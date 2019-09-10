Равнение на Жиркова, Дзюбу и Марио. Как проявили себя игроки сборной

ВРАТАРЬ

ГИЛЕРМЕ - 5,5

Голкипер, пользующийся практически безграничным доверием тренерского штаба Станислава Черчесова и вытеснивший с поста номер один Андрея Лунева, начал двухматчевую серию с серьезной ошибки, которая стоила команде пропущенного гола. Справедливости ради отметим, что в том эпизоде намертво поймать мяч, выскользнувший из-за маячивших перед вратарем Георгия Джикии и кого-то из нападающих шотландцев, было действительно непросто. Тем не менее, эта оплошность не выбила вратаря «Локо» из колеи, и оставшиеся 80 минут матча в Глазго он провел спокойно и уверенно.

В поединке с Казахстаном особой работы у Гилерме не было: соперник нанес по его воротам лишь четыре удара, из которых два пришлись мимо, один был заблокирован, и лишь однажды русскому бразильцу пришлось вступить в игру. Ноль пропущенных в матчах с соперниками подобного уровня на своем поле – ожидаемый стандарт для любого голкипера.

ЗАЩИТА

ФЕРНАНДЕС - 7,5

С момента получения российского паспорта наш Марио был, есть и наверняка останется одним из ключевых игроков сборной. Нельзя сказать, что в Глазго и Калининграде армеец по-настоящему феерил, но свой «творческий минимум» очередной раз продемонстрировал. В матче с Шотландией на его фланге оказался, пожалуй, самый звездный футболист британской сборной – левый защитник Эндрю Робертсон из «Ливерпуля». Фернандес, даже не поперхнувшись, «проглотил» его вместе с капитанской повязкой.

Против Казахстана, который умело создавал плотность на своей половине поля не только в центре, но и на флангах, защитник ЦСКА находил способы, чтобы проникнуть в чужую штрафную и помочь партнерам создать голевые моменты. Запомнилась, например, его скидка грудью Александру Головину под удар, который, к сожалению, получился неточным. Ну а победный гол Марио дружно заставил всю страну вспомнить четвертьфинал ЧМ-2018 с Хорватией. Тогда ему на голову навесил Алан Дзагоев, теперь - Головин.

СЕМЕНОВ - 6,5

Вопреки тревожным ожиданиям многих специалистов, центральный защитник «Ахмата» не стал слабым звеном в обороне сборной в Глазго. Более того, если верить статистике, его итоговый индекс полезности уступил лишь показателям Артема Дзюбы, Юрия Жиркова и Алексея Ионова. Четыре из шести выигранных верховых дуэлей, два успешных единоборства внизу из двух, три перехвата, ни одного (!) фола, один заблокированный удар и один заработанный на себе фол соперника, девять точных длинных передач из десяти – согласитесь, вполне приличные цифры для игрока центра обороны.

В матче с Казахстаном Андрей Семенов по статистике и вовсе стал третьим, пропустив вперед лишь Фернандеса и Головина. Конечно, аналогичные показатели против далеко не самого топового соперника не должны вводить в заблуждение, но то, что Семенов обе игры был спокоен, как удав, и не допустил ни одного серьезного просчета – это факт.

ДЖИКИЯ - 5,5

А вот напарник Семенова по центру обороны почему-то выглядел непривычно нервным против шотландцев. Возможно, потому, что еще в середине первого тайма Георгию Джикии крепко досталось от нападающего хозяев Оливера Макберни. А еще раньше случился тот самый гол, невольным соучастником которого стал Георгий. Чтобы оправиться от психологического, а затем и болезненного физического удара, потребовалось некоторое время. И по некоторым показателям (лишь два успешных верховых единоборства из восьми, все пять проигранных дуэлей внизу, четыре фола, всего четыре точные дальние передачи из 11) капитан «Спартака» заметно уступил тому же Семенову.

Матч с Казахстаном несколько выправил общее впечатление от игры Джикии в этой мини-серии. Но не будем также забывать, что Георгий приехал в сборную после бешеного графика, в котором красно-белые прожили август, и эти девять проведенных за месяц матчей не могли не сказаться на его действиях.

КУДРЯШОВ - 6,0

Понятно, что играть на одном фланге с тем Юрием Жирковым, которого мы имеем счастье наблюдать сейчас, – одно удовольствие. Но надо же и самому, как говорится, держать марку. У защитника «Сочи» это получилось.

Самое интересное, что доказательство важности Федора Кудряшова в нынешней системе игры российской сборной получилось от противного. В матче с Казахстаном Черчесов провел ротацию на трех позициях, и Федор стал одним из ее участников, что повлекло за собой тактические перестановки. Получивший место в основе Денис Черышев занял позицию левого вингера, а Жирков сместился в глубину, заполнив вакансию Кудряшова. Первый тайм наглядно показал, что ничего путного из этого не вышло. В начале второго Черчесов вернулся к привычной расстановке на левой бровке, и все сразу заработало. Кудряшов добавил свежей агрессии на фланге, полностью освободив Жиркова для созидательных действий. В итоге важнейшая победа была добыта при непосредственном участии недавнего новобранца «Сочи».

ОПОРНАЯ ЗОНА

ОЗДОЕВ - 6,0

Сразу следует оговориться, что Магомеду Оздоеву в «Зените» созданы куда более комфортные условия, чтобы проявлять себя. Действуя в связке с Вильмаром Барриосом, выжигающим центр поля и его окрестности, россиянин получает значительно больше времени и свободы для созидательных действий. И фактически исполняет в клубе роль «ложной десятки», деля ее примерно поровну с почувствовавшим вкус к подыгрышу Дзюбой. Впрочем, Артем все-таки по позиции чаще находится в линии атаки, в том числе и на флангах, тогда как Оздоев максимально сглаживает для сине-бело-голубых отсутствие ярко выраженного плеймейкера.

В сборной дела обстоят совершенно иначе. Здесь опорник – и швец (не сочтите за призыв к Черчесову обратить внимание на хавбека «Ахмата» Антона Швеца!), и жнец, и на всех инструментах игрец. Обязанности таскать рояль никто не отменял, но при этом желательно и самому на нем что-нибудь сбацать – и не только собачий вальс. Против шотландцев у Оздоева в связке с Романом Зобниным получалось неплохо – опять же за исключением стартовых 20 минут, когда вся наша сборная пребывала в ступоре. Оба успевали и чужие атаки разрушать, и свои поддержать. Оздоев даже мог забить, но мяч после его дальнего удара и рикошета лишь погладил штангу с внешней стороны.

С Казахстаном же было сложнее – здесь четыре полузащитника соперника создавали вторую – переднюю – линию обороны, которая мало чем уступала по «бетонности» первой. Нужны были нестандартные ходы, а Оздоеву полтора тайма приходилось налаживать взаимопонимание с Ильзатом Ахметовым, вышедшим вместо Зобнина.

ЗОБНИН - 5,5

Спартаковского опорника многие не ждали увидеть в стартовом составе сборной уже в Глазго, держа в уме его энергетические потери в конвейерных играх за клуб в августе. Тем не менее, Черчесов принял правильное решение, выставив Зобнина именно на матч с Шотландией. Сыгранность Романа с Оздоевым в данном случае была важнейшим фактором, равно как и то, что за пять дней после поединка красно-белых с «Зенитом» в РПЛ у полузащитника была возможность восстановить силы. Зобнина хватило на полтора тайма, но еще при нем команда добилась победного результата и без особых проблем удержала его до финального свистка.

В поединке с теоретически более слабым Казахстаном (хотя турнирная таблица нашей отборочной группы свидетельствует об обратном) тренерский штаб попробовал обойтись без спартаковского «пахаря». Вышло так себе, и в середине второго тайма Зобнин вернулся на поле. Не сказать, что он сыграл какую-то ключевую роль, но, как объяснил Черчесов, это дало возможность крайним защитникам подниматься более высоко, поскольку теперь они чувствовали подстраховку. Победный мяч был забит уже в присутствии Романа, значит, замену можно назвать сработавшей.

АХМЕТОВ - 5,5

Армеец успел принять участие в обоих матчах микросерии. В Глазго вышел вместо Головина на 89-й минуте, а на 90-й получил желтую карточку. Впрочем, победе сборной это не помешало. Встречу с Казахстаном Ахметов в силу описанных чуть выше причин начал с первых минут. Вынужденная мера редко бывает на сто процентов эффективной. Ильзату приходилось много сил тратить на то, чтобы просто сохранить мяч для своей команды или быстро вернуть над ним контроль. В таких условиях на креативные действия в развитии атак времени почти не оставалось. Оба наших опорника - он и Оздоев - пытались найти свободное пространство между двумя оборонительными линиями соперника, но эти зоны почти сразу заполнялись казахстанскими футболистами, дисциплинированно выполнявшими установку своего наставника Михала Билека. В итоге взять под контроль центр поля хозяевам удалось лишь в концовке, когда соперник всей командой отошел назад и стал удерживать нулевую ничью. Но Ахметова к тому моменту уже заменили.

БАРИНОВ - 5,5

Вызывавшее опасения физическое состояние Зобнина давало повод рассматривать кандидатуру полузащитника «Локомотива» как альтернативный вариант в обеих встречах россиян. Но в итоге Черчесов ни в Глазго, ни в Калининграде Дмитрия Баринова с первых минут не выпустил, продолжая придерживаться одного из своих тренерских постулатов о постепенности и плавности перехода любого игрока к новому статусу.

Впрочем, свои полтайма против шотландцев Баринов все же получил. Правда, как и Ахметов, почти сразу после появления на поле схлопотал предупреждение. Будем считать это избытком эмоций и желанием сразу показать свой настрой на жесткую борьбу у молодежи. При этом у железнодорожника было время показать и свои чисто футбольные способности – благо наша сборная как раз в этот момент поймала кураж и должна была добивать пропустивших второй мяч шотландцев. Баринов этой атакующей каши не испортил и явно добавил себе вистов в глазах тренерского штаба.

ПОЛУЗАЩИТА

ИОНОВ - 6,5

Атакующий хавбек «Ростова» в последнее время стал одним из ключевых игроков сборной Черчесова. Важность Алексея Ионова в командной системе была подтверждена не только эффективными и привычно напористыми действиями в матче с Шотландией, но и отсутствием в стартовом составе на игру с Казахстаном. Как и в случае с Зобниным, эта замена Ионова была во многом вынужденной: в концовке встречи в Глазго он получил небольшое повреждение, и тренерский штаб решил приберечь одного из самых скоростных игроков этого созыва. Но ранее Алексей отличным перехватом и пасом вразрез на Головина успел организовать победный мяч.

Между тем Антон Миранчук, вышедший против Казахстана на правом фланге группы атаки с первых минут, полноценной заменой Ионову не стал. Как следствие вскоре после начала второго тайма железнодорожник уступил место на поле ростовчанину. Нельзя сказать, что игра нашей команды сразу волшебным образом преобразилась, но освежить действия на правой бровке Черчесову удалось.

ГОЛОВИН - 7,0

Две результативные передачи (пас на Жиркова в Глазго тоже считаем голевым, хотя мяч и переписали как автогол шотландского защитника) в двух важнейших матчах – отличный показатель для атакующего хавбека, все больше привыкающего к роли лидера как в «Монако», так и в сборной. Но впечатление от игры Александра оказалось изрядно подпорченным огромным количеством неточных ударов. Желание брать игру на себя и завершать атаки похвально, однако процент выстрелов «в молоко» получился у Головина ужасающим. С Шотландией он ни разу не попал в створ, трижды угодив под блок защитников хозяев и однажды послав мяч мимо цели. Против Казахстана цифры еще более плачевные: пять ударов мимо, один – заблокированный и лишь один – в створ. То есть за два матча Александр 11 раз пытался пробить по воротам, и только одна попытка получилась точной. Значит, есть над чем работать.

ЖИРКОВ - 7,5

О полузащитнике «Зенита» после матчей в Глазго и Калининграде сказано и написано столько восторженных комментариев, что не стоит повторяться. Просто констатируем: Жирков оказался отлично подготовлен функционально, проведя две игры за три дня без замен, и при этом на время вспоминал свой опыт выступлений на позиции левого защитника, когда того потребовала ситуация и интересы команды. С возвращением на поле Кудряшова в поединке с Казахстаном Юрий вновь вернулся в группу атаки, где сыграл одну из ключевых ролей в концовке, заработав штрафной, после которого был забит победный мяч. Кто-нибудь сомневается, что Жирков и на пороге своего 37-летия будущим летом сыграет на поле «Газпром Арены» в Питере в матчах Евро-2020?

ЧЕРЫШЕВ - 5,0

Не будем строго судить вингера «Валенсии»: его кондиции на данный момент не позволяют нам увидеть на поле того Черышева, который стал одним из героев домашнего ЧМ-2018 и продолжал забивать за сборную после того турнира. Сыграв в испанской примере считанное количество минут из-за очередной травмы, Денис попросту не набрал форму. И когда вышел в стартовом составе против Казахстана, это изначально виделось скорее авантюрой, нежели стопроцентно обоснованным решением тренерского штаба. В итоге Черышев затерялся в высокорослой обороне соперника, и вместо фирменных рывков по бровке и разящих завершающих ударов мы увидели суетливые перемещения возле штрафной, не приносившие никакого результата. Остается только пожелать Денису за месяц набрать форму и подойти к домашнему поединку с Шотландией 10 октября в полной боевой готовности. «Лужники» снова хотят увидеть голы Черышева!

Антон МИРАНЧУК - 4,5

Полузащитник «Локо», пожалуй, разочаровал больше других представителей ближайшего резерва сборной, поскольку игра Антона за клуб и готовность на данный момент позволяли рассматривать его как реального кандидата на место в основном составе еще в матче с Шотландией. Однако Черчесов предпочел на флангах Ионова и Жиркова – и не прогадал. С Казахстаном Миранчук получил свой шанс, но бережно им распорядиться не сумел. Взаимодействие с партнерами не выглядело идеальным, а запоротый в середине первого тайма голевой момент, когда Антон не сумел толком попасть по мячу, находясь в выгодной позиции в штрафной площади, только усугубил не самое позитивное впечатление. Возможно, Антону не хватило присутствия на поле брата Алексея, который из-за травмы выбыл на несколько недель. Но скорее все-таки Миранчуку не повезло попасть под такого соперника, против оборонительных действий которого нужен особый подход.

ЕРОХИН - 5,0

Странно, что демонстрирующий хорошую готовность и неплохую игру в «Зените» атакующий хавбек не получил достаточно игрового времени в двух матчах сборной. Впрочем, в Глазго Александру Ерохину хватило и десяти минут, чтобы стать участником голевого момента и едва не записать на свой счет третий гол нашей сборной. В той контратаке «4 в 2» хорош был Дзюба, отдавший своевременную передачу на Ерохина, да и мяч после удара Александра летел точно в дальний нижний угол, куда успел защитник… Казалось, в поединке с Казахстаном, где понадобятся и креатив, и хорошие антропометрические данные, Ерохин обязательно пригодится сборной, однако Черчесов с помощниками решили иначе. И в Калининграде зенитовец остался вне заявки.

НАПАДАЮЩИЙ

ДЗЮБА - 6,5

Капитан сборной ниже своего привычного уровня не опустился. В Глазго стал одним из главных реаниматоров команды, провалившей стартовые полтайма. Трудовой гол Артема в концовке первого тайма окончательно пробудил нашу сборную и помог ей провести второй тайм с позиции силы. В Калининграде Дзюба героически сражался с высоченными центральными защитниками, отвоевав немало мячей и сделав множество скидок партнерам. Вода камень точит, а Артем – оборону соперника: в концовке гости при розыгрыше того самого штрафного ждали навеса от Головина на «столба» россиян, либо на кого-то из центральных защитников, а выскочил, как чертик из табакерки, Фернандес.