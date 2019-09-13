Евгений Ловчев: Гончаренко умеет привести головы игроков ЦСКА в порядок

Кто-то считает, что из сборной футболисты возвращаются уставшими. Это не так. Игроки «Зенита» вернулись из сборной перезагруженными. Смена обстановки. Новые эмоции, новые лица вокруг – это всегда действует положительно. Тем более, и результат хороший – взяли 6 очков, почти обеспечили путевку на Евро. Я по себе знаю – всегда возвращался из сборной посвежевшим что ли. Мы вчера с Андреем Аршавиным были в студии «Матч ТВ». Как раз обсуждали эту тему, он подтвердил, что из сборной приезжаешь со свежей головой. Думаю, «Зенит» выиграет. Тем более, на своем поле.

«СПАРТАК» ВЫИГРАЕТ У «УРАЛА», НО МАТЧ БУДЕТ СЛОЖНЫМ»

У «Спартака» все-таки есть атака. Эта команда складывалась уже по ходу чемпионата, и каждая тренировка очень важна. Да, несколько футболистов разъехались по сборным, но остальные тренировались.

«Урал» пропустил 18 мячей, моменты у хозяев точно будут. И здесь только один вопрос – пропустит «Спартак» или нет? А если пропустит, забьет ли два? «Урал» – очень непростой соперник, матч получится сложным, но все же думаю, «Спартак» выиграет.

«СОЧИ» – ЭТО «ЗЕНИТ-2», НО КЛАСС «ЛОКО» ВЫШЕ»

У «Локо» не будет ведущего полузащитника Алексея Миранчука. Что такое «Сочи» – это «Зенит-2». Там собраны добротные игроки, поигравшие в сборной. Но все же класс футболистов «Локомотива» как индивидуальный, так и командный выше. Думаю, «Локо» выиграет.

ЦСКА ВЫИГРАЕТ В САРАНСКЕ

Ахметов не очень удачно сыграл за сборную. Но Виктор Гончаренко не из тех, кто будет сюсюкаться и успокаивать Он всем все выскажет как есть. Гончаренко умеет привести головы игроков в порядок. Он хорошо управляет командой.

«Тамбов» играет в Саранске, все-таки не дома. Да, он немного уже попылил, но все же по составу «Тамбов» уступает тому же «Сочи». Там играют мало известные широкой публике футболисты. Класс ЦСКА выше, армейцы должны выиграть.

«КРЫЛЬЯ» НЕ УСТОЯТ ПРОТИВ АТАКИ «КРАСНОДАРА»

У «Краснодара» есть атака. Моменты они создают. Сейчас была пауза, футболисты отдохнули психологически после неудач в Лиге чемпионов. «Крылья» вряд ли устоят против атаки хозяев.