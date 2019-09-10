Чалов не забил, молодежка не выиграла - Советский спорт
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10 сентября 2019 23:00ФутболМощенко Захар

Чалов не забил, молодежка не выиграла

Команда Михаила Галактионова в отборе к Евро-2021 после домашней победы над сербами сыграла вничью с болгарами на выезде, заканчивая матч в меньшинстве.

ГАЛАКТИОНОВ «ПОДСЕЛ» НА ТРИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ЗАЩИТНИКА

В сильной и ровной по составу отборочной группе, где просматриваются четыре фаворита (Сербия, Россия, Польша и Болгария), наша молодежка не стала тратить время на раскачку, и в первом же туре дома, в Саранске одолела с минимальным счетом сербов. И пусть соперник с 58-й минуты играл вдесятером, значимость победы этот факт ничуть не умаляет. Тем более что единственный мяч был забит еще в равных составах – в середине первого тайма отличился центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев.

Выигравший состав не меняют – этому принципу в точности решил следовать наставник нашей сборной Михаил Галактионов, выбирая 11 игроков для выхода на поле с первых минут второго матча цикла – против Болгарии. Единственная замена коснулась вратарской позиции: вместо краснодарца Матвея Сафонова появился спартаковец Александр Максименко.

В остальном была использована та же тактическая схема с тремя центральными защитниками, что и в поединке с сербами. Интересно, что при наличии двух номинальных правых защитников Галактионов сделал выбор на этой позиции в пользу Николая Рассказова, тогда как Никита Калугин продолжил осваиваться в зоне левого центрального игрока обороны – рядом с Романом Евгеньевым и Дивеевым.

В опорной зоне сформировался довольно мощный кулак из Ивана Облякова и Наиля Умярова, а на флангах атаки должны были разгонять Александр Ломовицкий и Константин Кучаев.

А наибольшее внимание было приковано к единственному форварду. Вокруг Федора Чалова в последнее время было сломано множество копий: споры шли о том, не пора ли молодому нападающему начать приносить пользу взрослой сборной. Ее наставник Станислав Черчесов, похоже, доведенный всеми этими советами до состояния легкого раздражения, на представлении состава журналистам сказал, как отрезал: «Артем Дзюба – наш капитан, и он лучше Чалова!».

Ну, коли такое прозвучало из уст Станислава Саламовича, для молодого форварда это должно было стать сигналом к действию: надо доказывать свою состоятельность в команде U21, пока не перерос ее! В ЦСКА, конечно, тоже есть хорошая – и регулярная – возможность демонстрировать свои таланты в атаке, но зачем откладывать на завтрашний день то, что можно сделать уже сегодня, в рядах национальной команды, пусть и не основной?

Первый голевой момент с участием Чалова возник уже на 10-й минуте, когда голкипер хозяев с трудом парировал удар армейца в дальний угол. В середине первой половины шанс отличиться был у другого представителя ЦСКА – Кучаева, однако его атака вторым темпом завершилась неточным ударом. На 27-й минуте парад армейских моментов завершил Обляков, пытавшийся уложить мяч в дальний нижний угол, но промахнувшийся на сантиметры.

ГОЛ ДИВЕЕВА ОТМЕНИЛИ, ИГНАТЬЕВ СХЛОПОТАЛ УДАЛЕНИЕ

По прошествии получаса игры пыл Чалова несколько охладила желтая карточка, которую показал ему швейцарский рефери Урс Шнидер за удар локтем в борьбе в лицо сопернику. Еще через несколько минут приходится выручать команду и Максименко, справившемуся с ударом Калояна Крыстева.

Под самый занавес первого тайма роскошный шанс открыть счет упустил Рассказов, которого Кучаев вывел тет-а-тет с вратарем. Спартаковец почему-то решил не бить, а отдать мяч Ломовицкому, который к такому повороту событий оказался не готов.

В перерыве Галактионов сделал первую замену, выпустив Даниила Лесового вместо Кучаева. Однако представители ЦСКА продолжали играть ключевые роли на поле. На 53-й минуте Дивеев отправил мяч в сетку после отличной подачи Облякова со штрафного, однако арбитр поторопился со свистком, среагировав на столкновение голкипера Даниэла Наумова со своим же защитником. В результате гол не был засчитан, а Дивеева лишили возможность отличиться во втором матче кряду.

Вскоре истекло время Чалова показать себя тренерскому штабу первой сборной – его сменил Иван Игнатьев. Вот вам ответ, почему армеец не вытесняет Дзюбу из взрослой национальной команды: зенитовец на днях забил Шотландии в Глазго – Чалов в двух поединках с Сербией и Болгарией не забил ничего.

За полчаса до конца софийского матча стало известно, что сербы на старте отборочного турнира оступились еще раз, на своем поле сумев лишь отыграться в поединке с Латвией (1:1). Таким образом, у победителя матча Болгария – Россия появлялся дополнительный стимул добиться победы и попытаться «отцепить» еще одного конкурента. Ведь из группы на Евро-2021 напрямую выходит только победитель, а занявшей второе место команде почти со стопроцентной вероятностью придется проходить сито стыковых матчей. Если, конечно, не повезет стать лучшей среди сборных, занявших второе место во всех группах.

Несмотря на возросшие ставки, игра в концовке отнюдь не обострилась. Разве что Рассказов на 82-й минуте во второй раз за матч мог забить, но теперь, решив пробить из убойной позиции, защитник не успел подправить прицел – и мяч улетел выше перекладины.

За три минуты до истечения основного времени матча россияне остались в меньшинстве: за отмашку прямую красную карточку получил Игнатьев. После этого нашей сборной оставалось лишь без других глупостей довести игру до ничейного результата. Что ей и удалось.

Что ж, при таком раскладе четыре очка после двух стартовых матчей с серьезными соперниками – неплохой результат.

Евро-2021 (молодежные сборные)

Отборочный турнир. Группа 5. 2-й тур

Болгария (мол.) – Россия (мол.) – 0:0

Болгария: Наумов (к) – Турицов, П.Христов, Петков, Митков – Крыстев, Котев – Юруков (Янков, 90+2), Минчев (Антов, 46), Ст.Иванов (Д.Михайлов, 85) – Йорданов (З.Димитров, 62)

Россия: Максименко – Рассказов, Дивеев, Евгеньев, Калугин, Степанов – Обляков (к), Умяров – Ломовицкий (Грулев, 90), Кучаев (Лесовой, 46) – Чалов (И.Игнатьев, 64)

Предупреждения: Христов, 37. Петков, 66 – Чалов, 30. Рассказов, 58. Ломовицкий, 61. Калугин, 90+3

Удаление: И.Игнатьев, 87

Судья: Урс Шнидер (Швейцария)

10 сентября. София. Стадион «Славия»

Польша – Эстония – 4:0. Сербия – Латвия – 1:1

Положение команд в группе 5: Польша – 6 очков (мячи 5-0). Болгария – 4 (4-0). Россия – 4 (1-0). Латвия – 1 (1-2). Сербия – 1 (1-2). Эстония – 0 (0-8)

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