Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 9-го тура РПЛ

В девятом туре РПЛ общедоступный «Матч» покажет две игры:
15 сентября
16.30 (здесь и далее – время мск). «Тамбов» – ЦСКА (комментаторы – Моссаковский, Шнякин)
16 сентября
20.30. «Ростов» – «Ахмат» (комментаторы – Арустамян, Журавель)
Остальные шесть матчей будет транслировать платный канал «Матч Премьер»:
13 сентября
20.00. «Зенит» – «Арсенал» (комментаторы – Казанский, Журавель)
14 сентября
16.30. «Спартак» – «Урал» (комментаторы – Поленов, Неценко)
19.00. «Сочи» – «Локомотив» (комментаторы – Нагучев, Меламед)
15 сентября
14.00. «Оренбург» – «Рубин» (комментаторы – Аксенов, Белов)
19.00. «Краснодар» – «Крылья Советов» (комментаторы – Шмурнов, Жичкин)
16 сентября
20.00. «Динамо» – «Уфа» (комментаторы – Генич, Пойда)