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08 сентября 2019 12:07ФутболМощенко Захар

Черчесов учит привыкать к хорошему

Сборная России, которой в понедельник играть в Калининграде с Казахстаном, возможно, скучна своей предсказуемостью, и это лучше «сюрпризов» прошлых лет, вгонявших в страну в депрессию и самоуничтожение.

АФОРИЗМЫ САЛАМЫЧА

…А ведь на десятой минуте гостевого матча с шотландцами могло показаться, что очередной неприятный сюрприз готов обрушиться на головы российских болельщиков. Тогда, напомним, неожиданная ошибка Гилерме, не сумевшего справиться с не самым опасным кроссом от левой бровки, привела к тому, чего мы больше всего опасались перед выездом в Глазго - к быстрому голу в наши ворота.

Главный тренер россиян Станислав Черчесов потом даст разные характеристики неудачному дебюту. Речь пойдет и о вальяжности наших, и о сумбуре, из-за которого поначалу было непонятно, во что вообще играет команда в белой форме.

С первым тезисом Станислава Саламовича – о вальяжности, – наверное, все-таки можно поспорить: вряд ли молодые (по большей части) и не самые искушенные игроки сборной России позволили себе выйти на газон «Хэмпден Парка» с чувством превосходства над соперником. Даже воспитаннику детской спортшколы известно, что Британия подобного отношения к своим представителям не прощает.

А вот сумбур действительно имел место примерно до середины первого тайма. И причин ему несколько. Среди них - разная степень загруженности в клубах (вспоминаем сумасшедший августовский график спартаковцев Георгия Джикии и Романа Зобнина) и вероятный психологический дискомфорт отдельных игроков после неудач в РПЛ. Не исключено, кстати, что осечка Гилерме стала отголоском или, если хотите, продолжением недавнего матча с «Ростовом», в котором русский бразилец пропустил два мяча…

И ведь не зря в последнее время коллекция афоризмов Черчесова пополнилась еще одной фразой. О том, что Саламыч больше чувствует себя не тренером, а менеджером. Времени, мол, на подготовку в ходе сезона так мало, что речь о реализации тактических задумок вести глупо. Что остается в такой ситуации? Правильно: собрать состав из проверенных, давно притертых друг к другу блоков, разумеется, учитывая физическое состояние каждого элемента.

ВРЕМЯ ЧАЛОВА ЕЩЕ ПРИДЕТ

Вот именно поэтому (не сочтите за похвальбу!) наше издание за несколько дней до игры в Глазго со стопроцентной точностью предсказала стартовый состав сборной России. Хотя, вроде бы вопросы имелись.

Джикия вымотан суровым августом, а уровень мастерства Андрея Семенова вызывает сомнения? О’кей. Зато это вполне сыгранный дуэт, что для центральных защитников, как говаривал вождь мирового пролетариата, архиважно.

Зобнина в опорной зоне не хватит на весь матч? Пусть пашет, сколько сможет, а подхватить падающее знамя всегда готов Дмитрий Баринов, которому, как ни крути, в силу молодости пока все же немного недостает опыта столь ответственных матчей.

На левом фланге полузащиты против быстроногих «горцев» не сдюжит 36-летний Юрий Жирков? А разве гуманно и дальновидно со стороны Черчесова было бы бросать в шотландское пекло с первых минут Дениса Черышева, которому хорошо бы со своими болячками поскорее разобраться и в «Валенсии» на постоянной основе заиграть?..

Определение стартового состава штабом Черчесова – процентов на девяносто работа бесперебойного и перемалывающего миллионы гигабайт информации компьютера, не поддающегося эмоциям, и лишь на десять процентов – интуиция и знание внутренней кухни, психологического состояния игроков на данный момент. Из этой оперы – набившая оскомину эпопея с Игорем Денисовым. Или расцветающая сейчас буйным цветом история с Федором Чаловым.

Да успокойтесь! Без Денисова прекрасно обошлись на домашнем чемпионате мира. И время Чалова, поверьте, обязательно придет. Просто позже.

…Даже не сомневаемся, что в пятницу, когда Шотлания повела 1:0, в России нашлись те, кто, радостно потирая ладони, виртуально обращался к Черчесову: «Ну что, Саламыч, облажался со своим Гилерме?». И ведь действительно вратарские кандидатуры уверенно играющего в последних матчах Андрея Лунева и переживающего вторую молодость в «Сочи» Сослана Джанаева смотрелись достаточно перспективно. Но Черчесов – разумеется, при помощи Гинтараса Стауче – из крайности в крайность бросаться не стал: место Гилерме в основе для него сомнению не подлежит. И в итоге оказался прав – раз сборная добыла важнейшую волевую победу, а голкипер больше не пропустил.

СПАСИБО «ЗЕНИТУ» И СЕМАКУ ЗА ЖИРКОВА

Не станем спорить: соперник сам оказался птицей совсем не того полета, чтобы развить шальной успех стартового отрезка и доставить россиянам максимум проблем на протяжении всех 90 минут. Но даже таких посредственных шотландцев, главная звезда и капитан которых Эндрю Робертсон из «Ливерпуля» запомнился разве что голевым пасом… Артему Дзюбе в конце первого тайма, нужно было осадить, переориентировать на тяжкий труд у своих ворот и лишить в концовке даже намека на спасение. Российская сборная со всеми этими задачами справилась деловито и уверенно.

Привычно хорош был на своей бровке Марио Фернандес, как раз и «проглотивший» Робертсона. Слаженным дуэтом выступили Дзюба с Александром Головиным, причем их взаимодействие отнюдь не ограничивалось навесами второго в расчете на внушительную антропометрию первого. Держал ярко отпечатанную в «Ростове» марку Алексей Ионов, которого ничуть не смущало отсутствие на переднем краю атаки Элдора Шомуродова и который изумительным перехватом в центре поля и точнейшим пасом вразрез начал атаку, приведшую к победному голу.

Но всех партнеров по сборной, безусловно, затмил Жирков. Наверное, отдельное спасибо следует сказать боссам «Зенита», в межсезонье решившим проблему левого защитника в клубе покупкой Дугласа Сантоса и, таким образом, освободившим Юрия от исполнения этих весьма трудоемких обязанностей. Благодарность и Сергею Семаку – за то, что не усадил Жиркова на скамейку, что было вероятно при наличии в «Зените» неплохого выбора фланговых полузащитников (Олег Шатов, Алексей Сутормин, универсалы Александр Ерохин и Далер Кузяев) и при постоянном использовании на этой бровке Себастьяна Дриусси.

ПОРЯДОК 11 РАБОТЯГ МОЖЕТ ПОБИТЬ КЛАСС

Как итог – Жирков на старте нынешнего сезона просто летал на крыльях в матчах за клуб и, на радость Черчесову и болельщикам сборной, скопировал это свое рвение и настрой на игру национальной команды. Многие, наверное, к середине второго тайма с опаской стали ждать момента, когда заслуженный ветеран, устав феерить, отправится на замену. Да где там! Юрий в свои 36 отпахал все 90 минут, а после финального свистка, смущенно улыбнувшись в ответ на вопрос, как ему удается сохранять такую потрясающую форму, лишь обронил: «Секрет…».

Для некоторых по-прежнему остается секретом, неразгаданной тайной, чем же берет эта черчесовская сборная. Разумеется, не высочайшим классом и индивидуальным мастерством – нынешний состав в этом плане и рядом не стоял со сборниками образца Евро-2008, не говоря уже о звездном составе конца 1990-х. В котором, кстати, присутствовал и сам Станислав Саламович.

Нет, нынешняя сборная – это команда работяг, которые просто прониклись философией своего тренера. И выходят на поле с запредельной самоотдачей и страстью, ни на секунду не забывая о том, что футбол – командный вид спорта. А значит, порядок 11 трудоголиков на поле вполне способен побить класс звезд.

А если еще на твоей стороне и удача… В минувшую пятницу мы в этом убедились, когда за несколько часов до матча в Глазго сборная Казахстана потеряла очки на Кипре (1:1). Отрыв россиян от преследователей в группе увеличился с трех до пяти очков. И если наши в понедельник в Калининграде победят все тот же Казахстан, а поникшая Шотландия не выиграет дома у лидирующей в группе Бельгии, то российский гандикап возрастет и вовсе до «+8»!

Когда такое было, чтобы Россия столь уверенно проходила квалификацию к крупнейшим турнирам? Может, попробуем уже привыкнуть к хорошему и не искать во всем негатив?

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