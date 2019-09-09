Лучшие покупатели – «Бавария» и «Тоттенхэм», а «МЮ» – образец бездарности - Советский спорт
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09 сентября 2019 20:26ФутболЗибрак Артем

Лучшие покупатели – «Бавария» и «Тоттенхэм», а «МЮ» – образец бездарности

Мюнхенцы и «шпоры» собрали нынешние составы дешевле, чем за половину их стоимости, а «красные дьяволы» единственные среди грандов переплатили.

Исторический рекорд «горожан»

Прошедшим летом «Манчестер Сити» вложил в усиление команды 168 млн евро, в результате чего первым в истории перешагнул рубеж в 1 млрд, потраченный на комплектование состава на сезон. Заинтересовавшись данным фактом, CIES Football Observatory посчитал аналогичные показатели для всех клубов элитных дивизионов в топ-5 европейских лиг.

Мы пошли немного дальше – соотнесли для 20 самых потратившихся клубов стоимости их нынешних составов с затратами на их «сборку» и определили самые эффективные (и неэффективные) клубы ведущей пятерки.

Оговоримся, что стоимость отдельного футболиста может не отражать напрямую уровень его мастерства и количество пользы, которую он приносит команде на поле и за ее пределами. Например, Джанлуиджи Буффон, согласно transfermarkt, оценивается всего в 1 млн евро, потому что на цену игрока влияют возраст, длительность контракта, наличие спроса и другие факторы.

Тем не менее, нельзя не заметить, что в подавляющем большинстве случаев общая стоимость команды релевантна занимаемой ею позиции по итогам чемпионата. Так, чемпионами своих стран в минувшем сезоне стали «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Барселона», «Бавария» и «Ювентус», чьи составы оцениваются как самые дорогие в своих лигах.

Косвенно эту концепцию подтверждает «закон Шиманского» – экономиста в области спорта. Согласно его утверждению, расходы на зарплаты объясняют около 90% вариаций в положении клуба в лиге в течение долгосрочного периода. Зарплаты, конечно, напрямую не соотносятся с трансферными расходами (например, воспитанники клубам не стоят вообще ни цента), однако в условиях большой выборки эти показатели по большей части коррелируют друг с другом.

«Боруссия» тратит чуть меньше «Баварии»

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Ни для кого не стало сюрпризом, что среди 20 наиболее вложившихся в комплектование команд восемь (40%) представляют самый богатых в Европе чемпионат – АПЛ. Примеру и серию А представляют по четыре клуба (по 20%), а бундеслигу и лигу 1 – по два (по 10%). При этом оба представителя чемпионата Германии – «Бавария» и «Боруссия» Д – в топ-5 по успешности вложений.

Особенно впечатляет результат мюнхенского клуба, занимающего по сумме трат на состав всего 15-е место (352 млн). В условиях финансового фэйр-плей не будет большим преувеличением назвать футболистов активами клубов. Так вот у баварцев каждый евро, вложенный в такие активы на трансферном рынке, превращается в 2,4 евро. Справедливости ради отметим лишь, что входит в эту стоимость и арендованный у «Барселоны» за 8,5 млн Филипе Коутинью, чей контракт клуб может выкупить по окончании сезона.

«Баварию», как и любого гегемона, в Германии ненавидят болельщики многих клубов. В первую очередь за любовь собирать под своим флагом всех лучших футболистов бундеслиги, выдергивая их у конкурентов. Считается, что такую трансферную политику клуб может позволить себе потому, что имеет солидное финансовое преимущество над соперниками. Однако в сумме мюнхенцы потратили на комплектацию состава всего на 31 млн больше, чем «Боруссия». То есть их трансферный бюджет всего на 10% больше, чем у главного конкурента по чемпионской гонке.

«Барселоне» делает результат академия

На те же 515 млн в «плюсе» и «Тоттенхэм», вложивший в своих игроков 465 млн (1 вложенный евро конвертируется в 2,1 евро стоимости состава). Таким образом, лондонцы, как и «Бавария», затратили на усиление состава менее половины суммы, в которую он теперь оценивается.

Отличные показатели у «Барселоны», добравшей на поле «лишние» 452 млн. В первую очередь успех сине-гранатовых связан с мощной работой академии, подарившей миру Лео Месси (оценивается в 150 млн), Серхио Бускетса, Серхи Роберто (по 50 млн) и Карлеса Аленью (30 млн).

Также в пятерку входит «Ливерпуль», потративший на выигравший Лигу чемпионов состав менее 650 млн (7-й показатель в Европе). Зато ростер мерсисайдцев дороже на 425 млн. Любопытно, что оба наиболее эффективных английских клуба – «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» – ни выигрывали АПЛ со дня его основания, зато участвовали в последнем финале Лиги чемпионов. Для сравнения, «Манчестер Сити» ни разу не играл в решающем матче главного клубного европейского турнира, зато регулярно побеждает в АПЛ.

«Наполи» тратит эффективнее «Ювентуса»

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В серии А наибольшую эффективность демонстрирует главный преследователь «Ювентуса» «Наполи» – «плюс» 301 млн на 325 млн вложенных средств. На этом фоне удивительно выглядит сам главный гегемон (восемь чемпионских титулов подряд) и любитель свободных агентов (Джанлуиджи Буффон, Адриен Рабьо, Аарон Рэмзи, Эмре Джан и Сами Хедира) – всего «плюс» 145 млн на 719 млн инвестиций.

Причина – в старости команды. Девять футболистов «старой синьоры» (никогда прозвище еще не было так актуально) перешагнули 30-летний рубеж: Буффон (41 год), Джорджо Кьеллини (35), Криштиану Роналду (34), Марио Манджукич (33), Хедира, Блез Матюиди, Леонардо Бонуччи (по 32), Гонсалу Игуаин и Хуан Куадрадо (по 31).) Средний возраст команды составляет 28,8 года. В топ-5 лиг Европы старше только «Эйбар» (29,8).

Зато «Юве» за последние девять лет заработал на продажах своих футболистов под 800 млн – больше только у «Монако» и «Челси».

Обращает на себя внимание и разница в работе на трансферном рынке двух миланских клубов. Россонери потратили на 44 млн больше, чем нерадзурри, а по стоимости состава уступают на 25 млн. Не говоря уж о том, что в нынешнем сезоне «Интер» считается едва ли не основным конкурентом «Юве» в борьбе за скудетто, а перспективы «Милана» финишировать хотя бы в зоне Лиги чемпионов выглядят весьма сомнительно.

«МЮ» потратил на игроков больше, чем они заслужили

Худшая эффективность среди европейских грантов у «Манчестер Юнайтед», собравшего состав за 751 млн евро (четвертый показатель в Европе и второй – в АПЛ). «Красные дьяволы» оказались единственным клубом из нашего рейтинга, имеющим отрицательный баланс («минус» 35 млн).

Другой пример неудачных закупок – «Монако», потративший всего на 4 млн меньше, чем «Бавария». Но где «Бавария» и где – «Монако»? За последние девять лет монегаски продали футболистов более чем на 1 млрд и с огромным отрывом стали первыми по этому показателю. Высокие доходы с продаж позволяли вкладывать большие средства в новых игроков. Однако в какой-то момент в клубе разучились угадывать с новобранцами. Как следствие – провальный прошлый сезон и столь же бездарный старт текущего. В сумме нынешний состав стоит всего на 11 млн больше, чем было в него вложено.

Из клубов, не относящихся к европейским грандам, выделяется «Эвертон», потративший 486 млн. Это больше, чем «Тоттенхэм», «Бавария» или «Боруссия». У «ирисок» выхлоп также на уровне статистической погрешности – жалкие «плюс» 22 млн.

РАЗНИЦА МЕЖДУ СТОИМОСТЬЮ СОСТАВА И СТОИМОСТЬЮ ЕГО КОМПЛЕКТОВАНИЯ

Клуб

Страна

Траты на состав, млн евро

Стоимость состава, млн евро

Разница, млн евро

1-2. Бавария

Германия

352

867

+515

1-2. Тоттенхэм

Англия

465

980

+515

3. Барселона

Испания

697

1149

+452

4. Ливерпуль

Англия

639

1066

+425

5. Боруссия Д

Германия

321

634

+313

6. Наполи

Италия

325

626

+301

7. Реал

Испания

902

1184

+282

8. Атлетико

Испания

550

819

+269

9. Ман Сити

Англия

1014

1262

+248

10. Челси

Англия

561

775

+ 214

11. Валенсия

Испания

266

467

+201

12. Интер

Италия

364

536

+ 172

13. Ювентус

Италия

719

864

+145

14. ПСЖ

Франция

913

1054

+141

15. Арсенал

Англия

498

634

+ 136

16. Милан

Италия

408

511

+103

17. Лестер

Англия

312

381

+69

18. Эвертон

Англия

486

508

+22

19. Монако

Франция

348

359

+11

20. МЮ

Англия

751

716

-35

ТОП-10 КЛУБОВ ЕВРОПЫ ПО ТРАТАМ НА СОСТАВ

Клуб

Страна

Сумма трат, млн евро

1. Ман Сити

Англия

1014

2. ПСЖ

Франция

913

3. Реал

Испания

902

4. МЮ

Англия

751

5. Ювентус

Италия

719

6. Барселона

Испания

697

7. Ливерпуль

Англия

639

8. Челси

Англия

561

9. Атлетико

Испания

550

10. Арсенал

Англия

498

ТОП-10 КЛУБОВ ЕВРОПЫ ПО ДОХОДАМ С ТРАНСФЕРОВ ЛЕТА-2010

Клуб

Страна

Сумма доходов, млн евро

1. Монако

Франция

1029

2. Челси

Англия

868

3. Ювентус

Италия

787

4. Бенфика

Португалия

780

5. Реал

Испания

763

6. Атлетико»

Испания

754

7-8. Рома

Италия

726

7-8. Барселона

Испания

726

9. Ливерпуль

Англия

716

10. Боруссия Д

Германия

678

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