Это не календарь, а издевательство над «Локомотивом» - Советский спорт
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13 сентября 2019 15:30ФутболМощенко Захар

Это не календарь, а издевательство над «Локомотивом»

Ситуация с календарем матчей команды Юрия Семина во второй половине сентября заставляет вспомнить известную народную мудрость: у нас все равны, но есть те, кто равнее.

ШЕСТЬ МАТЧЕЙ ЗА 18 ДНЕЙ

Сначала – о сути проблемы. Она заключается в том, что в предстоящие две с половиной недели – или 18 дней – «Локо» придется провести шесть матчей. Из них – два в Лиге чемпионов и один – с приставкой «топ» в чемпионате РПЛ, против «Зенита».

Есть и отягчающие обстоятельства: первые четыре поединка в этом цикле пройдут на чужой территории. На 14 сентября запланирован выезд в Сочи, на 18-е – лигочемпионский старт в Леверкузене, на 22-е вояж в Оренбург и, наконец, на 25-е – самый свежий «подарок» от РФС в виде 1/16 финала Кубка России в Калининграде.

Далее – две домашние игры: 28 сентября с «Зенитом» и 1 октября – с «Атлетико». Обратите внимание: на исходе этого сумасшедшего отрезка «Локо» в режиме «через два дня на третий» проведет, возможно, самые сложные и важные игры всей осени!

Первым недовольство календарем – кстати, еще до жеребьевки 1/16 финала – высказал Семин. Ему не впервой вступать в словесные перепалки с руководителями нашего футбола: в последние годы «Локо» регулярно «подсовывают» такие горячие игровые отрезки. И это несмотря на то, что команда никогда не манкирует Кубком (доказательство «триптих» из этих трофеев, завоеванных в последнюю пятилетку), успевая параллельно отбираться в ЛЧ.

После того как РФС жестко зашил в календарь единственную дату – 25 сентября – для матчей первой кубковой стадии с участием клубов РПЛ, терпение представителей «Локо» совершенно ожидаемо лопнуло. Однако праведный гнев не затмил рассудок: вице-чемпионы России выступили с рядом конструктивных предложений, которые пошли бы на пользу не только им, но и всем остальным.

ПО СТОПАМ «СПАРТАКА»

В частности, было предложено перенести кубковые поединки (не только «Локо», но и «Зенита», которому 25 сентября играть в Красноярске с «Енисеем», а через три дня – в Черкизове) на 9 октября, когда в РПЛ будет очередная пауза на игры сборных. При этом указывалось на прошлогодний опыт ЦСКА, которому тогда начальство пошло навстречу, разрешив аналогичный перенос перед домашним матчем с «Реалом».

Теперь же «Локо» ратовал за то, чтобы оба наших «полпреда» в ЛЧ получили как приличную паузу перед очной встречей (которую предлагалось сдвинуть на 27 сентября), так и лишний день для подготовки ко второму туру главного еврокубка. Где, кстати, у тех же питерцев на 2 октября запланирован домашний матч с «Лионом» – пожалуй, тоже ключевой на данном отрезке сезона.

Здесь сразу вспоминается жаркий август, который устроили составители календаря «Спартаку». 9 матчей за 30 дней просто физически не могли быть проведены красно-белыми на одном дыхании. И пока второе не пришло, принципиальная битва с «Зенитом» на исходе изнурительного периода была проиграна…

Вновь, как в сказке про белого бычка, возникает масса вопросов к тем, кто распределяет матчи РПЛ, в частности центральные из них, по турам. Да, возможно, составители календаря учли негативный опыт предыдущих лет, когда дерби ставились сразу после пауз на игры сборных – и теперь такой практики нет. Зато хватает других ляпов.

Почему в порядке вещей стали по два кряду матча в РПЛ дома или на выезде, которые и приводят к нынешней ситуации «Локо»? Почему самые важные игры ставятся на сроки, когда участники оказываются в заведомо неравных условиях – как было в случае «Спартака» и «Зенита» и как теперь будет у «Локо» с питерцами?

Неужели нельзя матчи РПЛ категории «топ» планировать на туры, попадающие внутрь двухнедельного цикла между играми Лиги чемпионов, когда условия более или менее равны?

УПЕРТОСТЬ, ВЫДАВАЕМАЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Руководство «Локо» через пресс-службу поддержало мысль-напоминание Семина о том, что ЦСКА в год завоевания Кубка УЕФА-2005 получил в весенней части сезона массу поблажек в виде переносов матчей. Аналогичные привилегии достались и «Зениту» в 2008-м, когда Питер повторил европейский успех армейцев. Так почему сейчас железнодорожники, которые, заметим, выступают в Лиге чемпионов, а не в уже полумертвом и мало кому интересном турнире, не могут рассчитывать на благосклонность чиновников?

Про очки в рейтинг УЕФА эти самые чиновники не устают повторять при любом удобном случае – но почему-то забывают об элементарном содействии одному из ведущих клубов страны, за те же самые очки и бьющемуся.

Юрий Палыч в своем крике отчаяния не кривит душой, открыто признавая, что соперники его команды по группе Лиги чемпионов заведомо сильнее. Тот же «Атлетико» не так давно это наглядно продемонстрировал, обыграв красно-зеленых в плей-офф позапрошлого розыгрыша Лиги Европы с общим счетом 8:1. Но почему вместо реальной помощи со стороны РФС и РПЛ вице-чемпион страны получает лишь палки в колеса, до мизера уменьшающие и без того скромные шансы на благоприятный результат?

Вопросов, как видите, немало, и у футбольных властей пока еще есть время проявить гибкость и адекватное отношение к законным просьбам столичного клуба и перенести хотя бы кубковую встречу «Локо» с «Балтикой» на октябрь.

Иначе никому не нужная упертость, выдаваемая за желание сохранять всеобщее равенство и братство, может попросту пустить семинский «паровоз» под откос.
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