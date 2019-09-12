Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 9-го тура РПЛ

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В девятом туре РПЛ общедоступный «Матч» покажет две игры:

15 сентября

16.30 (здесь и далее – время мск). «Тамбов» – ЦСКА (комментаторы – Моссаковский, Шнякин)

16 сентября

20.30. «Ростов» – «Ахмат» (комментаторы – Арустамян, Журавель)

Остальные шесть матчей будет транслировать платный канал «Матч Премьер»:

13 сентября

20.00. «Зенит» – «Арсенал» (комментаторы – Казанский, Журавель)

14 сентября

16.30. «Спартак» – «Урал» (комментаторы – Поленов, Неценко)

19.00. «Сочи» – «Локомотив» (комментаторы – Нагучев, Меламед)

15 сентября

14.00. «Оренбург» – «Рубин» (комментаторы – Аксенов, Белов)

19.00. «Краснодар» – «Крылья Советов» (комментаторы – Шмурнов, Жичкин)

16 сентября

20.00. «Динамо» – «Уфа» (комментаторы – Генич, Пойда)