Станислав Черчесов: Прошлый раз в Глазго меня попросили переодеться - Советский спорт
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05 сентября 2019 18:32ФутболСергеев Иван

Станислав Черчесов: Прошлый раз в Глазго меня попросили переодеться

В пятницу на арене «Хэмпден Парк» сборная России проведет один из ключевых матчей отборочного турнира Евро-2020.

В случае победы над шотландцами наши практически гарантирует себе второе место в группе, а вот проигрывать крайне нежелательно. Главный тренер россиян назвал игру битвой за шесть очков.

«ГОЛОВИН ВСЕГДА В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ»

- Команда прибыла в Шотландию в среду, а в четверг опробовала газон. Как оцениваете состояние игроков?
- С учетом сбора в Новогорске мы получили несколько дней для оценки ситуации. В среду состояние было хорошим. Во время предыгровой тренировки - еще лучше. Все идет своим чередом. Нет повреждений, травм, все игроки занимаются в общей группе. Это, безусловно, радует.

- У новичков сборной Зелимхана Бакаева, Николая Комличенко и Вячеслава Караваева есть шанс выйти на поле против шотландцев? Или они приглашены с прицелом на следующий матч - 9 сентября в Калининграде с Казахстаном?
- Мой опыт подсказывает, что новым игрокам требуется время для того, чтобы обжиться в команде, почувствовать себя своими. Комличенко и Бакаев проходят с нами второй подряд сбор. Поэтому им проще, чем Караваеву, который в июне не вызывался. Но сейчас за каждым игроком внимательно следим, делаем выводы. Шанс есть у всех. Другое дело, что в пятницу нас ждет отнюдь не рядовая игра. Надо тщательно подумать, кто готов на сто процентов именно сейчас и способен обеспечить результат.

- Александр Головин наверняка прибыл из «Монако» не в лучшем настроении. Его команда опять провалила старт чемпионата. Он уже успел переключиться на сборную?
- Головин всегда в хорошем состоянии. В «Монако» его пробовали на разных позициях, физически Саша готов. А результаты клуба меня лично волнуют мало. Важнее, как Головин играет. А играет он отлично. Нас устраивает.

«ПРИ ЛЮБОМ ИСХОДЕ В РОЗЫГРЫШЕ ОСТАНУТСЯ 15 ОЧКОВ»

- Что значит «не рядовая игра»?
- Ну не каждый же день мы против шотландцев играем. Все же понятно - достаточно заглянуть в таблицу. Нас ждет матч за шесть очков. Другое дело, что при любом исходе останутся еще пять игр. То есть в запасе будет 15 потенциальных очков. Просто не хочется потом заниматься арифметикой. Лучше делать результат здесь и сейчас.

- Вы выходили на поле против шотландцев в Глазго в отборочному турнире Евро-1996. Чем запомнился тот матч, завершившийся со счетом 1:1?
- Хорошо помню ту игру. Перед началом меня попросили поменять вратарский свитер, потому что по цвету он совпадал с экипировкой судьи.

- Полузащитник сборной России Руслан Камболов, которого вы вызвали на место травмированного Алексея Миранчука, сказал, что в Глазго команда собирается играть с позиции силы, как будто хозяева поля - мы, а не шотландцы. Так оно и есть?
- Думаю, Камболов имел в виду, что если хочешь добиться успеха, надо верить в свои силы. А мы очень хотим. Когда защищаешь цвета флага, по-другому не бывает.

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