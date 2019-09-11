Никита Калугин: В молодежке такая же атмосфера, как в «Сочи»

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«ЧАЛОВ И ИГНАТЬЕВ СВОИ ГОЛЫ ЗАБЬЮТ»

– Сборная набрала четыре очка. Как настроение?

– Нормальное. Немного расстроены тем, что не удалось победить Болгарию. Но в целом – сбор провели очень плодотворно. С оптимизмом смотрим в будущее. Думаю, все ошибки, которые сейчас допустили, исправим в следующих матчах.

– В нашей группе три серьезных соперника – Сербия, Польша и Болгария. По первым турам кто произвел более мощное впечатление – сербы или болгары?

– Трудно сравнивать. С сербами играли дома, с болгарами в гостях. В Софии хозяева действовали очень компактно. Взломать их оборону было сложнее.

– Многие ждали голов от наших нападающих – Ивана Игнатьева и Федора Чалова. Но армеец не забил, а краснодарец еще и удалился…

– Не буду обсуждать игру партнеров. Это некорректно. Но когда случаются какие-то ошибки, неудачи, мы все вместе переживаем. Футбол – командная игра. А Ваня и Федя – профессионалы. Они свои голы еще забьют.

И тренерский штаб все тщательно проанализирует. Почему у нас только один забитый мяч за два матча. Думаю, вы увидите результат нашей работы над ошибками уже в следующей игре с поляками.

«МАКСИМЕНКО И САФОНОВ ОШИБКУ ГИЛЕРМЕ НЕ ОБСУЖДАЛИ»

– Какие изменения произошли в молодежной сборной с приходом на пост главного тренера Михаила Галактионова?

– Он хорошо знает всех ребят 98–99-го годов рождения. Я с детства работаю с Галактионовым. Про глобальные изменения говорить не берусь. Но то, что всем нам с Михаилом Михайловичем комфортно, – это факт.

– Успевали следить за матчами первой сборной в Глазго и Калининграде?

– Да, конечно. Смотрели обе трансляции. Переживали, болели.

– Ваши вратари Александр Максименко и Матвей Сафонов обсуждали ошибку Гилерме в игре с шотландцами? Шутили на эту тему?

– Не было такого. Когда наши пропустили в Глазго, мы только возвращались со своего матча в отель. А когда начали смотреть, игра уже пошла в пользу России.

А вот встречу против Казахстана увидели полностью, всей командой вместе с тренерским штабом. Прямо во время просмотра нам разбирали некоторые моменты, чтобы мы делали выводы.

«ПО ПОТЕНЦИАЛУ МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ДЕСЯТКЕ»

– Перейдем к клубным делам. В нынешнем составе «Сочи» вы – один из немногих, кто выходил с клубом из ФНЛ в РПЛ. За лето команда намного усилилась?

– На мой взгляд, оба состава прекрасные – и нынешний, и тот, что добывал путевку в премьер-лигу. Но без обновления невозможно двигаться вперед, повышать планку. Это естественный процесс.

– Но вам не обидно, когда «Сочи» называют фарм-клубом «Зенита»? Дескать, почти все новички – с питерским прошлым.

– Я не вижу здесь проблемы. И никакой мы не «фарм». Все ребята из «Зенита» приехали в Сочи не номер отбывать, а биться за свою новую команду. А пресса пусть пишет, что хочет. Мне это неинтересно. В «Сочи», как и в молодежной сборной, отличный коллектив. Команда – дружная.

– Стартовый отрезок чемпионата получился непростым. Довольны количеством набранных очков?

– Конечно, всегда хочется большего. Но у нас действительно был очень сложный график. Играли в основном с топ-клубами. Только два тура провели у себя дома. Исходя из этого есть надежда, что постепенно мы доберем очки и поднимемся в турнирной таблице. Победой в Казани над «Рубином» команда доказала, что двигается в правильном направлении.

– Какой матч запомнился больше всего лично вам?

– Да почти каждый. Против «Спартака» неплохо сыграли. Могли побеждать и «Уфу», и ЦСКА… Считаю, по своему потенциалу «Сочи» – команда первой десятки. К нам пришли качественные исполнители, с опытом выступлений за сборную. Надо только притереться друг к другу, сыграться.

«ЗАБОЛОТНОГО ВСТРЕТИЛИ ХОРОШО»

– Как в «Сочи» встретили Антона Заболотного? В России многие сомневаются в его бомбардирских способностях.

– Антона встретили хорошо. И сам он полон оптимизма. Хорошо, что почти сразу забил, прервал свою безголевую серию. Не сомневаюсь, он принесет «Сочи» немало пользы.

– На вашем счету – автогол в матче с «Оренбургом». Переживали по поводу того неудачного рикошета?

– Было неприятно. Но я постарался быстро переключиться. Надо уметь оставлять ошибки в прошлом, чтобы не накручивать себя.

– Вы начинали в академии Коноплева, но с 2012 по 2018 год находились в системе «Динамо». Не осталось обиды на столичный клуб, где не удалось закрепиться?

– Я слежу за «Динамо», поддерживаю связь с «Динамо». И ни о чем не сожалею. Все идет, как надо. Сейчас я в «Сочи», и меня все устраивает.