Календарь АПЛ, «банда» Клоппа, прагматизм Гвардиолы, гибкость Почеттино

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Каждый год УЕФА подводит итоги завершившейся Лиги чемпионов, анализирует действия команд и выделяет тренды минувшего сезона. В этот раз технический отчет группы наблюдателей охватил 125 матчей турнира, начиная с группового этапа, и получился, как никогда насыщенным и интересным.

В качестве экспертизы сомневаться не приходится. В числе экспертов УЕФА такие известные специалисты, как Роберто Мартинес (сборная Бельгии), Дэвид Мойес (экс-тренер «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед»), Майкл О’Нил (сборная Северной Ирландии), Томас Шааф (экс-тренер «Вердера» и «Айнтрахта» Ф), Гарет Саутгейт (сборная Англии) и Кристиан Киву (бывший защитник «Аякса», «Ромы», «Интера» и сборной Румынии).

Отчет опирается на статистический анализ и опыт экспертов и ставит своей целью помочь тренерам по всему миру быть в тренде наиболее эффективных стилей и стратегий на примере лучших команд Европы.

Последние 15 минут – время «Тоттенхэма»

Третий сезон подряд будущий победитель Лиги чемпионов вышел из группы со второго места. Причем осенью «Ливерпуль» проиграл все три гостевых матча и забил всего девять мячей (для сравнения, годом ранее в группе со «Спартаком» – 23). Решающую победу в группе мерсисайдцам принесла великолепная игра Алисона в заключительном туре против «Наполи» (1:0).

Путь второго финалиста «Тоттенхэма» еще более тернист – после половины дистанции в группе в активе «шпор» было всего одно очко. Осенью ключевые мячи команда забила в последнюю 10-минутку – Лукас Моура на «Камп Ноу» (1:1) на 85-й минуте, а Кристиан Эриксен дома «Интеру» (1:0) – на 80-й. А в плей-офф – в последние 15 минут: Сон Хын Мин забил «Манчестер Сити» (1:0) в первом четвертьфинальном матче на 78-й минуте, а в ответном полуфинале с «Аяксом» (3:2) Моура принес своей команде путевку на 96-й минуте. В сумме же «шпоры» восемь из 20 голов (40%) забили после 75-й минуты.

Главная сенсация турнира «Аякс» стартовал во втором квалификационном раунде, а первое поражение потерпел лишь в 1/8 финала от «Реала» (1:2). Беспроигрышная серия голландцев составила 12 матчей.

Короткой строкой:

- Диего Симеоне в Дортмунде потерпел самое крупное поражение у руля «Атлетико» в еврокубках (0:4);

- Поражение «Реала» от ЦСКА (0:3) и «Аякса» (1:4) стали крупнейшими для «сливочных» в еврокубках;

- Криштиану Роналду после перехода в «Ювентус» начал турнир с удаления в Валенсии уже на 29-й минуте, но это не помешало его команде выиграть со счетом 2:0 (оба раза с пенальти отличился Миралем Пьянич).

- Победа «Црвены Звезды» над «Ливерпулем» стала первой на групповом этапе для любой команды с Балкан с 1992 года.

Сезон камбэков

В 1/8 финала количество домашних и гостевых побед оказалось равным – по семь. А самая драматичная встреча пришлась на ответный матч между «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Англичане, проигравшие на «Олд Траффорд» со счетом 0:2 и сделавшие в гостях всего 226 передач против 695 у парижан, вырвали победу со счетом 3:1 благодаря голу Маркуса Рашфорда на 94-й минуте.

В четвертьфинале «Манчестер Сити» подвела осторожность Пепа Гвардиолы, выставившего в первом матче против «Тоттенхэма» двоих опорных полузащитников и продержавшего Кевина де Брюйне на скамейке запасных до 89-й минуты. В ответном матче бельгиец вышел в основе и сделал три голевые передачи, но даже этого «горожанам» не хватило для общей победы. А «Аякс» второй раунд подряд начал с того, что не сумел выиграть дома (поражение от «Реала» 1:2 и ничья с «Ювентусом» 1:1), но это не помешало ему выйти в следующий раунд.

Такого еще не было, чтобы в обоих полуфиналах Лиги чемпионов ни с чем осталась команда, выигравшая первый матч. «Ливерпуль» без Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино дома отыгрался у «Барселоны» с 0:3 на «Камп Ноу», а следующим вечером «Тоттенхэм», проигрывая «Аяксу» с тем же счетом по сумме двух матчей, за тайм забил три мяча и вышел в финал.

За три последних сезона в плей-офф командам удавалось отыгрываться после поражения в три и более мячей столько же раз, сколько и в предыдущие 19 лет – трижды. Примечательно, что во всех трех матчах приняла участие «Барселона». В первый раз она вышла победителем (с «ПСЖ» 6:1 после 0:4), а затем сама стала жертвой (0:3 после 4:1 с «Ромой» и 0:4 после 3:0 с «Ливерпулем»).

Короткой строкой:

- «Атлетико» впервые с 2010 года не сумел преодолеть 1/8 финала;

- Впервые с 2006 года в четвертьфинале не оказалось ни одного представителя бундеслиги. Сразу три немецких клуба проиграли в 1/8 финала соперникам из АПЛ;

- Впервые за 10 лет все четыре английских клуба добрались до плей-офф;

- В четырех парах 1/8 финала в следующий раунд вышли клубы, потерпевшие поражение в первом матче;

- «Аякс» в последний раз выходил в полуфинал в 1997 году;

- Совокупное время преимущества «Тоттенхэма» над «Аяксом» в полуфинале составило всего 2 минуты 57 секунд.

Прагматизм и делегирование полномочий

Исход финала, напротив, был предрешен уже на второй минуте, когда Мохамед Салах реализовал пенальти за игру рукой Муссы Сиссоко. Быстрее в финалах Лиги чемпионов отличался только Паоло Мальдини, открывший счет в легендарном противостоянии «Милана» с «Ливерпулем» в Стамбуле. После добытого преимущества Юрген Клопп, уже проигравший ранее два финала ЛЧ, отказался от привычной стратегии и сделал ставку на надежную оборону.

Как следствие, только 39% владения мячом и 189 передач против 428 у «Тоттенхэма». Если фанатов красных такой расклад устроил полностью, то нейтральных зрителей разочаровал – второй год подряд решающий матч обошелся без интриги и высокой интенсивности.

Данное решение адепта атакующего футбола Клоппа вкупе с осторожностью с Гвардиолы в матче с «Тоттенхэмом» настораживает экспертов УЕФА. Они опасаются начала новой эры прагматичного футбола.

Тренеры превращаются в шахматистов

У каждого тренера есть представление о наиболее эффективном стиле игры, но еще никогда мы не видели проявления такой тактической и стилистической гибкости команд прямо по ходу матчей. Чтобы использовать слабые стороны соперника и, напротив, заблокировать его козыри, многие тренеры стали менять схему игры на ходу.

Так, Маурисио Почеттино, по признаниям его помощников, всегда имеет помимо плана А варианты B и C. Например, матч с «Аяксом» он начал в три защитника, но уже по ходу первого тайма перешел на 4-1-2-1-2, чтобы получить контроль над игрой. После матча он признал, что стартовая расстановка была ошибкой.

Другой пример – действия Гвардиолы в матче с «Шальке» (3:2), где он последовательно менял схемы: начал с 4-1-2-3, затем перешел на 4-2-1-3, затем вернулся к изначальной расстановке, а после удаления Николаса Отаменди остановился на 4-2-2-1. С «Тоттенхэмом» дома он начал с 4-2-1-3, по ходу игры опустил ниже де Брюйне, перейдя на 4-3-3, а в концовке оставил троих защитников в угоду четверым нападающим.

И таких примеров уйма. Клопп перестраивал игру в финале, Эрнесто Вальверде укреплял оборону в противоборстве с «Ливерпулем», тот же Почеттино бросал в бой все силы во втором тайме ответного матча с «Аяком» и т.д.

Сила АПЛ в календаре и уровне интенсивности

Мощное выступление английских клубов доказывает не только высокий уровень АПЛ, собирающей под своей крышей лучших футболистов мира за счет экономического могущества, но и правильность интенсивности местного календаря.

Из-за очень плотного графика и высокого уровня конкуренции клубы не могут позволить себе снизить уровень готовности. Практически каждый матч АПЛ «находится на другом физическом и психологическом уровне, чем какой-либо из европейских чемпионатов». У «Аякса» в Голландии и близко нет такого уровня конкуренции, отмечают эксперты УЕФА, поэтому ему намного сложнее держаться на заоблачном уровне неделю за неделей.

Как следствие, у английских клубов выработалась психологическая и физическая устойчивость. Клопп называет их «ментальными гигантами». Потому «МЮ» и обыгрывает «ПСЖ» 3:1 после домашних 0:2, что привык к такому уровню давления. А «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» выдали максимальный уровень интенсивности против «Барселоны» и «Аякса», и оба соперника рухнули.

Главные тренеры объединяют полсотни человек

50 лет прошло с того момента, как в футболе появились замены, и за это время игра стала по-настоящему командной. Теперь перед матчами надо делать командное фото, на котором присутствуют не только 11 игроков старта, но и тех, кто может усилить игру команды по ходу матча («мы все вместе»), как это сделал вышедший на замену Дивок Ориги, забивший второй мяч в финале и окончательно снявший все вопросы о победителе Лиги чемпионов.

Трофей «Ливерпуля» это результат работы не только футболистов основы, но и запасных, и членов тренерского штаба, и всех, кто так или иначе оказывает влияние на результат. У Клоппа он зависит от работы 50 человек. Это оптимальная цифра для всех современных топ-клубов.

Соответственно, отмечает Саутгейт, усложняется и задача главного тренера, от которого требуется руководить не только игроками, но и всем персоналом. Неслучайно одной из основных причин успеха немца называют умение делегировать часть своих полномочий помощникам Пепу Лиандерсу и Питеру Кравецу, с которым он работал в «Майнце» и Дортмунде. И это не говоря о взаимодействии с руководством, например, спортивным директором, который играет большую роль в трансферной политике клуба.

Самый результативный отрезок – с 76-й минуты

В нынешнем сезоне было забито 366 мячей, средняя результативность матчей составила – 2,93 гола за матч. Этот показатель ниже, чем в два предыдущих сезона (380 и 401), однако это четвертый результат с момента принятия нынешнего формата турнира в 2003 году. Таким образом, нельзя не заменить, что средняя результативность матчей выросла с 2,47 (в сумме за три сезона-2003/04-2005/06) до 3,06 (сезоны-2016/17-2018/19).

В контексте одного матча результативность также растет. По 15-минуткам это выглядит следующим образом. Первый тайм: 44-53-57-5 (компенсированное время). Второй тайм: 57-61-66-22. То есть с каждой минутой шанс стать свидетелем гола возрастает. Если сложить голы в последние 15 минут и компенсированное ко второму тайму время, получится 88 голов, или 24% от общей статистики.

25,7% мячей забиты после подач и прострелов, что вновь доказывает важность игры на флангах. Еще 20% всех голов забивается в результате комбинаций, апогеем которых стали 20 передач перед третьим голом Лео Месси в ворота ПСВ (4:0).

Индивидуальные действия и сольные прорывы стали приносить меньше пользы, чем раньше, сообщают эксперты УЕФА, но сравнительной статистики не приводят.

В 92% случаев команда, открывшая счет, не проигрывала матч, что не мешало соперникам делать камбэки в ответных матчах плей-офф. Однако по ходу матча количество камбэков уменьшилось с 20 в сезоне-2017/18 до 12 (на 40%).

Розыгрыши мяча стали длиннее

Также обращает на себя внимание статистика количества необходимого времени для гола. В последние годы она заметно выросла – с 10,3 секунды в сезоне-2012/13 до 12,5 в прошедшем розыгрыше. Количество передач, необходимых для гола, составило 3,89 – это четвертый показатель за семь лет, что говорит о все большем желании команд контролировать мяч и проводить атаки через его розыгрыш.

Не все вписываются в этот тренд. Вертикальный стиль игры «Ливерпуля» дает команде невероятную на этом фоне статистику – 7,81 секунды и 2,51 паса на гол. А вот «Барселона» сохраняет верность традициям, ее показатели – 16,13 секунды и 5,9 передач.

Месси снова лучший

Лионель Месси с 12 голами в шестой раз стал лучшим бомбардиром (и впервые с сезона-2011/12 сделал это единолично). Он нанес по воротам 54 удара (второй показатель), из них 21 – с игры (лучший результат). Половину мячей он забил английским клубам. Девять голов из 12 левой ногой и ни разу – головой.

Чаще всех бил по воротам Душан Тадич (56), больше всех голевых моментов имел Салах (7,08 xG), а Дивок Ориги показал феноменальную реализацию – превратил в голы все три своих удара.

От стандартов научились защищаться

Отметим также несколько тенденций, касающихся розыгрышей стандартов. Всего 66 голов из 366 (18%) были забиты после штрафных, угловых и аутов. Это говорит о том, что большинство команд находят все лучшие способы борьбы против стандартных положений.

Например, при подачах со штрафных с флангов защитники стали располагаться дальше от своих ворот, примерно на линии штрафной. Это позволяет загонять соперников в офсайды и дает свободу вратарям беспрепятственно действовать на выходах. Особенно активно данную концепцию использовал «Аякс».

При розыгрышах угловых, напротив, атакующие футболисты стремятся занять позицию во вратарской, чтобы не дать соперникам (и в первую очередь, вратарю) свободного пространства. В этом случае подача может идти как на ближнюю штангу, так и в центр, где у атакующих располагаются наиболее опасные футболисты, такие как Вирджил ван Дейк у «Ливерпуля».

Также эксперты отмечают, что полузащитник красных Мохамед Салах занимает позицию на углу штрафной, что позволяет ему ловить отскоки и скидки и опасно бить по воротам на более разряженном пространстве.

Обороняющиеся, в свою очередь, стремятся закрыть наиболее опасных противников, заключая их в «коробку» и не позволяя таким образом набежать в ту точку, куда следует подача. Так футболисты «Аякса» закрывали Криштиану Роналду, не позволяя ему добраться до мяча.

КОМАНДА СЕЗОНА ПО ВЕРСИИ УЕФА

Вратари: Алисон (8 сейвов в финале, «Ливерпуль»), Марк-Андре тер Штеген (6 матчей без голов, «Барселона»);

Защитники: ван Дейк (скорость 34,5 км/ч), Александер-Арнольд(22 точные подачи из 73), Робертсон (520 точныйх передач; все – «Ливерпуль»), де Лигт (67,6% выигранных верховых единоборств, «Аякс»), Вертонген (71 отбор), Сиссоко (94% точных передач в первом четвертьфинале, оба – «Тоттенхэм»);

Полузащитники: Зиеш (создал 9 «больших» голевых моментов), де Йонг (92% точныйх передач в полуфинале), Нерес (рывок каждые 1,69 минуты, все – «Аякс»), де Брюйне (4 голевых передачи за 247 минут, «Манчестер Сити»), Вийналдум (в шести матчах из восьми пробегал более 10,7 км, «Ливерпуль»), Ндомбеле (88% точных передач, «Лион»);

Нападающие: Стерлинг (82 обводки, «Манчестер Сити»), Месси (15 очков по системе «гол+пас», «Барселона»), Тадич (33 ключевые передачи, «Аякс»), Мане (рывок каждые 1,63 минуты, «Ливерпуль»), Роналду (участие в 8 голах из 14, «Ювентус»), Моура (скорость 32,8 км/ч, «Тоттенхэм»).

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