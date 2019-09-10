Черчесов повторил серию Слуцкого, Романцева и Садырина

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По пять побед подряд россияне также одерживали в 1992-1993 годах, а также в 1999-м и 2015-м. Ну а рекорд был установлен в 1995-1996 годах, когда команда Олега Романцева выиграла 12 встреч кряду. Основным вратарем в той сборной, кстати, был Станислав Черчесов. Побить романцевский результат уже в качестве главного тренера он сможет только в следующем году. Ведь в 2019-м подопечным Черчесова осталось провести четыре игры. То есть, победная серия в этом году не превысит 9 матчей. А оборваться может, как и в 1996-м, на… бельгийцах.

Самые продолжительные победные серии в истории сборной России