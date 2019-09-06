Спартак Гогниев: Больше всего в Осетии хотели попасть на ЦСКА

Бывший форвард ЦСКА, а ныне главный тренер «Алании» поделился ожиданиями от предстоящей в конце сентября дуэли осетинского клуба с армейцами в 1/16 финала.

«О МАТЧАХ ПФЛ ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ»

– «Алании» при жеребьевке могли выпасть только топ-клубы из первой корзины. ЦСКА с учетом вашего прошлого стоял особняком?

– ЦСКА – особенный клуб не только для меня, но и для всей республики. Очень много осетин играли и работали в этом клубе, люди болеют и поддерживают именно армейцев. Наш большой друг Алан Дзагоев сейчас в ЦСКА… Поэтому, конечно, все довольны. Кстати, перед жеребьевкой в интернете проводили голосование на тему потенциального соперника в 1/16 финала – и большинство поклонников «Алании» отдали предпочтение ЦСКА.

– С учетом такого ажиотажа можете назвать предстоящий в конце сентября матч главным в вашей девятимесячной тренерской карьере?

– Нет, так сказать не могу. Для меня каждый матч – главный. До ЦСКА нам предстоит провести еще три игры ПФЛ, которые не менее важны.

– Сложно поверить.

– Понятно, что очень интересно проверить себя на фоне ЦСКА. Увидеть, насколько мы дееспособны. Любому клубу из низшего дивизиона приятно сыграть с таким соперником, каждый наш футболист будет пытаться проявить себя. Но это же не означает, что матчи чемпионата менее важны.

«ТЕАТР НА СКАМЕЙКЕ НИКОГДА НЕ УСТРАИВАЮ»

– Предпочли бы сыграть с полуосновным составом армейцев или со всеми главными звездами команды?

– Как будет – так и будет. У ЦСКА и в числе ближайших резервистов хватает отличных мастеров. Не забывайте, команда практически каждый год играет в Лиге чемпионов. Действительно, некоторым лидерам могут дать продышаться и отдохнуть в Кубке, но приедут-то армейцы во Владикавказ в любом случае побеждать.

– Шансы у «Алании» есть?

– Не люблю много говорить. Нужно много делать. Я знаю, что моя команда выйдет играть в футбол. Посмотрим, что из этого получится.

– Игроком вы были импульсивным, эмоциональным, часто делали громкие заявления. Кажется, тренерская профессия вас изменила.

– Просто по-другому смотришь на любую ситуацию. Тренер же несет ответственность за коллектив, поэтому должен давать обдуманные комментарии, тогда как игрок может говорить и за себя. Но еще раз повторю: говорить-то можно все, что угодно, а главное все равно – делать.

– Прежний Спартак Гогниев из-за несправедливости мог на поле рвать и метать. В тренерском костюме ведете себя спокойнее?

– Театр не устраиваю точно. Как складывается матч, так себя и веду. Но у меня есть четкое понимание, что играют на поле футболисты, а ты можешь только вносить коррективы.

«ВЛАДИКАВКАЗ ЖДЕТ ДЗАГОЕВА КАК ИГРОКА И ДРУГА»

– Перед матчем с ЦСКА будете спать спокойно?

– И не только перед этой игрой я буду спать спокойно, но и перед любой другой. Что мне переживать? Да, волнительно проверить себя, своих ребят. Но мы только рады таким гостям.

– Много ваших бывших одноклубников по ЦСКА сейчас работают в структуре клуба. Наверняка же пошли какие-то взаимные подколы по поводу предстоящей игры.

– В чатах для бывших армейцев я не состою, но, конечно, с ребятами общаемся. И все-таки это личные моменты, которые озвучивать не готов.

– Но какая-то особая реакция была?

– Очевидно, такие моменты всегда обсуждаются. С тем же Дзагоевым поговорили на этот счет. Как всегда, в теплом и дружеском формате. Но опять же – это личное.

– Говорят, именно к этому матчу Алан вернется в строй, что делает матч для Северной Осетии еще более особенным.

– Да, он давно лечится, и мы все желаем ему восстановиться полностью и заиграть на своем уровне. А дома мы его всегда ждем. Как футболиста и как друга.

– За билетами будет настоящая охота. Спустя сутки после жеребьевки вам телефон еще не оборвали?

– Есть звонки, но настоящий ажиотаж, думаю, поднимется ближе к матчу. Все-таки еще 20 дней ждать. Вот где-то за неделю до игры звонков по поводу билетов будет уже шквал.