом месте, как «Хэмпден парк». Переполненные трибуны будут гнать шотландцев вперед. Но наши ребята не дрогнут из-за поддержки трибун. Многие прошли через чемпионат мира, в «Лужниках», и на других стадионах за наших болели не хуже, чем за шотландцев в Глазго. К такой атмосфере ребята адаптировались. Да и на наших дерби – «Спартак» – ЦСКА, «Спартак» – «Зенит» – всегда мощная поддержка болельщиков и полные стадионы. Так что шумом трибун нас не испугать.

Для нас хорошим результатом в Глазго станет ничья. Дальше нас ждет домашняя игра с Казахстаном – здесь уж три очка нужно брать точно.