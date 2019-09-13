Это не календарь, а издевательство над «Локомотивом»

Сначала – о сути проблемы. Она заключается в том, что в предстоящие две с половиной недели – или 18 дней – «Локо» придется провести шесть матчей. Из них – два в Лиге чемпионов и один – с приставкой «топ» – в чемпионате РПЛ, против «Зенита».
Есть и отягчающие обстоятельства: первые четыре поединка в этом цикле пройдут на чужой территории. На 14 сентября запланирован выезд в Сочи, на 18-е – лигочемпионский старт в Леверкузене, на 22-е – вояж в Оренбург и, наконец, на 25-е – самый свежий «подарок» от РФС в виде 1/16 финала Кубка России в Калининграде.
Далее – две домашние игры: 28 сентября с «Зенитом» и 1 октября – с «Атлетико». Обратите внимание: на исходе этого сумасшедшего отрезка «Локо» в режиме «через два дня на третий» проведет, возможно, самые сложные и важные игры всей осени!
Первым недовольство календарем – кстати, еще до жеребьевки 1/16 финала – высказал Семин. Ему не впервой вступать в словесные перепалки с руководителями нашего футбола: в последние годы «Локо» регулярно «подсовывают» такие горячие игровые отрезки. И это несмотря на то, что команда никогда не манкирует Кубком (доказательство – «триптих» из этих трофеев, завоеванных в последнюю пятилетку), успевая параллельно отбираться в ЛЧ.
После того как РФС жестко зашил в календарь единственную дату – 25 сентября – для матчей первой кубковой стадии с участием клубов РПЛ, терпение представителей «Локо» совершенно ожидаемо лопнуло. Однако праведный гнев не затмил рассудок: вице-чемпионы России выступили с рядом конструктивных предложений, которые пошли бы на пользу не только им, но и всем остальным.
В частности, было предложено перенести кубковые поединки (не только «Локо», но и «Зенита», которому 25 сентября играть в Красноярске с «Енисеем», а через три дня – в Черкизове) на 9 октября, когда в РПЛ будет очередная пауза на игры сборных. При этом указывалось на прошлогодний опыт ЦСКА, которому тогда начальство пошло навстречу, разрешив аналогичный перенос перед домашним матчем с «Реалом».
Теперь же «Локо» ратовал за то, чтобы оба наших «полпреда» в ЛЧ получили как приличную паузу перед очной встречей (которую предлагалось сдвинуть на 27 сентября), так и лишний день для подготовки ко второму туру главного еврокубка. Где, кстати, у тех же питерцев на 2 октября запланирован домашний матч с «Лионом» – пожалуй, тоже ключевой на данном отрезке сезона.
Здесь сразу вспоминается жаркий август, который устроили составители календаря «Спартаку». 9 матчей за 30 дней просто физически не могли быть проведены красно-белыми на одном дыхании. И пока второе не пришло, принципиальная битва с «Зенитом» на исходе изнурительного периода была проиграна…
Вновь, как в сказке про белого бычка, возникает масса вопросов к тем, кто распределяет матчи РПЛ, в частности центральные из них, по турам. Да, возможно, составители календаря учли негативный опыт предыдущих лет, когда дерби ставились сразу после пауз на игры сборных – и теперь такой практики нет. Зато хватает других ляпов.
Почему в порядке вещей стали по два кряду матча в РПЛ дома или на выезде, которые и приводят к нынешней ситуации «Локо»? Почему самые важные игры ставятся на сроки, когда участники оказываются в заведомо неравных условиях – как было в случае «Спартака» и «Зенита» и как теперь будет у «Локо» с питерцами?
Неужели нельзя матчи РПЛ категории «топ» планировать на туры, попадающие внутрь двухнедельного цикла между играми Лиги чемпионов, когда условия более или менее равны?
Руководство «Локо» через пресс-службу поддержало мысль-напоминание Семина о том, что ЦСКА в год завоевания Кубка УЕФА-2005 получил в весенней части сезона массу поблажек в виде переносов матчей. Аналогичные привилегии достались и «Зениту» в 2008-м, когда Питер повторил европейский успех армейцев. Так почему сейчас железнодорожники, которые, заметим, выступают в Лиге чемпионов, а не в уже полумертвом и мало кому интересном турнире, не могут рассчитывать на благосклонность чиновников?
Про очки в рейтинг УЕФА эти самые чиновники не устают повторять при любом удобном случае – но почему-то забывают об элементарном содействии одному из ведущих клубов страны, за те же самые очки и бьющемуся.
Юрий Палыч в своем крике отчаяния не кривит душой, открыто признавая, что соперники его команды по группе Лиги чемпионов заведомо сильнее. Тот же «Атлетико» не так давно это наглядно продемонстрировал, обыграв красно-зеленых в плей-офф позапрошлого розыгрыша Лиги Европы с общим счетом 8:1. Но почему вместо реальной помощи со стороны РФС и РПЛ вице-чемпион страны получает лишь палки в колеса, до мизера уменьшающие и без того скромные шансы на благоприятный результат?
Вопросов, как видите, немало, и у футбольных властей пока еще есть время проявить гибкость и адекватное отношение к законным просьбам столичного клуба и перенести хотя бы кубковую встречу «Локо» с «Балтикой» на октябрь.
Иначе никому не нужная упертость, выдаваемая за желание сохранять всеобщее равенство и братство, может попросту пустить семинский «паровоз» под откос.