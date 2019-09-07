Евгений Ловчев: Россия показала блестящий футбол

Все молодцы, но особенно отметил бы Дзюбу, Головина и Жиркова. С Головиным наша полузащита выглядит совсем по-другому. Он не только огромный объем работы проделывает, но постоянно старается обострять. Зобнин и Оздоев больше играют поперек, а Александр в каждом моменте старается обострять. Так играют в Европе. Головин – красавец!

Второй тайм в исполнении нашей сборной получился временами просто блестящим. Могли и должны были забивать больше. Немного спокойствия на хватало в завершении. В концовке отошли назад, потому что шотландцы активизировались, терять им было нечего. Но радует, что не играли на отбой, а ловили шотландцев на контратаках могли забить.

В последних матчах чемпионата Дзюба и тот же Зобнин выглядели не очень хорошо. Это вызывало определенную тревогу, но атмосфера сборной действует положительно. И надо сказать, что после чемпионата мира игроки поверили в себя. Команда у нас сложилась. Россия показала блестящий футбол!

Я отправил эсэмэску Станиславу Черчесову в день его рождения. Он ответил: «Спасибо. Очень приятно. Работаем». Результат этой работы этой работы мы увидели в Глазго.