Когда Головин начнет поднимать «Монако», и сыграет ли Черышев против «Барселоны»?

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Черышев – снова в запасе?

Несмотря на то, что «Барселона» прихрамывает на старте сезона по причине травмы Лионеля Месси, а руководство клуба вещает миру, что никакого напряжения внутри команды нет, «Валенсия» Дениса Черышева готовится к подвигу на «Ноу Камп». В прошлом туре команда одержала первую победу в сезоне, хотя так и не сумела забить с игры. А полузащитник сборной России, не слишком ярко сыграв за национальную команду, провел на поле всего 17 минут. Если учесть, что пока это лучший результат для Дениса, то нельзя не признать явный дефицит игрового времени у российского полузащитника и его выход на поле в стартовом составе против «Барселоны» маловероятен. Но мы будем верить.

4-й тур

14 сентября

«Барселона» – «Валенсия» (Матч ТВ) 22:00 мск

Мало Головин

Если на свете существует нижнее днище нижнего ада, то это, конечно же, стальная поступь «Монако» по чемпионату Франции. Команда Леонарду Жардима стартовала чудовищно, но нам с вами нет никакого дела до печалей уважаемого португальца, нас волнует Александр Головин, который начиная со второго тура, находится на поле от звонка до звонка, но отметился лишь желтой карточкой.

В последнем матче сборной против Казахстана роль Головина была огромной. Именно его голевая передача позволила все-таки внести мяч в ворота противника, но глядя на Александра почему-то не покидает ощущение тоски и тревоги.

5-й тур

15 сентября

«Монако» – «Марсель» (Матч ТВ) 22:00 мск

Кто остановит «Ливерпуль»?

Юрген Клопп и его друзья на старте сезона беспощадны. С одной стороны очевидно, что «Ньюкасл» – не самый подходящий вариант для того, чтобы подрезать лидера, но не будем забывать одну простую вещь: это английский футбол в котором все могут сделать всё.

«Манчестер Сити» отправляется на выезд, чтобы унизить «Норвич», который тяжело пережил поражение от «Челси» два тура тому назад. «Манчестер Юнайтед» не может выиграть уже три матча подряд, а в гости к команде Оле-Гуннара Сульшера приедет злой «Лестер», который выиграл два последних матча и отважно залез на третье место в турнирной таблице.

5-й тур

14 сентября

«Ливерпуль» – «Ньюкасл» (Okko) 14:30 мск

Бокс или футбол? Вот в чем вопрос

В минувшем туре в страшной схватке на Матч ТВ бокс победил футбол. И по этой причине зрители федерального канала не увидели грандиозный замес во втором тайме противостояния «Ювентуса» и «Наполи», завершившимся фатальным и необратимым Кулибали. А так хотелось посмотреть! Ведь совсем скоро «Локомотиву» в Лиге чемпионов играть именно против «Ювентуса».

В очередном туре состоится страшный матч между «Торино» и «Лечче» – о нем мы говорить не будем, а вот «Ювентусу» и «Интеру» придется как следует пропотеть в жаркой сече с «Фиорентиной и «Удинезе» соответственно. Все это говорит о том, что тройка лидеров в Серии А по итогам тура с высокой долей вероятности останется неизменной.

3-й тур

14 сентября

«Интер» – «Удинезе» (Матч Футбол) 21:45 мск

«Лейпциг» смотрим, «Зенит в уме

Когда смотришь на турнирную таблицу чемпионата Германии и не видишь на первом месте «Баварию» – это всегда тяжелый стресс и напряжение. Но очень часто так или иначе все становится на свои места. Сейчас еще не пришло время. В очередном туре бундеслиги у российских болельщиков вообще и поклонников «Зенита» в частности, будет отличная возможность сопоставить силы будущих соперников по Лиге чемпионов. «Лейпциг» сыграет на своем поле против «Баварии» и в случае победы оторвется от второго места на пять очков. Без сомнений, это настоящий гвоздь тура в Германии.

4-й тур

14 сентября

«Лейпциг» – «Бавария» (Матч Футбол) 19:30 мск